Nejistá budoucnost Volkswagenu Polo. Nahradí ho malý elektromobil?

Značka Volkswagen urychluje své plány na rozvoj elektrických modelů. Nově počítá s tím, že do roku 2030 bude 70 % všech prodaných Volkswagenů v Evropě čistě elektrických. To však zároveň znamená, že wolfsburská značka nadále počítá ve vybraných segmentech také s konvenčním pohonem, se spalovacím motorem v útrobách.

A je to tak. „Všechny základní modely včetně Golfu, Tiguanu, Passatu, Tayronu (SUV třeba pro Čínu) a T-Rocu dostanou nástupce,“ uvedl předseda představenstva značky Volkswagen Ralf Brandstätter na nedávné prezentaci nového strategického plánu nazvaného Akcelerace. Přitom uvedl, že nástupci těchto modelů budou nadále dostupní se spalovacím motorem.

Jeho slova však hned vyvolala bouřlivou diskuzi, protože Brandstätter mezi modely, u nichž se nadále počítá se spalovacím motorem, nevyjmenoval malý hatchback Polo. To přitom není nějaký okrajový model, nýbrž jeden z nejžádanějších malých hatchbacků v Evropě a jeden z nejprodávanějších aut na starém kontinentu vůbec.

I proto se okamžitě rozjely diskuze, jaká je další budoucnost tohoto modelu. Jeho nová generace je připravována zhruba pro rok 2025, přičemž Brandstätterova slova naznačují, že by minimálně v Evropě mohlo být Polo nahrazeno čistě elektrickým vozem.

Volkswagen totiž menší (a dostupnější) elektromobil než kompaktní ID.3 opravdu chystá, přičemž poslední oficiální zprávy z Wolfsburgu hlásají, že byl jeho příchod posunut o dva roky, právě na rok 2025. I to by naznačilo, že by tento model s avizovanou základní cenovkou kolem 20.000 eur (cca 500.000 Kč) mohl Polo do budoucna nahradit. Jeho příchod by totiž odpovídal konci životního cyklu aktuálního Pola. Odsunutí patrně souvisí s pozdržením vývoje derivátu platformy MEB pro malé automobily.

Nahrazení malého automobilu elektromobilem se v dnešní době může zdát jako překvapivý tah, jenže Volkswagenu v Evropě možná nic jiného ani nezbude. Do budoucna zvažované emisní normy budou ještě přísnější, a tak se výrobci bez další expanze čistě elektrických aut nebo plug-in hybridů zkrátka neobejdou.

Ostatně vedení konkurenčního Peugeotu má obdobné plány. Bývalý generální ředitel francouzské značky Jean-Phillipe Imparato (dnes šéf Alfy Romeo) na začátku roku oznámil, že nástupci modelů 208 a 2008 budou mít čistě elektrický pohon. A obdobné plány má i Ford, který do roku 2030 hodlá v případě osobních aut v Evropě prodávat výhradně elektromobily. Přitom právě náhrada za dnešní Fiestu už má být čistě elektrická.