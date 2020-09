Nakládali jsme s demprem v lomu: Žluté body zlomu

Do Českých lupkových závodů v Novém Strašecí přistál trojlístek zcela nových kloubových demprů. Nakládali jsme s nimi až 360 milionů let starý žáruvzdorný jílovec. Kousek od šedesátimetrové propasti. Jedním slovem adrenalin!

Kloubový dempr, z anglického slova dumper – sklápěč, je velký nákladní automobil konstruovaný pro převoz materiálu v těžkém terénu. Uplatnění nachází především v pískovnách a povrchových lomech, kam pasuje jak Bican s Pláničkou ke Slavii. Do Českých lupkových závodů v Novém Strašecí před pár týdny dorazila z továrny z anglického Peterlee trojice úplných novinek: dempry Cat 725. „Budete na něj jenom tak zírat, nebo to tady spolu projedeme?“ ptá se, respektive nás zve na palubu jednoho z nich strojník David Winter. Bod zlomu v lomu právě nadešel.

Hrobové ticho

Dovnitř se sice vejdou dva, pohodlnější pozici šoféra s klimatizovanou sedačkou však gentlemansky přenecháváme zkušenějšímu Davidovi. Po vystoupání po kovových schodech zaklapáváme dveře a řadový vznětový šestiválec s maximálním výkonem 249 kW už žadoní o přesun do lomu. Na úvod překvapuje perfektně odhlučněná kabina, v níž je ticho, jako když vedou vášnivou debatu lidé ve znakové řeči. Než se přesuneme pro vyzvednutí „kamení“, můžeme se na pár minut prohrabávat historickými anály tohoto místa: míříme za lupkem, druhem žáruvzdorného jílovce, jenž je karbonského původu. Co to znamená? A k čemu vlastně slouží? Lupky těžené v této oblasti vznikaly v období před 360 až 290 miliony let! Využití poté nachází zejména při produkci žárobetonů, forem ve slévárnách či jako přídavek pro výrobu sanitární keramiky. „Tamhle už na nás čekají,“ ukazuje Winter k šedesát metrů hluboké mega jámě, kolem níž se kvůli přítomným strojům práší o sto pět.

Svět motorů 37/2020

Jasný směr

S prázdnou korbou, jež je mimo jiné vyhřívaná, to ale v kaskádovitých serpentinách ještě chvíli potrvá. Přestože podle oficiálních údajů ze sebe zinkově žlutý dempr vymáčkne až 58,4 km/h, David si dává setsakramentský pozor. „Včera dost pršelo. V tom je podle mě manévrování nejnáročnější, proto pro sichr jedu opatrněji. Obecně to o trhání rekordů není. V těch stovkách děr se proplétám převážně kolem třiceti kilometrů v hodině,“ vysvětluje sympaťák v bílém tílku, jemuž zjednodušuje komfort samočinná šestistupňová převodovka a automatická uzávěrka diferenciálu. V lomu je řada cestiček, jež jsou úzké jak pasy bulimiček, takže se sem nemůžou vejít dvě naducanější mašiny. „Funguje tady zaběhnutý systém, kdy se může pouze určitým směrem. Potkat se s někým by znamenalo velký problém,“ dokresluje to na spojených zaťatých pěstech Winter, jenž za den po rozlehlém uzavřeném areálu nasbírá s šestikolovým demprem zhruba 70 kilometrů.

Na hraně!

Konečně se blížíme k hlavní fázi: nakládání. „Povídal jsem o tom,“ říká Winter, „že jezdit v nebo dešti nebo po něm bývá nejsložitější. Za druhou obtížnou disciplínu platí couvání.“ Nicméně na to má Winter k ruce zadní parkovací kameru. Jako bonbonek si na dotykovém displeji může hýbat s ryskou, která jej upozorní: „Davide, stop, jsi na hraně!“ Asistenty se auto jen hemží. „I to sklápění lze nastavit automatické,“ popisuje David, „pak samozřejmě mám ukazatele náklonů – bočního i předního.“ Korbu pomalu zasypává lupek. Po konci nakládky se pupek dempru, jehož cenovka se pohybuje kolem 7,8 milionu korun bez daně, nakrmil o 17 tun.

Nejde to s ním z kopce

Teď již nezbývá nic jiného než materiál vyložit a přesunout ke zpracování. To se odehrává vypalováním v rotačních pecích při teplotě 1250 až 1350 stupňů Celsia, čteme si nahlas v dokumentech o zdejších středočeských závodech v kabině při návratu. A přesně v ten moment Winter zastavuje v krpálu. „Musím vám ukázat na konec svého oblíbence,“ říká statný strojník. Tím „oblíbencem“ míní takzvaný hill assist. Čili asistent, jenž u deset a půl metru dlouhého vozidla zajišťuje bezstarostné rozjezdy do kopce. Absolutně žádné couvnutí, kola drží jak přibitá, nota bene s tak ohromným nákladem. Vážně paráda! „Ještě jste chtěli znát spotřebu. U aktuálních sedmadvaceti kilometrů mi to sežralo čtyřiačtyřicet litrů nafty,“ poslušně hlásí Winter.