Nissan Qashqai 1.3 DIG-T MHEV 158 2WD 6MT – Spoustu věcí dělá dobře

Design, interiér

Zatímco první Qashqai v roce 2007 stál u zrodu kategorie kompaktních crossoverů, a zasloužil se tak o vytvoření nového automobilového trendu, novinka přijíždí do úplně jiné atmosféry. Na rostoucí oblibu nového segmentu zareagovala většina velkosériových výrobců, takže Nissanu v posledních letech vyrostla řada soupeřů. Hlad po C-SUV došel až tak daleko, že některé automobilky už mají v nabídce i více než jeden kompaktní crossover.

Větší a ostřejší

Třetí generace Nissanu Qashqai do boje vyráží s řadou zajímavých a důležitých novinek. Oproti předchůdci se změnil základ, vůz nyní stojí na platformě CMF-C, kterou sdílí s dalšími auty aliance Renault-Nissan-Mitsubishi.

Crossover také trochu narostl do všech směrů: ve srovnání s „dvojkou“ je o 31 milimetrů delší (měří 4425 mm), o 29 mm širší (1835 mm), o 30 mm vyšší (1625 mm) a má o 19 mm delší rozvor (2665 mm).

A samozřejmě se měnil design. Ten sice do určité míry navazuje na předchůdce, je ale mnohem ostřejší a rozmanitější. Zatímco druhou generaci charakterizovala zaoblená karoserie s uhlazenými liniemi, novinka přijíždí s různými zlomy, hranami a prolisy. Nejvíce nápadů designeři uplatnili u předních partií: příď zaujme maskou chladiče ve tvaru písmene V, štědrým chromováním, a hlavně úzkými světlomety, rozdvojenými navíc do dvou modulů. Zajímavě působí také průřezy po stranách nárazníku.

Zbytek vozu sice už tak výrazné stylistické detaily nenabídne, nudný ale rozhodně není. Qashqai dostal například „plovoucí“ provedení C-sloupků, netradičně „odseknuté“ zadní blatníky a za zmínku stojí i zadní svítilny zasahující do boků. Za mě benjamínek vypadá docela hezky, určitě lépe než minulé provedení.

Nissan Qashqai 1.3 DIG-T MHEV

Ještě než zamíříme do kabiny, pojďme se podívat na zavazadlový prostor. Ten je v nové generaci větší, stále je však spíše průměrný: podle výrobce pojme 461 litrů (+51 l), po sklopení zadních opěradel, dělených v poměru 60:40, Nissan uveze až 1593 litrů.

Šikovným prvkem je dvoudílná dvojitá podlaha, která sympaticky zvyšuje variabilitu kufru – například tím, že umožňuje prostor přepažit tak, aby vám náklad vzadu nerajtoval sem a tam. Oba díly se samozřejmě dají i vyjmout.

Hodí se také „kapsy“ na drobnější náklad po stranách, nechybí háčky na tašky, organizéry a užitečná je určitě dojezdová rezerva. Podlaha (ta variabilní) je 108 centimetrů široká a 85 centimetrů dlouhá. Počítat pak musíte s vyšší nakládací hranou, přece jen jde pořád o SUV.

Díky za tlačítka!

A teď už se konečně přesuňme do prostoru pro posádku, začít můžeme odzadu. Díky dveřím, které se dají otevřít do pravého úhlu, Qashqai potěší skvělým přístupem k zadním sedadlům. S místem je to tak akorát: crossover nenadchne, ale ani nezklame. Se 182 centimetry mám za sedačkou řidiče, nastavenou pro sebe, dostatek prostoru na nohy a i když se maximálně narovnám, zbývá mi ještě drobná rezerva nad hlavou. Také šířka kabiny je za mě v pořádku, vedle sebe se naprosto v pohodě usadí dva „rozměrní“ cestující. Využít mohou středovou loketní opěrku, která se vyklápí z opěradla, hodí se i zásuvky USB typu A a C.

Velmi dobrý dojem na mě Qashqai udělal vpředu. Za volant se díky stavbě karoserie, vyšší světlé výšce a výše ukotveným sedadlům pěkně nastupuje, je tu dostatek prostoru ve všech ohledech a problém jsem neměl ani s nalezením ideální řidičské pozice. Nissan navíc přihazuje komfortní sedačky. Snad jediná drobná výtka se týká lehce horšího výhledu směrem dozadu.

Výhrady nemám ani k použitým materiálům či kvalitě zpracování. Jen upozorňuji, že testovaný Qashqai byl v nejdražším provedení Tekna+, které má ve výbavě všechno, co Nissan pro svůj crossover nabízí. Jediné příplatky se týkají barevného provedení karoserie.

Nissan Qashqai 1.3 DIG-T MHEV

Naše auto tak nabízelo věci jako čalounění kůží Nappa, vyhřívaná přední sedadla s masážní funkcí, vyhřívaný volant, vyhřívané čelní sklo, automatickou dvouzónovou klimatizaci, bezdrátové nabíjení telefonu, 360° parkovací kameru, bezkontaktní elektrické otevírání kufru, audiosystém Bose nebo adaptivní světlomety Matrix LED, které umí v dálkovém režimu vykrývat protijedoucí vozy. Výbava Tekna+ je prostě bohatá. Asi jediným prvkem, který bych si uměl představit navíc, je ventilace sedadel.

Skvěle si Nissan poradil s uspořádáním palubní desky. Nepustil se totiž do bezhlavé digitalizace a „minimalizace“. Takže i když uvnitř najdeme digitální přístrojový panel, velký středový displej a obrovský head-up displej (s úhlopříčkou 10,8″), pořád v ovládání hrají hlavní roli klasické fyzické ovladače. A je to fakt skvělé. Představte si, že si můžete pustit jedním stiskem tlačítka pustit vyhřívání sedadel, otočným ovladačem regulovat teplotu klimatizace a jinými kolečky zase ovládat hlasitost audia nebo si dokonce přibližovat mapu na obrazovce infotainmentu... V dnešní době je to fakt osvěžující přístup. Tady je navíc všechno tak nějak po ruce a na svém místě. Paráda.

Příjemný je i multimediální systém, který sice neohromí květnatou nabídkou a ohromným množstvím animací, položek, funkcí nebo aplikací, je výrazně úspornější, ale zato opravdu funguje hlavně jako infotainment – tedy „zábavně-informační“ centrum. Potěší navíc intuitivním ovládáním, velkými ikonami a umí Apple CarPlay a Android Auto. Displej je díky svému umístění hezky na očích a oceňuji také tlačítka pod ním, která zase o něco zrychlují ovládání a přístup k hlavním funkcím.

Digitální přístrojovka v podobě 12,2″ obrazovky nabízí dva způsoby zobrazení, mně víc vyhovoval ten tradiční s kulatými budíky. Displej je ale především hezky čitelný a informace podává přehledně. A pokud máte v navigaci zadaný cíl, pomůže vám, podobně jako head-up displej, s trasou.

Jediná věc, která mě vyloženě štvala, je hlídání jízdních pruhů, lépe řečeno způsob, jakým tento asistent na přejetí čáry upozorňuje. Činí tak brněním do volantu, které vás začne brzy otravovat. Systém totiž občas zasahuje, aniž by měl důvod. Před každou jízdou jsem tak tohoto „pomocníka“ raději vypínal.