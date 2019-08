Hyundai Kona Electric Power – Předsudky stranou

Bezmála pět stovek kilometrů na jedno nabití, to už je u elektromobilu hodně slušný dojezd. Ale jak funguje zbytek?

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Když vám v ruce přistanou klíčky od elektromobilu, obvykle v zápětí začnete měnit plány na nadcházející týden. Po krátkém počítání raději přehodnotíte plánované cesty ze strachu, jestli se vůbec zvládnete vrátit zpět, a ten zbytek si odpustíte, protože řídit elektromobil žádnou velkou radost většinou nepřináší. Tentokrát byl ale testovací týden jiný. O dost lepší, než jaký jsem ho za volantem elektrického auta kdy v minulosti zažil.

Hyundai Kona Electric je - jak už název napovídá, elektrický sourozenec crossoveru, který jinak pohání běžný spalovací motor. Už ten je po stránce vzhledu hodně osobitý, o jeho elektrické verzi to však platí dvojnásob. Změn se dočkala hlavně příď, která postrádá mřížku chladiče, v rámci uhlazenosti se pak zbavuje i některých plastů, které má benzíňák. Nezapomnělo se ani na aerodynamické sedmnáctipalcové disky obuté do pneumatik s nízkým valivým odporem, jinak je to ale kona tak, jak ji známe.

V designu jsem osobně příliš zalíbení nenašel, rozhodně ale vzbuzuje pozornost všude, kde se za tichého šumění elektromotoru objeví. Pro určitou sortu majitelů to bude bezesporu příjemný bonus. Často pak následují zvídavé dotazy, jestli to je čistý elektromobil, kolik ve skutečnosti ujede a jak je to s nabíjením. Jestli máte na jazyku stejné otázky, pokusím se na ně přinést odpověď na následujících řádcích.

A začneme rovnou cenou. Cesta k elektromobilitě není levná, to už jistě dobře víte. Zatímco klasickou konou se zážehovým tříválcem můžete od dealera odjet už za necelých 370 tisíc, za elektrickou dáte přinejmenším 899.990 Kč. Jenže to je verze Eco s menšími akumulátory o kapacitě 39,2 kWh, pokud budete chtít verzi Power s 64 kWh, vysázíte u dealera na stůl minimálně 1.104.990 Kč.

Cena testovaného kusu se ani tady nezastavila, my měli verzi Ultimate. Ta se vyplatí už kvůli přítomnosti tepelného čerpadla, vedle toho nabídne třeba průhledový head-up displej, sledování mrtvého úhlu, adaptivní tempomat a další příjemné věci. Když už jste se rozhodli utratit tak velké množství peněz za elektrické auto, byla by docela škoda se o ně připravit. V takovém případě si ovšem připravte částku 1.279.990 Kč, pak už si budete moci připlatit pouze za metalízu a kontrastně lakovanou střechu.

Není to málo, obzvlášť když vedle postavíte verzi se spalovacím motorem. Pokud ale začnete srovnávat mezi elektromobily, jen těžko najdete lepší poměr dojezdu, výbavy a ceny. Na plné nabití totiž Kona Electric slibuje dojezd až 449 kilometrů dle WLTP, což už je skutečně velmi slušné číslo.

Příjemná klasika

Zatímco u zevnějšku se designéři hodně odvázali, při návrhu vnitřku se stejně jako František Koudelka nepouštěli do žádných větších akcí. Architekturou je interiér veskrze klasický. Žádné překvapení vás tady nečeká, majitelé klasické kony si přesto všimnou hned několika rozdílů.

Absence klasické převodovky umožnila zvýšení středového tunelu, přičemž v jeho spodní části se nachází docela velký odkládací prostor. Volič rychlostí je tvořen čtveřicí tlačítek uspořádaných do kříže, na to si ale zvyknete poměrně rychle. Pěkně po ruce jsou u loketní opěrky tlačítka pro volbu jízdního režimu, vyhřívání a ventilace sedadel nebo třeba aktivace parkovacích senzorů.

A jiné jsou pochopitelně také budíky. Ve středu se nachází kulatý rychloměr, v levé části vás bude při jízdě určitě zajímat ukazatel využití výkonu. Díky němu poznáte, jestli zrovna rekuperujete, nebo naplno ždímete baterky. Pravá strana je vyhrazena barevnému displeji, kde najdete všechny potřebné provozní údaje, zcela vpravo se nachází úroveň nabití akumulátoru tvořená digitálním ukazatelem.

Velmi dobrý dojem zanechává interiér z hlediska slícování a použitých materiálů, plasty jsou často měkčené, takže vnitřek rozhodně neurazí. Solidní je také výbava, nechybí vyhřívaný volant ani sedadla, ty jsou navíc vybavena také ventilací. A k tepelnému komfortu ještě jedna zajímavá věc - ventilátory klimatizace je možné speciálním tlačítkem aktivovat pouze pro řidiče, fajn věc, když jedete sami.

Z hlediska vnitřního prostoru kona příliš nestrádá ve srovnání se svým benzínovým sourozencem. V oblasti loktů nabídne překvapivě hodně místa, prostorem oplývá i na zadních sedadlech, kam se navíc velmi pohodlně nastupuje. Horší je to se zavazadlovým prostorem, který nabídne nikterak oslnivých 332 litrů (spalovací kona nabídne 361 litrů). Navíc vám tu budou překážet ještě nabíjecí kabely, na rozdíl od jiných elektromobilů se pod přední kapotou žádný úložný prostor nenachází, což je trochu škoda.