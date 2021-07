Za volantem nového Nissanu Qashqai: Takové crossovery mají smysl!

První generace Nissanu Qashqai se představila roku 2007 a společně s nástupcem, jenž dorazil o šest let později, se celosvětově prodalo přes pět milionů kusů. Šest z deseti qashqaiů našlo svého majitele v Evropě, není tedy divu, že třetí pokračovatel je šitý na míru zákazníkům starého kontinentu. Právě tady probíhal vývoj, návrh designu, ale i následná produkce.

Shodil nadváhu, nabral svaly

Nová generace japonského crossoveru představuje od předchůdce opravdu zásadní odskok. Vůz dostal moderní technický základ v podobě platformy CMF-C, jíž sdílí společně s dalšími vozy aliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Jen nová architektura pomohla uspořit čtyřiadvacet kilogramů. Připočteme-li řadu karosářských dílů z odlehčených materiálů (dveře z hliníku, víko zavazadelníku z kompozitu), dostáváme se na celkovou úsporu 63 kilogramů!

Lehčí však novinka tak úplně není. Povyrostla, dostala více výbavy a hlavně výkonnější motory s mild-hybridní technologií. Přesto tohle všechno znamená u srovnatelných verzí nárůst pohotovostní hmotnosti pouze o 28 kilogramů. Vzhledem k tomu, jak nám na váze nabírají ostatní automobily napříč všemi segmenty, je to ještě zanedbatelná hodnota.

Co však zanedbatelné není je celkový nárůst rozměrů. Polepšil si v délce 4429 mm (+35 mm) i šířce 1838 mm (+32 mm), ale zároveň se snížil na 1616 mm (o devět milimetrů). Rozvor se protáhl o dvacet milimetrů na současných 2666 mm. S novou platformou narostl také zavazadlový prostor, který teď pojme 504 litrů (+74 l) a sklopením zadní lavice se dostanete na celkových 1447 l. Kufr má elektrické otevírání a po stranách schránky na drobnosti. Podlaha je dvojitá a rozpůlená, takže můžete zavazadelník třeba přepažit tak, aby vám náklad ve voze necestoval.

Stále rozpoznatelný

Designéři říkají, že cílem nové generace byla výrazná modernizace vzhledu, stále však mělo být na první pohled jasné, o který model se jedná. A troufám si říct, že úmysl se povedl. Příď není unifikovaná po vzoru některých jiných automobilů, rozvíjí styl zvaný V-Motion s výrazným chromovaným zdobením a úzkými světlomety. Jsou rozdvojené a vyšší verze nově disponují technologií Matrix LED.

Qashqai je v novém balení jedno z těch aut, na jehož design si prostě musíte udělat názor. Nejprve jsem si nebyl úplně jistý, ale v průběhu testování si mě postupně získal. Jen zadní partie s výrazně řezanými zadními svítilnami a nepřehlédnutelným prolisem pod středovým nápisem mi přijdou už možná trochu překombinované, ale to je jen můj osobní pohled.

Vůz obouvá kola od osmnácti do dvaceti palců. Celkový průměr dvacítek včetně pneumatiky narostl oproti předchůdci o pětadvacet milimetrů. Nemusíte se tedy obávat nízkého profilu – crossover obouvá pneumatiky s rozměrem 235/45 R20. Výběr velikosti kol je tu však důležitý více než kdekoliv jinde. Zatímco k osmnáctkám a devatenáctkám se váže jednodušší vlečná zadní náprava, dvacítky mají vždy víceprvek. Výjimku tvoří pouze pohon všech kol, kde můžete u vybraných výbav dostat sofistikovanější zadní nápravu i s menším obutím.

Interiér do každé rodiny

Já jsem opravdu ten poslední, kdo by chtěl v testech nových automobilů působit zpátečnicky, nebo že se snad bráním pokroku. Ale ta radost, když jsme se společně se dvěma dalšími kolegy sešli a plesali nad tím, že si mapu vestavěné navigace můžeme zoomovat fyzickým kolečkem…

Chápete správně, jakkoliv japonský crossover působí zvenčí extrovertně, uvnitř zůstává věrný klasickým ovladačům. Oddělený panel tu nenajdete jen pro nastavování klimatizace, ale třeba i přepínání mezi jednotlivými menu multimediálního systému o osmi až devíti palcích. Grafika samotného rozhraní úplně nekonkuruje třídě S od Mercedesu, svůj účel – jednoduchost a intuitivnost – však plní na jedničku. A komu by prostředí z nějakého důvodu nevyhovovalo, ten může sáhnout po službách Android Auto a Apple CarPlay. Včetně bezdrátového propojení!

