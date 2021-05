Nová pravidla předjíždění cyklistů: Je to problematický a šikanózní návrh!

Máloco vyvolalo v poslední době takové pozdvižení jako novela zákona o silničním provozu, kterou ve středu 14. dubna přijala ve třetím čtení poslanecká sněmovna. Přestože neprošla řada lobbistických nápadů (například evergreen tentokrát od Milana Ferance přihrát zakázky předraženým dálničním odtahovkám), bohatě to vyvážily přijaté.

Nejvíc pozornosti na sebe přitáhl nápad poslance a někdejšího pražského náměstka pro dopravu Petra Dolínka (ČSSD) na exaktně stanovený odstup od cyklisty při jeho předjíždění – do 30 km/h jeden metr a nad tuto rychlost 1,5 m. A poslanci také dali cyklistům do ruky možnost volby, zda vůbec cyklostezku využijí.

Půlrok bez řidičáku

Jenže čerstvá debata na sociálních sítích přesně ukázala na závažnost pasáže, kterou poslanci schválili a neuvědomili si následky. „Měřit to půjde snadno, exces se pozná z kamery nebo z pouhých šířkových parametrů vozovky. Jestli někdo předjede s odstupem 1,55, nebo 1,45, není podstatné. Podstatné je, aby se neděly půlmetry,“ uvedl v debatě Vratislav Filler z Laboratoře udržitelného urbanismu pražské neziskové organizace AutoMat. Mimochodem sám Petr Dolínek argumentuje frází, že se k měření 150 cm přejde až v okamžiku nehody a hledání viníka.

Jenže advokát a místopředseda Asociace autoškol ČR Ondřej Horázný to vidí jinak: „Tak to se, pane, velice mýlíte! Když to bude prokazatelně 1,45 metru, pak pokuta 5000-10.000 Kč, zákaz činnosti 6-12 měsíců a 7 bodů! O tom už nikdo nemluví! Když se řekne A, musí se říci B!“ vysvětluje s tím, že půjde na úzkých komunikacích a ve městech o problematický a šikanózní návrh. A ve všech situacích, nejen při nehodách. Jako řešení výhodné pro všechny strany proto navrhuje zvažovat tak přísný trest pouze v případě, kdy už řidič cyklistu ohrozí.

Svět motorů 17/2021

Neúčelné prolamovat

Problematicky vidí novinku také ministerstvo dopravy: „Je otázkou, zda vůbec bude proveditelná kontrola jejího dodržování policií. Navíc řidič motorového vozidla při jízdě může přesně stanovenou vzdálenost stěží odhadnout a případné sankcionování jejího nedodržení by mohlo být excesivní,“ uvedl už dřív resort ve vypořádání k pozměňovacím návrhům.

Ministerstvo dopravy také trvá na povinnosti využít postavené cyklistické stezky či vyhrazené pruhy pro cyklisty. „Není účelné jakkoli povinnost prolamovat, neboť by tím došlo k ohrožení bezpečnosti samotných cyklistů, ale i ostatních účastníků silničního provozu.“

Policie i další odborné špičky už potvrdily, že vzdálenost v provozu nemají jak měřit. A jak uvedl pro server Aktuálně odborník Jakub Novák z Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, není měření vzdálenosti v takovém případě triviální záležitostí a v řadě případů je zcela nemožné.

Německá cesta

Předkladatelé návrhu dávají za vzor Německo, kde už rok platí odstup od cyklistů 2 metry mimo obec a 1,5 v obci a při objíždění dětí (mimochodem taky tam nově platí pokuta v přepočtu 2600 Kč za jízdu na kole po chodníku nebo levé straně cyklostezky). Jenže vymáhání povinnosti se omezilo výhradně na nehody a spíše výjimečně se přistupuje k „provokativní“ akci, kdy vyrazí do ulic policejní figurant s kamerou.

Naši poslanci tudíž schválili zákon, který je od počátku odsouzen k uplatnění pouze v případě nehody, a na to stačil i ten dosavadní. Ostatně v Německu je to podobně. „Předtím byl v předpisech jen obecně stanovený dostatečný odstup, ale minimálně třicet let to bylo podle soudních rozsudků dostatečné,“ krčí rameny německý učitel autoškoly s českým původem Dalibor Proske.

