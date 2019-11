Na elektrické tiskovce Hyundaie jsme se dozvěděli dobrou zprávu

V posledních letech jsou autosalony a tiskovky dost monotematické. Asi nemusím psát, jaké téma se omílá pořád dokola. O to víc byla osvěžující premiéra nové octavie ze začátku minulého týdne, tak trochu závan starých časů. To Hyundai sice tento týden pořádal vyloženě elektrickou tiskovku, i ta však byla osvěžující. Překvapivě.

Budou vyrábět jednoduše všechno

Flotilové emise jsou neúprosné, a kdo se do limitu nevejde, bude platit. Známá věc. Hyundai evidentně platit nechce a do ekopohonů se vložil víc než svědomitě – korejská automobilka bude vyrábět (respektive z velké části již vyrábí) vlastně všechno elektrifikované. Od mild-hybridů s 48V sítí, přes hybridy, plug-in hybridy, elektromobily, až po vodík. To už je dost slušný záběr na to, aby Hyundaii zbyl prostor i pro normální auta. „Stále chceme prodávat a věřím, že i budeme, taková auta, která si normální smrtelník může dovolit,“ ujistil Martin Saitz, generální ředitel českého zastoupení Hyundai. Značce hraje do karet taky fakt, že těch skutečných emisních „bad boys“, ve své flotile zase tolik nemá. Snad bychom tedy mohli i za pár let koupit novou i30 s normálním spalovacím motorem a za slušné peníze.

Ještě k tomu širokému záběru. Třeba malé SUV Kona koupíte se spalovacím motorem, jako hybrid i čistý elektromobil. Cenový rozptyl je pochopitelně značný, zatímco benzinová kona začíná na 369.990 Kč, na hybrid si připravte minimálně 559.990 Kč (jde o novinku na českém trhu, která kombinuje benzin s výkonem 77 kW a elektromotor se 32 kW) a konečně elektrická kona stojí nejmíň 899.990 Kč.

Podobně se rozpřáhl také čerstvě inovovaný ekospecialista Hyundai Ioniq. Ten se prodává jako hybrid, plug-in hybrid a také elektromobil (v rámci modernizaci si kapacita jeho akumulátoru polepšila o 36 % na aktuálních 38,3 kWh). Elektrický Ioniq se prodává za na korunu stejné peníze jako elektrická Kona, plug-in hybrid je o sto tisíc levnější a výchozí hybrid startuje na 599.990 Kč.

Na vodík je ještě brzo

Taky si myslíte, že vodík dává smysl? Myšlenka je to moc pěkná, vždyť takové auto není závislé na elektřině z rozvodné sítě, kde u nás stále hrají prim tepelné elektrárny, ale proud si vyrábí samo z vodíkových článků. Jenže, vodík u nás zatím nikde nekoupíte (příští rok by se měly objevit čtyři nové plničky), technologie je stále dost drahá a náklady na kilometr jsou vyšší než u akumulátorového elektromobilu. I tak by ale byla škoda, pokud by vodík vyšuměl – s rozšířením sériové výroby by pochopitelně klesla cena takového auta (u nexa se český základ předpokládá někde kolem dvou milionů), podobně by to mohlo být i s větším počtem plniček. Uvidíme. CNG je taky velmi zajímavá alternativa a pořád spíš přešlapuje…

A v roce 2025 elektrifikujeme už úplně všechno!

V elektrickém rozvoji hodlá Hyundai celkem logicky pokračovat, už příští rok by se elektřina v nějaké svojí podobě měla týkat pětasedmdesáti procent nabídky. A v roce 2025 bude mít baterku už každý model značky Hyundai.

Už do dvou let se pak můžeme těšit na nový elektrický crossover, který bude vycházet z konceptu 45EV. Hyundai slibuje dojezd 500 km a prý už taky zvládne táhnout přívěs… Do OBI tak budete konečně moct vyrazit i se stylovým elektrickým crossoverem!