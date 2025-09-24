Na brzdových třmenech se objevují podivné šedé kvádry. K čemu slouží?
Když jsme měli možnost prohlédnout si zblízka dvě italské sportovní novinky, všimli jsme si zajímavosti za paprsky kol. Hned vedle kotouče se u třmenů vyjímá zvláštní kovový kvádr. Není to ozdoba ani závaží, ale promyšlená součást – lapač brzdového prachu.
U Alfy Junior Veloce 280 i Abarthu 600 Scorpissionima najdeme pořádné brzdy od britských specialistů Alcon: vpředu větrané kotouče o průměru 382 mm se čtyřpístkovými třmeny. Oba vozy používají i stejné řešení v podobě robustního lapače brzdového prachu. Jde o díl navržený přímo pro tuto konkrétní sestavu brzd.
Masivní blok místo tenkého plechu
Tmavě šedivý blok je napevno spojený s brzdovým třmenem. Je to masivní kovový kus, připomíná litinu. Žádný tenký plech, který by se při prvním zahřátí zkroutil. Tloušťka zajišťuje stabilitu, aby se při teplotách, které u brzd snadno přesahují tři sta stupňů Celsia, nic neohnulo ani nerozvibrovalo.
Přesné usazení pár milimetrů od kotouče zase zaručuje, že blok nepřijde do kontaktu s brzdovou plochou, ale přitom stojí v ideální pozici, kde proud vzduchu unáší prach přímo proti němu.
Lapač prachu není magnetický, jak by se mohlo zdát. Magnet by stejně zachytil jen část prachu, který obsahuje železo. Keramické nebo grafitové částice by kolem proletěly bez povšimnutí. Účinnost tohoto lapače je v obyčejném, a přitom chytrém usměrnění proudění.
V praxi to znamená, že kolo zůstane déle čisté. Částice, které by jinak zamířily přímo na ráfek, se odchýlí a vítr je odvede pryč z prostoru kola. Neznamená to, že se prach zcela vytratí, ale nános na líci je znatelně menší. Zároveň blok chrání i samotný třmen – méně prachu a nečistot ulpí v jeho okolí a brzda tak pracuje spolehlivěji.
Nevzhledný, ale spolehlivý
Díky tomu, že jde o relativně malý díl, nedochází ani k omezení chlazení kotouče. To bývá problém velkých prachových štítů montovaných za disk. Ty totiž někdy zhoršují proudění vzduchu a při sportovních úpravách se někdy dokonce demontují. Malý lapač na třmenu tak představuje kompromis: účinně odklání prach, ale chlazení nechává prakticky nedotčené.
Z pohledu údržby je to bezstarostný díl. Žádné pohyblivé části, žádný servis. A kola na testovaných vozech byla skutečně zaprášená méně, než bývá u sporťáků obvyklé. Na druhou stranu samotný lapač působí u krásných třměnů a disků jako rušivý element, na který se očím špatně zvyká.
Zdroj: Autorský článek, Alcon │ Foto: autor, Michal Kollert