Nissan X-Trail konečně míří do Evropy. Vsadí na unikátní hybrid

Evropský trh je pro některé mimoevropské značky dnes stranou zájmu, a tak se někdy stává, že do Evropy nový model dorazí až dávno poté, co se už prodává jinde ve světě. Platí to i pro nový Nissan X-Trail čtvrté generace. V USA, kde je známý jako Nissan Rogue, se představil již v roce 2020, do Evropy pak konečně zamíří až v roce 2022.

Evropská verze totiž dostane specifické pohonné ústrojí, přizpůsobené zdejším podmínkám. Nissan aktuálně razí v Evropě strategii elektrifikace, a tak se pro nový X-Trail počítá s hybridním pohonem.

Konkrétně má jít o systém e-Power využívající spalovací motor jen jakožto generátor elektrické energie pro elektromotor, který následně pohání kola. Výsledkem má být účinná práce spalovacího motoru pro optimální spotřebu paliva a charakter podobný elektromobilům, bez potíže v podobě krátkého dojezdu a nutnosti dlouhého nabíjení.

Tímto spalovacím agregátem je zážehová čtyřválcová patnáctistovka. V Qashqaii má tento systém užít jedna pětku se 115 kW a elektromotor se 140 kW, což jsou parametry, kterých se zřejmě dočká také X-Trail. Obě SUV značky používají shodný technický základ, v podobě platformy CMF-C. K dispozici má být i pohon všech kol.

To na americkém trhu se X-Trail (respektive Rogue) začal původně nabízet s atmosférickým benzinovým čtyřválcem o objemu 2,5 litru se 133 kW, což byl na tamějším trhu obvyklý motor pro tento druh auta. Letos jej však nahradil přeplňovaný zážehový tříválec o objemu 1,5 litru naladěný na 150 kW, dokazující, že i v USA nastala doba downsizingu.

Design evropského X-Trailu by se naopak od amerického Rogue měl lišit jen v maličkostech, jestli vůbec. Uvnitř se pak počítá s infotainmentem použitým již v Qashqaii.

Nissan X-Trail čtvrté generace se podle původních plánů měl pro starý kontinent vyrábět přímo v Evropě, počítalo se s jeho produkcí v britské továrně značky v Sunderlandu. Jenže v souvislosti s brexitem byl tento plán zrušen, a tak se X-Trail bude k nám dovážet z Japonska.

Jeho příchod je součástí postupné mezigenerační proměny nabídky SUV Nissanu. Ta začala již v roce 2019 představením druhé generace malého SUV Juke. Letos následovalo odhalení elektrického crossoveru Ariya a příchod nové generace kompaktního Qashqaie.