Vyzkoušeli jsme novou koloběžku od SEATu. Ujede až 65 km!

Největší výhoda druhé koloběžky vyplývá už ze samotného označení. Ano, číslo 65 znamená maximální dojezd, čímž svou menší sestřičku překonává o plných čtyřicet kilometrů. Díky silnějšímu elektromotoru (o padesát wattů víc) navíc eKickScooter 65 zdolá až dvacetiprocentní stoupání.

Obrovskou výhodou jsou větší pneumatiky, které toho spolknou daleko víc než maličká kolečka eKickScooteru 25. Na dlažbě vám sice zuby budou pořád trochu drkotat, komfort jízdy se však s menší koloběžkou nedá srovnat. Určitě se taky hodí klasická brzda jako na jízdním kole.

Nejvyšší rychlost je omezena na 20 km/h, je to kvůli legislativě, elektrická koloběžka by zvládla určitě daleko víc. Určitou nevýhodou může být vyšší hmotnost (plus mínus dvacet kilo) – zatímco skladnější eKickScooter 25 v pohodě vezmete třeba do tramvaje, robustnější eKickScooter 65 na podobné ruční přenášení úplně stavěný není…

Cena nejnovější koloběžky od SEATu je pořád velmi zajímavá, připravte si rozumných 21.499 Kč.