Na rozhodnutí kraje ohledně D1 u Přerova byly opět podány žaloby

Stavba posledního úseku D1, která z Přerova odvede značnou část automobilů, musí začít nejpozději na podzim, kdy projektu končí výjimka z posuzování vlivu na životní prostředí EIA. Příprava dopravního projektu dál pokračuje.

Ředitelství silnic a dálnic v lednu zahájilo výběrové řízení na stavbu tohoto úseku D1 a zároveň požádalo o vydání stavebního povolení.

Změnu územního rozhodnutí na D1 mezi Přerovem a Říkovicemi předloni povolil stavební odbor olomouckého magistrátu, proti tomu bylo ale podáno devět odvolání. Krajský úřad loni odvoláním nevyhověl a změnu potvrdil. Následovalo několik žalob, které podaly i spolky Děti Země a Krajina Dluhonice. Soud rozhodnutí krajského úřadu loni na podzim zrušil, v polovině dubna hejtmanství změnu územního rozhodnutí potvrdilo. Krajský úřad v novém verdiktu doplnil několik podmínek, které se týkají zejména vodních toků v okolí chystaného úseku D1 a zimní údržby.

Předseda spolku Děti Země Miroslav Patrik dnes ČTK řekl, že nová žaloba na verdikt krajského úřadu ohledně opětovného potvrzení změny územního rozhodnutí na D1 u Přerova obsahuje například návrh na zpřísnění ochrany významných krajinných prvků. "Upozorňujeme také na to, že rozptylová studie je z roku 2016 a je tedy zastaralá. Měla by být vypracována nová," uvedl Patrik.

Příprava stavby posledního úseku D1 bude podle ředitele Ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla ještě velmi složitá. Mátl na začátku května novinářům řekl, že je pravděpodobná žaloba proti změně územního rozhodnutí, která nabyla právní moci. "My očekáváme, že v průběhu letních měsíců bychom mohli dostat stavební povolení, proti tomu bude samozřejmě zase podán rozklad. To jsou komplikace, které nás čekají. Každopádně věříme, že nejpozději začátkem příštího roku, příští stavební sezony, budeme schopni dálnici D1 zahájit. Doba výstavby se předpokládá zhruba tři roky," podotkl Mátl.

Poslední úsek D1 u Přerova by tak mohl být dokončen v roce 2025. "Samozřejmě procesy, kterými procházíme, jsou velmi komplikované a situace se ještě může zkomplikovat," upozornil v květnu Mátl. ŘSD podle něj potřebuje do podzimu získat stavební povolení. Pokud by například soud poté stavební povolení zrušil, tak by se celý proces EIA musel zopakovat.