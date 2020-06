Nabíjení nových elektromobilů se může brzy výrazně zrychlit

Podle informací našich kolegů z britského Autocaru, kteří vycházejí z informací od zdrojů zaměřených na elektromobily a nabíjecí infrastrukturu, bychom se již do pěti let mohli dočkat situace, kdy bude možné díky ultra-rychlému nabíjení dobít baterii elektromobilu na cestách již za pouhých 10 minut.

Než k tomu ale dojde, bude potřeba učinit dva důležité kroky. Tím prvním bude výstavba rychlonabíječek s dostatečným výkonem, tím druhým pak změna v navrhování a skládání baterií v elektromobilech. To by mělo být reálnější a rychlejší než objevení a rozšíření nových baterií s lepšími chemickými vlastnostmi.

Pokud se totiž automobilky pokouší dostat ze svých elektromobilů vyšší výkon, případně se je snaží naučit přijímat rychlejší nabíjení, pak musí buď zvyšovat napětí, nebo proud. Zvyšování proudu ale komplikuje vyšší zahřívání a nutnost používat silnější kabely se silnější izolací, což přidává na váze i nákladech.

Řešením by tak mohlo být zvyšování napětí. Většina dnešních elektromobilů totiž pracuje s 400V napětím, některé však již používají i technologii s napětím 800 V. Skvělým příkladem je třeba Porsche Taycan, které tak dosahuje nejen skvělých výkonů, ale také rychlejšího nabíjení.

Většina veřejných nabíječek sice nabízí rychlonabíjení stejnosměrným proudem pouze při 50 kW, stále častěji se ale objevují i 150 kW nabíječky a hrstka nabíječek Ionity nabízí dokonce až 350 kW. A právě Taycan byl vůbec prvním elektromobilem, který dokázal díky 800V technologii tuto rychlost plně využít.

Podle Porsche by přitom u Taycanu mělo být možné dobít baterie z 5 až na 80 % již za něco málo přes 20 minut. Je nutné ovšem připomenout, že ani Porsche zatím není u sériového auta schopné využívat plný potenciál 350kW nabíječek a maximální výkon dobíjení je prozatím omezen na 270 kW. A tím se dostáváme k další věci.

Aby bylo možné nabíjet elektromobily co nejrychleji, potřebujeme kromě výkonných rychlonabíječek i elektromobily, jejichž baterie budou schopny zvládat podobně rychlé nabíjení. Bez ohledu na vývoj nových bateriových článků tak bude nutné, aby se design baterií uzpůsobil možnostem, jaké nabízejí současné rychlonabíječky a moderní systémy elektromobilů s napětím 800V.

Hlavním cílem přechodu na 800V napětí by přitom mělo být především srovnání časů potřebných na překonání dlouhých cest s elektromobilem a konvenčním automobilem, který vždy profitoval z rychlého tankování.

Pokud by na trase dlouhé cca 724 km měl elektromobil využívat pouze 50 kW nabíječky, pak by rozdíl mezi elektromobilem a konvenčním automobilem byl propastný. Pokud by elektromobil strávil na nabíječce pouze dvakrát delší dobu, pak by mu cesta oproti konvenčnímu automobilu zabrala o 45 % času déle, uvádí Autocar s odkazem na odhady Porsche.

Pokud by ale elektromobil mohl využívat 350kW nabíječky, pak by se mohlo zdržení stáhnout ve srovnání s konvenčním vozem na pouhých 10 %. Jinými slovy – elektromobily s 800V napětím a schopností využívat 350kW nabíječky by mohly za necelých 8 minut získat dostatek energie na zdolání zhruba 201 kilometrů.

Za společností Ionity, která jako staví 350 kW nabíječky, přitom stojí skupina několika významných automobilek. Je tak více než pravděpodobné, že se v příštích letech dočkáme dalších elektromobilů, které budou využívat 800V napětí a časy jejich dobíjení by se tak mohly výrazně zkrátit. Navíc by se nemuselo jednat pouze o exkluzivní vozy, jako je třeba právě zmíněný Taycan.