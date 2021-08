Nástupce Lancie Ypsilon se rýsuje pro rok 2024. Vzniká v rekordním čase

Lancia Ypsilon je nečekaně úspěšným automobilem. Vyrábí se už od roku 2011, přesto dodnes patří mezi nejprodávanější vozy v Itálii, díky čemuž Lancia dnes v Evropě prodává více aut než Alfa Romeo. A to přestože působí jen na domácím italském trhu, s jediným modelem. Díky vzniku koncernu Stellantis však Lancia má konečně přístup k moderní technice, a tak se konečně rýsuje nová generace Ypsilonu.

A ta má vzniknout v pěkně rychlém čase. Do prodeje má zamířit do roku 2024, což by znamenalo jen zhruba tříletý vývoj, tedy v automobilovém světě velice rychlý proces. Lancia chce totiž zopakovat práci Opelu, kterému se aktuální Corsu povedlo vyvinout také jen zhruba za tři roky, tedy v rekordním čase.

Evropský šéfdesignér Stellantisu Jean-Pierre Ploué přiznává, že první nová Lancia už získává svůj tvar, když už vznikl její model v životní velikosti. Ploué přímo dohlíží na vývoj nových Lancií, přičemž za prvotními návrhy údajně stojí Frédéric Duvernier, který se v nedávné době staral o koncepty u značky Citroën.

Použitý styl je zatím velkou neznámou. Pouze se hovoří o tom, že Lancia vsadí na „italský luxus“, čímž se odliší od sportovně laděné Alfy Romeo. Jestli však náhrada Ypsilonu bude klasický malý hatchback, nebo zda půjde o městské SUV, které by přece jenom mělo větší obchodní potenciál, je v tuto chvíli ve hvězdách.

Naopak technika už je známá. Podobně jako Corsa využije nástupce Ypsilonu platformu CMP, dnes v rámci Stellantisu nazvanou common, určenou pro malé vozy. Ta umožní nabídnout čistě elektrickou verzi, což je něco, na co se chce italská značka do budoucna zaměřit. Do roku 2024 Lancia hodlá v rámci koncernové strategie plně elektrifikovat své portfolio, tedy nabízet výhradně elektromobily a hybridy. Od roku 2026 pak chce představovat pouze elektroauta.

Příští generace Lancie Ypsilon navíc už nebude čistě italský produkt jako současná generace, která se postupně stáhla jen na domácí trh. Lancia totiž opět hodlá expandovat i do dalších zemí, primárně do těch, kde byla kdysi úspěšná. V tomto směru se primárně chce zaměřit na online prodej, který by expanzi usnadnil. Navíc má opět nabídnout vícero modelů. To všechno díky začlenění do koncernu Stellantis, díky němuž má značka přístup k moderní technice.