V supermoderní fabrice CFMOTO v čínském Chang-čou – 180 km od Šanghaje – by se dalo jíst z podlahy, jak je tady čisto. Nebýt motivačních hesel na zdech nebo odznaků na rukávech některých pracovníků, vůbec bychom linku nerozeznali od jakékoliv jiné na světě. Snad jen vysoký podíl ruční práce prozradí přezaměstnanost, která je pro zemi draka tak typická.

Ovšem na prvoplánové zkazky o nekvalitě motorek poskládaných na koleni čínskými dětmi zapomeňte – tady se vedle sebe rodí motorky a čtyřkolky CFMOTO, stroje KTM v rámci joint-venture a agregáty pohánějící celou řadu strojů jako Moto Morini.

Bez obalu

Přestože společnost na výrobu motorů vznikla až v roce 1989 a motocykly vyrábí teprve od roku 2000, dnes jsou čtyřkolky CFMOTO nejprodávanější v Evropě. Je vtipné hledět pod ruce pracovníků, kteří na lince postaví stroj, aby ho následně převezli sto metrů na expedici, kde ho zase rozeberou a uzavřou do transportní bedny. Když se ptáme po smyslu počínání, dostaneme racionální odpověď – jak chcete otestovat, že pojede?

A zkouší se tady nečekaně hodně. Když procházíme mezi halami, co chvíli uhýbáme před nějakou jedoucí motorkou nebo čtyřkolkou s jezdcem. Baterky mají jen provizorně uchyceny páskou a piloti na sobě nosí pouze přilbu a bundu. Zhusta sedlají prototypy polepené zebrovanou fólií. Fotit nesmíme, ale dívat se ano. Žasneme, když na testovacím polygonu sledujeme firemní jezdce, jak zkoušejí neznámé prototypy bez ohledu na zvědavé oči. Neumíme si představit, že by nám jinde ukázali vývojovou zkoušku syrového quickshifteru do chystaného silničního tříválce o objemu 675 kubíků. Zatím má rezervy, sem tam při rozjezdu zhasne. Stroj s řadou čidel a drátů má místo nádrže nádobu s palivem a dotykový tablet, do něhož jezdec co chvilku ťuká. Jeho způsob jízdy nelze popsat jinak než jako šílený – ačkoliv mu chybí jedna rukavice (aby mohl ovládat tablet) a na nohou má pouze pracovní kalhoty s plastovými nákoleníky, pravidelně vjíždí na testovací ovál v hlubokém náklonu s přebrzděným zadním kolem, aby následně zběsile akceleroval. Stroj ale vypadá nadějně. Dozvídáme se, že v čínské variantě bez emisních restrikcí má přes sto koní.

Konečně naživo

Na polygonu hned sami dostáváme šanci zkoušet novinky, které přijdou do Česka napřesrok. Mezi nimi předsériové terénní 450MT. Fotku bohužel ukázat nesmíme, ale vypadá jako zúžené 800MT s koly 21/18. Má výškově stavitelné plexi, vysoko posazený přední blatník a v základu ochranu rukou a hliníkovou vanu pod motorem. Viděli jsme i turistickou verzi s hliníkovými kufry, které tovární závodník rutinně brousí v hlubokých náklonech o asfalt. Ovladatelnost na místě je vážně fantastická, lehoučká motorka se krásně překlápí. Jenže jsme za řídítky prototypu citelně postrádali výkon, který jinak čtyřistapadesátky nabízejí v pohodě. Vždyť jsme hned pak přesedali na 450NK a 450RS-R. V sériové podobě ale může být vše jinak a cena prý bude velmi zajímavá.

Hodně se těšíme taky na příchod čtyřdveřové buginy bez bližšího označení, kterou pohání tříválcový litrový turbomotor s výkonem přes 200 koní. Inženýři prý zatím ještě nejsou spokojeni s průběhem výkonu. Nám přijde zběsilý, zejména když po zastavení nemůžeme odpojit variátor jiným způsobem než zhasnutím motoru. Nemáme na to prý hledět, jde o ručně skládaný prototyp. Pravda, způsob uchycení karosářských dílců prošroubováním je svébytný. Pořád nechápeme, že nám dovolí dělat s exemplářem libovolně drifty po ploše s odpojeným náhonem předních kol a odlehčovat předek při každém brutálním zrychlení. Způsob, jakým tahle bestie funguje, bere dech.

