Nejlepší auta v Praze: Fotíme supersporty i levné youngtimery. Znáte je taky?

Focení aut na ulici, tedy tzv. car spotting, byl před lety dost populární i u nás. Většina spotterů s tím ale sekla zhruba v letech, kdy dostali občanku. Mně se dospět nepodařilo a poslední měsíce jsem fotil cizí auta. Na jejich ceně nezáleží, zaujmout dokáže různorodé spektrum přibližovadel.

Vidět cokoli od značky Lotus je vždy příjemné, Lotus Emira jsem přitom osobně viděl poprvé. Emira byla vyvinuta na novém lehkém hliníkovém šasi a jde zřejmě o poslední čistě benzinový lotus, takže hodnota do budoucna zaručena.

Lotus Emira

Co by to bylo za streetspoty bez vzpínajícího se koně? Ferrari F8 Tributo používá stejný motor jako model 488 Pista, tedy dvakrát přeplňovaný osmiválec o objemu 3,9 l s maximálním výkonem 720 koní, položeným hezky vysoko do 8000 otáček za minutu.

Ferrari F8 Tributo

Větší svátek než z Ferrari jsem však měl z legendy jménem Ford GT, respektive první reinkarnace původního GT40. Sjel z výrobní linky již v roce 2004, podle mě jde ale stále o to nejlepší a nejhezčí americké auto. Potkat ho na ulici je opravdu vzácné, vyrobilo se jen 4038 kusů a většina zůstala v Americe.

Ford GT

Když se na Václavském náměstí objeví Toyota Supra MK4, je to jako by tudy šla slavná celebrita. Tentokrát jsem nebyl zdaleka jediný fotící. Vidět tuto konkrétní mi udělalo radost, pamatuji ji totiž z legendárních tuning srazů Mimoňské války okolo roku 2006, kde prý měla výkon okolo 700 koní. Jsem rád, že ona i kola Volk Racing GT-7 jsou stále v celku. Doprovázela ji nová, modrá Supra.

Volvo S80 V8 není jediným vozem značky v této galerii, je však tím nejsilnějším. Nebýt znáčku V8 na přední masce, ani si nevšimnu, že jdu okolo něčeho, co má pod kapotou sofistikovaný osmiválec od Yamahy, s božím zvukem a chutí po otáčkách. Dokonalý sleeper.

Volvo S80 V8

Nejen GT, fotil jsem i další Fordy. Maličký Ka už z našich silnic téměř vymizel, natož pak jeho sportovní verze Ford SporKa. K nákupu loterii vyhrát nemusíte, po městě to ale bude pravá zábava. Výkon 51 kW sice nezní oslnivě, jeho projev je ale peprný a i z interiéru číší ten starý duch sportovních evropských fordů.

Ford SportKa

A tady někdo miluje Ford Scorpio první generace, na jednom místě jsou totiž hned dva. To vpředu je v nejvyšší výbavě Ghia a na kolech AMG, která mu sednou, jsou vlastně dost podobná těm originálním na druhém Scorpiu. Krásná vzpomínka na dobu, kdy to Ford zkoušel na německé sedany.

Ford Scorpio

Francouze v mém výběru zastupuje hned několik úlovků. Elegantní Citroën CX, C6 i maličké AX spojuje pohodlná a houpavá jízda (i když AX nemá hydraulický podvozek). Sedan C6 je za mě stále vrcholem francouzských aut, vždyť ještě v roce 2020 ho musel francouzský velvyslanec v Polsku zapůjčit prezidentu Macronovi, když tam selhal jeho obrněný Renault Espace. Z jiného soudku je kanárkově žlutý Citroën C2 VTR. Dlouho chátral kousek od mého bydliště, ale nakonec ho majitel rozpohyboval, děkuji.

Citroën XS

Peugeot 205 GTI, to je setkání s legendou mezi hot-hatchi, dnes už značně ceněnou. To Peugeot 309 XLD byste asi za moc neprodali, přesto je svou třídveřovou karoserií vzácností. S jeho dieselovým motorem, starou okresní značkou a dobovými doplňky „z benzinky“ musí být svezení s ním jako stroj času do minulosti.

Peugeot 309

Celkem obyčejný Jeep Grand Cherokee, ale zajímavé jsou ty modré registrační značky – žluté písmo na modrém podkladu. Byly určeny pro cizince a diplomaty, vydávaly se do roku 2001. (Číslovky na RZ byly upraveny)

Jeep Grand Cherokee

