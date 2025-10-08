Německo prodlouží daňovou výjimku pro elektromobily do roku 2035. Zájem o ně padá
Německá vláda potvrdila, že plánuje prodloužit daňové osvobození pro elektromobily až do roku 2035. Dosud platilo jen pro vozy registrované do konce roku 2025.
Po letech růstu a následného propadu registrací se elektromobilita v Německu ocitla na křižovatce. Prodloužení daňové výjimky má přinést stabilitu trhu a znovu nastartovat investice do bezemisních technologií – zejména v segmentu firemních flotil, kde poptávka v posledních měsících výrazně klesla.
„Chceme, aby přechod na bezemisní dopravu nebyl trestem, ale motivací,“ zaznělo z německého ministerstva financí při představení návrhu. Opatření je součástí širší strategie podpory „zelené mobility“, která má stabilizovat trh s elektromobily a ochránit klíčový průmysl před čínskou konkurencí.
Výjimka, která hýbe trhem
Osvobození od motorové daně (Kfz-Steuer) snižuje provozní náklady elektromobilů v průměru o 200 až 400 eur ročně, podle výkonu a hmotnosti vozu. U větších luxusních modelů může jít i o více než 500 eur za rok. V horizontu deseti let tak majitel ušetří částku v řádu tisíců eur oproti vozidlu se spalovacím motorem.
Současně mají firmy využít novou zrychlenou odpisovou výhodu – až 75 % pořizovací ceny elektromobilu bude možné odepsat už v prvním roce. Tato podpora, plánovaná na období 2025–2027, má motivovat podniky k rychlejší obměně vozového parku a snížit jejich daňové zatížení právě v době, kdy jsou investice do elektrifikace nejvyšší.
Zvýhodněné má být také zdanění služebních vozidel: u plně elektrických aut s katalogovou cenou do 100.000 € se pro soukromé využití uplatní jen 0,25 % z ceny vozu měsíčně, zatímco u spalovacích vozidel platí 1 % pravidlo. Rozdíl může u prémiového elektromobilu znamenat úsporu stovek eur měsíčně.
Proč právě teď
Německo čelí poklesu poptávky po elektromobilech, která následovala po ukončení přímých dotací. Výjimka z daní tak má být novým impulsem — a zároveň nástrojem, jak udržet domácí automobilky v tempu s rychle rostoucí čínskou konkurencí.
Podle odborníků jde o krok, který trh potřeboval: „Kupující i firmy potřebují jistotu. Daňová stabilita je důležitější než jednorázové dotace,“ komentují analytici z Centra pro automobilový výzkum v Duisburgu.
Kritici varují před rozpočtovými dopady
Rozšíření výjimky může stát rozpočet miliardy eur, které budou chybět jinde. Kritici upozorňují, že bez paralelní investice do nabíjecí infrastruktury nebude mít samotná daňová úleva očekávaný efekt.
Podle většiny ekonomů představuje prodloužení daňové výjimky do roku 2035 víc než jen fiskální opatření – je to strategický signál, že Německo nehodlá zpomalit přechod k bezemisní dopravě ani v době rozpočtových tlaků. Berlín tím dává najevo, že elektromobilita není přechodnou módou, ale klíčovým prvkem dlouhodobé průmyslové politiky a energetické transformace země.
Zdroje: Clean Energy Wire, Electrive, Autovista24, VDA │ Foto: archiv