Mezi testy novinek si neodpustíme osedlat ještě dětské minikrosky na elektriku, které nás infantilně baví. Škoda že se z širokého výrobního portfolia nepodívají do Evropy všechny stroje – například cestovní 1250TR-G pro čínskou policii.

450CL-C

Příjemný bobber se čtyřsetpadesátkovým dvouválcem se do portfolia hodí. Zaujme macatou přední pneumatikou, která zjevně schrupne kanálová víka jako malinu. Stroj s nízko posazeným sedlem se krásně překlápí, ale brzy narazí na limit nízkých stupaček. Výkon dostačuje, ale kvůli celkovým rozměrům míří spíš na holky a začátečníky. Větší jezdci mají pocit o číslo menšího stroje. Ideální konkurent Hondy CMX500 Rebel.

450NK

Nahá čtyřistapadesátka se představila v létě a zná cenu 135.990 Kč. V Česku jsme ji ještě neměli šanci otestovat a příjemně nás překvapila faktorem zábavy. U nás má výkon 34,5 kW, u neškrcené čínské varianty si troufáme odhadnout víc. Poloha za řídítky je velmi uvolněná a díky pohotovostní hmotnosti jen 165 kg se motorka krásně vodí.

450SR-S

V Česku se letos začala prodávat 450SR s klasickou zadní vidlicí a vzhledem velkých supersportů. Pro příští rok se chystá fešnější varianta s letmo uloženým kolem a nastavitelným tlumičem s přídomkem SR-S. Technicky by se prý lišit neměla, dokonce i rozměr gumy 150/60 R17 sedí. Nám se líbí víc kvůli krátkému tlumiči výfuku umístěnému pod motorkou místo kola. Opticky působí štíhleji, každopádně má krásný zvuk. Kompletní specifikace ještě není, takže nevíme, jak se to projeví na hmotnosti.

Zeeho AE6+/AE8

Dvojice elektrických skútrů pod samostatnou značkou Zeeho se co nevidět vydá do Evropy. Šestka nabídne dojezd 100 km, rychlost 80 km/h a výkon 5,5 kW, což stačí na solidní rozjezdy od křižovatek, výhodou je možnost vyjmout baterku a nabít v klidu doma nebo v kanceláři. Naživo je s ní legrace. Zato výkonná osmička už má takové baterky dvě a 12,5 kW, což stačí na zrychlení 0-50 km/h za 2,6 s. Na papíře to vypadá nezajímavě, ale v reálu táhne jako čert až k maximálce, kdy se nám na budících ukázalo 120 km/h. Má schopnost rekuperace a cena se prý vejde do 150.000 Kč. Pokud se stáhne do 11 kW na automobilový řidičák, dává nám velký smysl.

Největší kapitalismus?

Do Číny není pro Evropana snadné se dostat kvůli složitým vízovým procedurám, které nekončí ani po příletu na místo. Poté, co zvládnete v mobilu vyplnit elektronický zdravotní formulář a na papíře všechny možné kontakty, spadne vám brada z vlaku Maglev na magnetickém polštáři, co jede 300 km/h, nebo technologické science fiction, kdy se naprosto všude dá platit mobilem, do jehož obrazovky ostatně každý nepřetržitě hledí. Kvůli zákazům spalovacích motorů ve městech zhusta nepotkáte klasické motorky a většina aut je elektrická. Jejich navigace jsou tak chytré, že ukazují, za jak dlouho se na semaforu rozsvítí zelená a kolik sekund bude zářit. A do tohohle mixu přihoďte rudé vlajky s hvězdou na nárožích a vzletná hesla. Sepětí ideologie a nejdravějšího kapitalismu holt překvapuje.