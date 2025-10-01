Natankujte u Shellu a získejte model Ferrari! Nebo sportovní legendy vyhrajte na Auto.cz
Shell opět přichází se sběratelskou kampaní nejen pro fanoušky Ferrari. Získat můžete hned pětici modelů včetně loňského monopostu na dálkové ovládání.
Spojení Shellu se Scuderia Ferrari patří mezi nejstarší sportovní partnerství. Obě společnosti spolupráci při Velké ceně Monaka v roce 1950. Výsledkem jsou desítky vítězství, včetně 10 Pohárů konstruktérů a 12 titulů mistrů světa ve Formuli 1. Jejich spolupráci charakterizuje nejen vášeň pro závodění a neustálý důraz na inovace, ale také i tisíce hodin práce odborníků, kteří testují a dolaďují každý detail včetně každé kapky paliva či oleje.
Ze zkušeností ze závodních okruhů navíc profitují i běžní „smrtelníci“. Důkazem je palivo Shell V-Power Racing 100, které obsahuje 99 % stejných sloučenin jako závodní palivo používané týmem Scuderia Ferrari HP.
„Shell letos slaví unikátní výročí 75 let technologického partnerství s týmem Scuderia Ferrari HP a to je skvělá příležitost navázat na oblíbené sběratelské kampaně právě s modely Ferrari. Naši zákazníci tak mohou slavit s námi. Modely Ferrari odrážejí temperament a preciznost tohoto italského výrobce a zároveň dobře ukazují naši společnou vášeň pro technologické inovace, které neustále přinášíme,“ říká Michal Štěpánek, marketingový ředitel společnosti Shell pro Českou republiku a Slovensko.
Společnost Shell si i v rámci výročí spolupráce pro své zákazníky v Česku připravil další sběratelskou kampaň, v jejímž rámci se můžete těšit hned na pětici modelů se vzpínajícím koněm ve znaku.
Ve výběru nechybí loňský model monopostu F1 s označením SF 24 na dálkové ovládání skrze bluetooth, Ferrari SF90 Spider, Ferrari 296 GT3, Ferrari 499P a Ferrari 12Cilindri. Vedle pětice modelů Ferrari je pro zákazníky připraven i traťový pit stop za 2990 Shell ClubSmart bodů.
Akce je exkluzivně určena pro členy programu Shell ClubSmart v aplikaci Shell. Pro získání modelu za výhodnou cenu je třeba nasbírat 2 digitální známky, které zákazníci dostanou za tankování minimálně 30 litrů paliva Shell V-Power. Po jedné známce dostanou za tankování minimálně 30 litrů paliva Shell FuelSave, za nákup 4litrové vody do ostřikovačů Smart nebo při zakoupení mycího programu Perfektní umytí či Perfektní lesk.
S těmito dvěma známkami si zákazníci mohou zakoupit model SF-24 na dálkové ovládání přes bluetooth za 349 Kč nebo jeden z kovových modelů Ferrari za 179 Kč. Nabídka exkluzivních modelů je limitována do 14. prosince, případně do vyprodání zásob.
Vyhrajte ferrari na Auto.cz
Jeden z pětice modelů Ferrari ovšem můžete vyhrát i u nás. Stačí se zapojit do soutěže na stránkách Auto.cz na Facebooku a mít dostatek štěstí. Tak do toho!
Zdroj: Shell a autorský článek, video: Ferrari, foto: Shell a Ferrari