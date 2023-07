Festival rychlosti v Goodwoodu již tento víkend! Podívejte se na historicky 10 nejrychlejších vozů

Mezi 13. až 16. červencem se koná jubilejní 75. ročník Festivalu rychlosti v Goodwoodu. A oslava to bude vskutku parádní. Významného závodu do vrchu se zúčastní současné i historické rallyeové speciály, speciály z Nascar, monoposty formule 1 nebo aktuální novinky Lamborghini Revuelto, Aston Martin DB12, Porsche 911 Dakar a mnoho dalšího.

Neméně zajímavá je přehlídka pilotů, kteří se v Goodwoodu ukáží. V úzkém výběru můžeme zmínit jména jako Sebastian Vettel, Thierry Neuville, Tom Kristensen, Travis Pastrana, Giacomo Agostini, Mick Doohan, Mika Häkkinen, Oscar Piastri, Jenson Button nebo Mick Schumacher - je na co se těšit.

Nyní se podívejme na to, kterých 10 jízd na 1,86 kilometrů dlouhém úseku s devíti zatáčkami a průměrným stoupáním 4,9 procenta bylo těch nejrychlejších.

Desítku nejrychlejších uzavírá Peugeot 208 T16 Pikes Peak se Sébastienem Loebem za volantem. V roce 2014 zaznamenal čas 44,60 sekund. Deváté místo nyní drží mistrovský monopost Williams-Cosworth FW07B z roku 1980, který v roce 2008 v Goodwoodu řídil Anthony Reid a trasu zvládl za 44,58 sekund.

Osmým nejrychlejším je závodní prototyp Jaguar XJR8/9 z roku 1987 určený pro vytrvalostní závody, pilotovaný Justinem Lawem s časem 44,4 sekund. O příčku výše vidíme první elektrický supersport v tabulce, kterým je Nio EP9 s časem 44,32 sekund. Rok 2013 a druhý pokus Justina Lawa s Jaguarem XJR 8/9 znamená vylepšení času na hodnotu 44,19 sekund a aktuální šesté místo.

Do první pětky si našel cestu Romain Dumas s prototypem Volkswagen ID.R a to hned dvakrát. V prvním případě zaznamenal čas 43,86 sekund. Po roce se do Goodwoodu vrátil a vymazal historicky nejlepší čas Nicka Heidfelda s monopostem McLaren-Mercedes MP4/13 (41,6 sekund), který byl rekordním po dobu rovných 20 let. Poprvé v historii závodu někdo zvládl stlačit čas pod 40 sekund (39,9 sekund).

Elektrickému Volkswagenu ID.R vydržel rekord do minulého roku, než přišel další elektrický speciál s výkonem 1000 koní - McMurtry Speirling. V jeho kokpitu zvládl bývalý pilot F1 Max Chilton 1,86 kilometrů dlouhou trať za rekordních 39,08 sekund. Dočkáme se letos dalšího zápisu do historických tabulek, ba dokonce překonání aktuálního rekordu z minulého roku?