Ani vestavěná navigace není úplně k zahození, alespoň během prvních jízd v okolí Varšavy fungovala velmi dobře. Je online, takže má informace o aktuální dopravní situaci a její prostředí je přehledné. Jediným minusem na celém tomto rozhraní je rozdílné čtení značek s maximální povolenou rychlostí na virtuálních budících a samotných multimédiích. Zatímco přístrojový štít ukazuje předepsanou třicítku, kterou načetl před 500 metry někde v obci, navigace správně informuje, že mohu jet devadesát. V zásadě jediná vada 12,3palcové obrazovky v kapličce, která jinak přehledně informuje o všem podstatném. A pokud neradi odvádíte pozornost od vozovky, vše důležité vám promítne 10,8“ head-up displej. Prý největší v segmentu.

Ne největší, ale dostatečně velký je i vnitřní prostor automobilu. Za volantem nejsem nijak utiskován středovým tunelem, na nedostatek prostoru si s výškou 178 cm nemohu stěžovat ani „sám za sebou“. Tady před koleny zůstává několik centimetrů a dostatek prostoru je i nad hlavou, i když je zkoušený exemplář osazen prosklenou panoramatickou střechou, která na zadní lavici prostor nepatrně ukrajuje. Jen se koukněte na video přiložené výše, kde jsem se vám to pokusil názorně ukázat.

Sbohem, nafťáci

Že diesely postupně mizí z nabídky jednotlivých automobilek, jsme si už docela zvykli. V takového kategorii na ně ale tu a tam stále narazíme. Nissan si však řekl, že v qashqaii na vznětové motorizace rezignuje zcela, a tak nabízí pouze elektrifikované benzinové agregáty. Slovíčka elektrifikace se ale neděste, u „nejslabších“ motorizací to znamená pouze osazení mild-hybridním systémem.

Nejslabších píšu v uvozovkách, protože absolutní základ v podobě čtyřválce 1.3 DIG-T má pořád slušných 103 kW a 240 newtonmetrů točivého momentu. Stovka za 10,2 sekundy a maximální rychlost 188 km/h opravdu nejsou něco, za co by se vstupní agregát musel stydět. Jde o alianční jedna-trojku, kterou už můžeme znát z útrob renaultů či mercedesů. Mild-hybrid s malou baterkou je ale zbrusu nový. Při zpomalování získává energii, jíž následně využívá třeba v režimu stop/start.

Právě základním motorem, který se pojí výhradně se šestistupňovým manuálem, mé testování začalo. Nutno říct, že Nissan vybral zkušební trasu šibalsky, i když v okolí Varšavy asi ani neměl moc na výběr. Spoustu hladkých rovinek s minimem zatáček či nekvalitních úseků. Tady se mi i slabší verze třináctistovky jevila jako fajn společník, se kterým mi toho ke spokojenosti moc nechybí. Motor se sbírá nad dvěma tisíci otáček a pocitové nejvíc řidič vstřebává do tří a půl tisíce. Potom už se nic moc neděje a postup otáčkoměrem je spíše lineární. Akcelerace je však dostatečná pro bezpečné předjížděcí manévry, brzdou provozu rozhodně nebudete.

A pochvalu si zaslouží i manuální šestikvalt. Dráhy jsou dlouhé tak akorát, kulisa jasně vymezená a řadicí páka hezky při ruce. Rovněž sladění se spojkou se mi v průběhu sedmdesátikilometrové trasy líbilo. Spotřeba včetně několika dynamických zkoušek nakonec ukázala průměr 6,1 l/100 km. To možná na první dobrou úplně neoslní, ale dlužno říct, že se dalo jet i ekonomičtěji.

