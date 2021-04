Alfa Romeo má nového šéfa. Co chystá bývalý ředitel Peugeotu?

Alfa Romeo se na začátku roku v rámci fúze FCA a PSA stala součástí nového nadnárodního koncernu Stellantis. Ten má se svými značkami velké plány, přičemž věří také úspěchu italského výrobce, který navzdory sebevědomým prohlášením v poslední době spíše strádal. Nová éra znamená i nové vedení, Alfy se ujal zkušený Jean-Philippe Imparato, který nyní poprvé prozradil své plány se slavnou značkou.

Výroba Tonale začne v březnu 2022, prodej pak odstartuje první týden v červnu 2022, odhalil Imparato na setkání s italskými novináři tu nejzásadnější novinku Alfy blízké budoucnosti. Nový šéf podle zákulisních zpráv nebyl s dosavadním vývojem spokojen a nechal vůz ještě přepracovat, což jeho příchod mělo proti původním plánům pozdržet.

„Tonale je první elektrifikovaný model Alfy, a tak musíme udělat práci na té nejvyšší úrovni. Díky Stellantisu máme výhodu v možnosti provést Tonale některé technické úpravy, a tak jsem se rozhodl plug-in hybrid okamžitě upravit,“ přiznává Imparato, který dosud šéfoval značce Peugeot, a tak s elektrifikovanými modely už má své zkušenosti. Právě plug-in hybrid má být dostupný hned od zahájení prodeje Tonale.

Kompaktní SUV s plug-in hybridním pohonem má být přitom jen začátek elektrifikace portfolia Alfy Romeo. Nové šéf značky přiznává, že bez elektrifikace to v Evropě kvůli budoucímu zpřísnění emisních norem zkrátka nepůjde. Proto se počítá s hybridy i elektromobily. „Každý nový model bude elektrifikovaný, počínaje Tonale v roce 2022,“ říká Imparato.

Právě elektrický pohon má nabídnout připravované malé SUV Brennero, které se v nabídce postaví pod Tonale. „Můžu potvrdit, že pracujeme na malé platformě a můžu potvrdit, že se plánuje Alfa vyráběná v polském závodě Tychy,“ přiznává bývalý šéf Peugeotu. Právě toto malé SUV už by mělo využít benefitů vzniku koncernu Stellantis, tedy možnosti sdílení techniky z dílny dosavadního PSA.

Elektrifikace se bude týkat také velkých modelů, které bohužel přijdou o dosavadní architekturu Giorgio známou z Giulie a Stelvia. Respektive bude začleněna do nového systému platforem koncernu Stellantis, který počítá se třemi architekturami, pro malé vozy, středně velké modely a velké automobily.

Imparato dále přiznává, že součástí jeho strategie je také jistá stabilita. „Myslím, že věc, která se musí změnit, je ta, že nesmíme měnit naši strategii každý den. Potřebujeme stabilitu. Musíme vytvořit plán pro následujících deset let, s projekty pro prvních pět let, které budou naplánované, schválené a zafinancované. Jakmile se to stane, už to nebudeme měnit,“ říká původem francouzský manažer, který tím nepřímo odkazuje na nedávná léta, kdy Alfa každou chvíli představovala ambiciózní budoucí plány, z nichž nakonec většinou nic nebylo.

I proto Imparato žádný produktový plán po svém příchodu nezveřejní. Zatím se chce zaměřit na Tonale a až poté se bude orientovat na budoucí strategii. Naznačuje však, že budoucí strategie bude ambiciózní, s důrazem na elektrifikaci. „Nechci zatím slibovat nic, co nemůže být splněno,“ říká však k tomu Imparato.

Stellantis každopádně se značkou Alfa Romeo má velké plány, což dokazuje i příběh, jak se Imparato k vedení italské značky dostal. V lednu mu zavolal Carlos Tavares, dosavadní předseda představenstva PSA a nynější generální ředitel Stellantisu s jednoduchým dotazem, zda by po pěti letech u Peugeotu nechtěl změnu a pracovat v Itálii. Imparato okamžitě na nabídku kývl, Peugeot předal Lindě Jacksonové, někdejší šéfce Citroënu, s níž se zná léta, a tři dny nato už letěl do Milána. Chtěl jsem dokázat, že Alfa nebude řízena z Paříže, říká. „Když pracujete u Peugeotu, který inkasuje miliardy eur ročně, nejdete do Alfy kvůli kariéře. Děláte to osobně, kvůli osobní vášni,“ tvrdí Imparato.