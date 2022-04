Německo chce urychlit konec příspěvků na pořízení elektromobilů a PHEV

Příspěvky na plug-in hybridy by mohly skončit ještě letos, příspěvky na pořízení elektromobilu by pak mohly být od příštího roku postupně regulovány v rámci desítek procent.

Podle informací kolegů z Automotive News Europe chce německé ministerstvo financí ukončit poskytování příspěvků na pořízení plug-in hybridních automobilů již koncem tohoto roku. Do konce příštího roku by pak měl být omezen i příspěvek na pořízení klasického elektromobilu. A to až o 33 procent.

V řeči čísel by to znamenalo, že zájemci o pořízení plug-in hybridního vozidla přijdou o příspěvek až 4500 eur (cca 110 000 Kč). Zájemci o pořízení elektromobilu by pak namísto až 6000 eur (cca 147.000 Kč) dostali v příštím roce 4000 eur (cca 98.00 Kč). V letech 2024 a 2025 by pak příspěvky zřejmě ještě dál klesaly na 3000 eur (cca 73.000 Kč).

Krok, o kterém měl jako první informovat německý Frankfurter Allgemeine Zeitung, by měl být součástí plánu, který chce cílit příspěvky více na ochranu životního prostředí. Nyní by však zatím měl být jen probírán na odpovědných ministerstvech.

Vládnoucí koalice se však měla již v minulosti shodnout na podpoře pouze takových hybridních vozidel, která mají prokazatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Příspěvky by pak měly být kompletně zastaveny po roce 2025.

Německé sdružení automobilového průmyslu VDA však vnímá zprávy o možném ukončení podpory pro plug-in hybridní vozidla poměrně kriticky. „Plug-in hybridy slouží jako průkopníci k přechodu na elektrickou mobilitu,“ uvedl Hildegard Mueller, předseda VDA. Podle jeho slov by odstranění příspěvků na PHEV vozy mohlo ohrozit nástup elektrické mobility a ignorovalo by skutečnosti zákazníků v Německu.

Německý ministr financí Robert Habeck nicméně uvádí, že se ministerstvo potřebuje více zaměřit na podporu e-automobilů a ochranu životního prostředí. Plug-in hybridy jsou prý podle názoru ministerstva již „obchodovatelné“ a nepotřebují tak další podporu z veřejného financování.