Českou novelu teď čeká projednání senátem a případný podpis prezidenta. Platit má od 1. července. A řada odborníků doufá, že budou senátoři rozumní. Šušká se ovšem o jejich plánu vrátit zase do hry povolený alkohol za řídítky, který posune debatu jiným směrem…

Schválený návrh zákona „Řidič motorového vozidla nesmí předjíždět, jestliže by nedodržel bezpečný boční odstup při předjíždění cyklisty. Bezpečným bočním odstupem při předjíždění cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m. V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km.h-1 je vzdálenost bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty podle věty druhé nejméně 1 m.“

2 body za stání

Odborníky rozděluje také schválený dvoubodový trest za neoprávněné stání na místech vyhrazených pro držitele ZTP. „Toto protiprávní jednání nemá v bodovém hodnocení co dělat. Nejde o ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Stávající postihy blokově do 5000 Kč nebo pokuta 5000–10.000 Kč ve správním řízení jsou zcela dostatečné,“ myslí si advokát Ondřej Horázný s tím, že je přestupek v praxi zpravidla beztak řešen objektivní odpovědností provozovatele s pokutou do 10.000 Kč, protože se nedaří chytit přestupce při činu. Podle poslankyně Zuzany Ožanové jde ovšem o projev řidičské agrese a tím pádem se na něj má vztahovat bodové hodnocení.

Rozhovor s poslankyní Zuzanou Ožanovou: Nejsem přece nepřítelem cyklistů

Dlouholetá správní úřednice a poslankyně Zuzana Ožanová (ANO) vystoupila otevřeně proti cyklistické novele. Ostatní sice vyzdvihovali její odbornost, ale nevzali si k srdci věcné argumenty z její úřednické praxe. K té se chce po ukončení mandátu zase vrátit, a jak sama říká, s takovým zněním zákona budou v praxi velké problémy.

Co říkáte na to, že poslanci novelu přijali?

Je to hodně špatně a nikdo neposlouchal, že se za to bere řidičák. Přece prosazovat jednu skupinu účastníků silničního provozu nad ostatními nelze. Kromě toho má dnes každý nějakou kameru a umím si představit, že bude soused oznamovat policii souseda, jakmile ho nahraje na silnici. A to jen proto, že spolu mají nějaké nesouvisející spory.

Upozornila jste na sebe výrokem, že vás jako dítě srazil cyklista, a je tedy jedno, zda někdo řídí auto nebo kolo, pokud je hlupák. Neslyšela jste, že vystupuje proti cyklistům?

Vím, že nejsem asi správný politik, ale nezajímají mě sociální sítě. Takže ani neztrácím čas tím, co si o mně kdo myslí. Nejsem přece proti cyklistům. Ale na chodnících i cestách jsou i jiní zranitelnější účastníci provozu a kolem těch také nejezdí cyklisté víc než jeden a půl metru.

V rozpravách zazněla i myšlenka návrh přepracovat a chránit víc chodce a další zranitelné účastníky. Byla k tomu vůbec šance?

Poslanec Dolínek ani neměl možnost návrh přepracovat, protože už by se nestihl projednat současnou sněmovnou a začínalo by se nanovo. Celkově je ale ten přijatý zákon špatně. Například mi vadí argumentace, že je nová povinnost pouze deklaratorní, a jen tím prezentujeme, jak myslíme na cyklisty. Ale zákonem stanovená povinnost přece není deklarace! Naopak se musí dodržovat a přichází za to trest. Až někdo sebere řidičák těm lidem, co pro to hlasovali, budou velmi překvapeni.

Přinese potíže, že z původního návrhu vypadla možnost předjíždět cyklisty na plné čáře?

Takže jsme udělali něco špatně, a proto změníme význam dopravní značky? To mi přijde absurdní. Vím, že plná čára není zeď, ale zkrátka se nemá přejíždět s výjimkou vyjmenovaných situací. Musela bych leda tvrdit, že cyklista stál. Mimochodem velmi mě nadzdvihl ze židle argument jednoho kolegy poslance, který argumentoval, že se tím aspoň vyřeší nebezpečné předjíždění v zatáčkách. Měl by vrátit řidičák.