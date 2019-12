Nová Kia Optima odhaluje techniku. Nabídne pohon všech kol a výkon až 290 koní

Kia se konečně pochlubila dalšími fotografiemi a technickými parametry nové generace svého celosvětově nejpopulárnějšího sedanu K5, který je mimo korejské trhy známý pod označením Optima. Musíme však zdůraznit, že prozatím zveřejněné informace se vztahují pouze k jihokorejskému (domácímu) a severoamerickému trhu. Nabídka v dalších oblastech se může různě lišit.

A začněme hned od toho největšího překvapení, kterým je možnost si novou K5/Optimu vůbec poprvé objednat i s pohonem všech kol. Systém bude primárně pohánět kola přední, v závislosti na povelech od řidiče a podmínkách na silnicích však bude schopen poslat část výkonu i na zadní nápravu, čímž zvýší trakci a dynamické schopnosti vozu. Standardně však bude K5/Optima předokolka.

Pod kapotou bude dostupná bohatá paleta benzínových motorů, jejichž základem se na severoamerickém a domácím korejském trhu stane nový přeplňovaný přímovstřikový motor 1.6 T-GDi z řady Smartstream s technologií CVVD. Ten nabídne maximálním výkon až 180 koní s maximálním točivým momentem 265 Nm dostupným od 1500 po 4500 ot/min.

V závislosti na dalších trzích se pak pod kapotou může objevit i motorizace 2.0 MPI, tedy dvoulitrový motor s vícebodovým vstřikováním o výkonu 152 koní a točivým momentem 192 Nm, 2.0 litrový motor s technologií CVVL (Continuously-Variable Velve Lift) o výkonu 160 k s točivým momentem 196 Nm nebo motorizace 2.5 GDI o výkonu 194 k s točivým momentem 246 Nm.

Na vrcholu nabídky, tedy minimálně pro severoamerický trh, pak stane model s označením GT. Pod jeho kapotou bude přeplňovaná motorizace 2.5 T-GDi, která nabídne maximální výkon 290 k a maximální točivý moment 422 Nm. Akcelerace z 0 na 100 km/h by tak měla trvat zhruba 6.6 sekundy.

Všechny motory by měly být standardně párovány s šestistupňovými nebo osmistupňovými automatickými převodovkami. Pouze vrcholná motorizace 2.5 T-GDi nabídne novou osmistupňovou dvouspojkovou převodovku, která by měla nabídnout plynulé řazení konvenčního automatu a příznivou ekonomiku provozu.

Kromě spalovacích motorů však Kia zmiňuje i vývoj hybridních pohonných jednotek, k nim však prozatím nezveřejnila žádné konkrétní informace.

Stylový design

Kromě technických parametrů prozradila automobilka i něco málo ke stylovému designu, kombinujícímu siluetu sedanu a fastbacku, který vznikal v součinnosti designových oddělení v USA, Evropě a Jižní Koreji. Pro dosažení ideální sportovní siluety designéři vůz o 20 mm snížili (na 1445 mm), o 50 mm protáhli (na 4905 mm), o 25 mm rozšířili (na 1860 mm) a rozvor narostl o 45 mm (na 2850 mm).

Přední maska dostala další evoluci tzv. tygřího nosu, který je charakteristický pro všechny nové modely Kia. LED světlomety nově zasahují až do mřížky chladiče, zatímco LED denní svícení s podpisem ve stylu „heart beat,“ které by mělo podtrhovat emoce z vozu, zasahuje až do blatníků.

Z boku si lze všimnout výrazného chromovaného oblouku, který lemuje okna od A sloupků a spojuje se pod zadním sklem. V podbězích se pak mohou zabydlet hliníková kola různých designů a barev s průměrem od 16 do 18 palců. Model GT pak nabídne speciální znaky GT, 19 palcová litá kola, agresivnější nárazníky a dvojité koncovky výfuků.

Moderní interiér

Interiér by měl nabídnout nadčasové minimalistické rozložení, orientované směrem k řidiči, které má vytvářet pocit prostornosti a harmonie. Za klasickým tříramenným volantem je ukryt 12.3 palcový přístrojový štít, na který navazuje až 10.25 palců velká obrazovka infotaiment systému. Třešničkou na dortu by pak měl být příplatkový průhledový displej s úhlopříčkou 8 palců.

Ve výbavě by nemělo chybět ambientní osvětlení, bezdrátové nabíjení nebo audio-systém BOSE s 12 reproduktory a prostorovým zvukem. V závislosti na trhu může být nová K5 čalouněna kůží, umělou kůží či látkou a to v různý jedno- i více-barevných schématech. Interiér vozu by měl také nabídnout pokročilý systém ovládání hlasem, který řidiči umožní ovládat ventilaci, elektrická okénka, vyhřívání sedadel či volantu, audio-systém, atd. To vše bez nutnosti pustit volant nebo koukat mimo vozovku.

V oblasti bezpečnostních technologií by pak novinka měla nabídnout skutečně pestrou škálu varovných a asistenčních systémů. Chybět nebude například hlídání slepého úhlu, kamerový systém sledující okolí vozu, chytrý tempomat, varování před opuštěním jízdního pruhu, varování před čelní srážkou, atd.

Zajímavostí je také chytrý asistent pro dálkové parkování, který umožní zajet či vyjet s vozem z malého parkovacího místa bez nutnosti usednout za volant. K ovládání systému postačí pouze klíček od vozu.