Což ostatně ukázala druhá jízda se silnějším provedením jedna-trojky. Ta má k dispozici maximální výkon 116 kW a 260, v případě automatu pak 270 newtonmetrů točivého momentu. Opět zkouším kombinaci s manuální převodovkou a dostávám se na apetit 5,4 litru. Projev oproti slabší motorizaci není dramaticky odlišný, silnější verze má však lepší průběh středními otáčkami, takže je v nejdůležitější části pásma ještě o chlup živější. Nakonec si nechávám třináctistovku kooperující s automatem. Tím je sice „jen“ CVT, avšak zcela nové (Qashqai jej dostává jako první evropský model značky). Projev zrychlování při ustálených otáčkách doprovázený nehezkým monotónním zvukem je tu potlačen tak, že se cévétéčko chová skoro jako klasický automat. Kromě jiného se toho inženýrům povedlo docílit použitím elektrického olejového čerpadla, které doplňuje klasické mechanické. Díky tomu probíhá změna převodového poměru výrazně rychleji a nedochází k výrazné prodlevě při potřebě prudkého zrychlení. Na rozdíl od předchůdce je akcelerace na stovku s automatem lepší než s manuálem.

Dvacítky jedou! Zatím

Jak už jsme si řekli výše, podle velikosti obutí se liší i sofistikovanost zadní nápravy. V průběhu jednodenního testování jsem měl možnost vyzkoušet obě verze podvozku, který spoléhá na klasické železo. Nutno říct, že obě varianty pracovaly na hezkých varšavských silničkách velmi dobře. Zdárně žehlily veškeré nerovnosti, na kterých jsem nezpozoroval žádné nervózní uskakování zádě, jako tomu bylo u předchůdce. Znovu však připomínám, že šlo o opravdu příkladné cesty, které pro české podmínky rozhodně nejsou standardem. Uvidíme, co nový qashqai řekne na tuzemské prostředí.

Co by se však výrazně změnit nemělo, to je příjemný pocit z řízení. Qashqai totiž dostal nový posilovač, jenž se přesunul ze sloupku řízení k hřebenu. V neposlední řadě se sluší zmínit i strmější převod 14,7:1 namísto dřívějších 19,1:1. Auto se tak velmi snadno ovládá v úzkých prostorech i na klikatých silničkách. Navíc působí lehkonohým dojmem, ochotně zatáčí a netrpí výraznými náklony karoserie. Je to sice jen malá ochutnávka před realitou českého prostředí, přesto ve mně zanechává velmi dobrý dojem.

Nissan Qashqai III: základní technická data 1.3 DIG-T 2WD 1.3 DIG-T 2WD 1.3 DIG-T 2WD (CVT) 1.3 DIG-T 4WD (CVT) Zdvihový objem [cm3] 1332 1332 1332 1332 Výkon [kW/min] 103/5500 116/5500 116/5500 116/5500 Točivý moment [Nm/min] 240/1650-4000 260/1800-4000 270/1800-3750 270/1800-3750 Převodovka 6° manuální 6° manuální CVT CVT Vnější rozměry, rozvor [mm] 4429 x 1838 x 1616, 2666 Objem kufru [l] 507/1447 Provozní hmotnost [kg] 1405 1422 1468 1577 Maximální rychlost [km/h] 188 206 198 198 Zrychlení 0-100 km/h [s] 10,2 9,5 9,2 9,9 Kombinovaná spotřeba WLTP [l/100 km] 6,4-6,6 6,4-6,7 6,3-6,7 6,7-7,2 Cena od [Kč] 539.000 614.000 654.000 779.000

Závěr

Kdyby vám snad tohle všechno přišlo málo, nezoufejte. Lehce elektrifikovanými jedna-trojkami expanze nového qashqaie nekončí. V příštím roce se objeví hybrid E-Power, jehož kombinace spalováku, elektromotoru a baterií bude nabíjet výhradně zážehový motor. Výrobce dokonce slibuje spotřebu menší než u dnešních dieselů. Na tiskové konferenci zazněla snad jen jedna nemilá informace, a sice že s pohonem 4x4 se pro hybrid nepočítá. Buď jak buď, už teď si troufám říct, že japonská novinka po všech směrech dozrála – je modernější, prostornější a s novou platformou poskytuje i výrazně lepší jízdní vlastnosti. A nabízí i pohon všech kol, což u jiných crossoverů rozhodně není samozřejmost.

Plusy

Kvalitní a prostorná kabina

Zachování klasických tlačítek

Komfortní podvozek. V obou případech

Možnost pohonu všech kol

Minusy

Někomu může chybět diesel

Nesourodé zobrazování rychlostních limitů