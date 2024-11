Jeden by čekal, že když řidič nevidí, nebude hned najíždět najet na hlavní silnici. Zvláště když má možnost hned zastavit sklo si očistit. Ale to jsme se mýlili. Náš mladík jel prostě dál. Možná to byl fyzik a sázel na to, že rychlý průjezd zatáčkou a zrychlování a brzdění může se sněhem také pomoci.

Pro nás to byla ale pěkná ukázka dvou chyb. Podcenění sněhu na střeše, následované ignorováním absence výhledu. Na silnici by nikdo neměl spoléhat na to, že se problém nějak sám vyřeší a nějak to dopadne.

Každou zimu jsou takoví lidé vidět. Sníh na střeše ignorují. To se dá lidsky chápat, pokud člověk čistí všechna okénka a nemusí na střechu zbývat síla. Jde ale o zásadní chybu, která se snadno vymstí.

Mít čisté skla, nebo alespoň průhledná skla, je důležité. Stačí se zamyslet jen na tím, co všechno dokáží skrýt ve slepém úhlu jen přední sloupky. Za ně se schová i celé auto, kterému je třeba dát přednost. Co teprve, pokud sníh zakrývá velkou část čelního skla.

Pravidla hovoří poměrně jasně. Řidič podle nich nesmí: „řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran“ a také „řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích“ a k tomu se může vázat i pravidlo, že nesmí řídit vozidlo s registrační značkou se sníženou čitelností, což může být ta pokrytá sněhem. Pokuta může být za tyto typy prohřešků až 2500 korun.

Přesto jsou stále vidět lidé, kterým stačí vyškrábat průzor v čelním skle a klidně jedou dál. Expertem je jedna sousedka, která vyškrábání průzoru 10 krát 10 centimetrů považuje za dostatečnou přípravu vozu a je schopná vyrazit. A to i když 50 metrů od domu musí na nepřehledné křižovatce dávat přednost zleva, aby po pár set metrech dojela k nájezdu na hlavní silnici, kde se prostě musí nahnout a podívat se bočním okénkem. Jak to zvládne udělat je jedna z větších záhad vesmíru, takové lidi ale nikdo na silnicích potkávat nechce.

Zcela samostatnou kapitolou jsou pak dodávky a nákladní vozy. Na jejich střechy se nedá běžným smetákem dostat. I zde ale mají řidiči povinnost je očistit, jen nemají dostupnou možnost, jak to udělat. V Česku stále chybí místa, kde by šlo sníh z vysokých aut odstraňovat. Teoreticky mohou lidé zajet k rampě u Rozvadova, která je ale pro většinu Čechů a cest z ruky, profesionální řidiči ale nemohou podle pravidel práce ve výškách na rampu vůbec vylézt. Nakonec si tak musí vybrat, co poruší.