Nová Škoda Vision O naživo: Všechno je jinak! Není tím, za co jsme ji považovali
Jednou z velkých novinek letošního autosalonu v Mnichově měla být předzvěst elektrické Škody Octavia. Nakonec se ukázalo, že je všechno úplně jinak.
Autosalon v Mnichově dnes ráno otevřel své brány novinářům a vedle tradičního hojného zastoupení německých značek je přítomna i spousta značek čínských. Ačkoliv se autoshow snaží svým zaměřením a rozsahem, kdy neprobíhá pouze na mnichovském výstavišti, ale také v ulicích města, více přiblížit lidem (je to výstava mobility obecně), ne všechny automobilky tam mají své oficiální zastoupení.
Kupříkladu Volkswagen Group má veliký stánek přímo na výstavišti, samostatné stánky jeho značek byste tam však hledali marně. Na včerejším představení koncernových novinek, kterého jsem se také účastnil, jsme mohli krátce vidět například koncept Volkswagen ID. Cross, nové Porsche 911 Turbo S, studii Cupra Raval a k mému překvapení dorazily i vozy Scout, určené pouze pro americký trh.
Taková Škoda Epiq však včera dostala pouze minimální prostor a na pódiu se jenom mihla – částečně i proto, že je na ni ještě brzy. A studie elektrického kombíku střední třídy? Ta se na výstavišti neukázala vůbec. Byla to právě Škoda Vision O, kvůli které jsem do Mnichova na otočku zajel. Jenže s onou elektrickou octavií, jak se o voze do dnešního dne psalo, to nebylo jenom tak. Ale popořadě.
Něco mezi octavií a superbem
Koncept Škoda Vision O velikostí zapadá mezi současné modely Octavia a Superb. Na délku má 4850 mm, šířka činí 1900 mm a výška je rovných 1500 mm. Na první pohled byste ale tipovali spíše konkurenta Audi A6, které atakuje pětimetrovou hranici.
Jde o další evoluci designového jazyka Modern Solid, známého už z konceptu Vision 7S a nově také malého crossoveru Epiq. Je však výrazně čistější a přední část Tech-Deck face se proměnila v Tech-loop s osvětlením Cyber Light. S Teslou to ale samozřejmě nemá nic společného.
Přední světlomety jsou výsuvné a staly se součástí animační sekvence pro přivítání a rozloučení, když k autu přicházíte a když od něj odcházíte. Směrovky jsou součástí hlavních světlometů, blatníků i zpětných zrcátek a mimo jiné fungují i jako signalizační světla, když je vůz v režimu autonomní jízdy. Ačkoliv to tak nevypadá, jsou v nárazníku průduchy pro chlazení a dokonce i důmyslné podfukování kapoty, zlepšující proudění vzduchu.
Je super, že se značka, cílící spíše na konzervativní zákazníky a kombíkáře, umí takhle odvázat. Vidět je to i na sloupku B karoserie, který má zdůrazňovat množství prostoru pro posádku a zavazadla (podobný má i DS 3, ale jistě z jiného důvodu), a sloupku C, který má opticky prodloužit karoserii vozu. I díky tomu Škoda Vision O působí tak mohutně. Podle údajů výrobce by měl mít kufr více než 650 litrů základu, což je o trochu více než u současné octavie a o trochu méně než u superbu. V tuto chvíli ale tento údaj není důležitý.
Jdeme dovnitř?
Stačí jen nastoupit, chtělo by se říct, ale bylo včera během tajné prezentace nemožné. Vůz, vedle nějž stojím na úvodní fotce tohoto článku, totiž není ten samý, jaký jste mohli vidět během dnešní světové premiéry v Mnichově. Šlo o hliněný model ve skutečné velikosti, který je však sám o sobě fascinující, protože poznáte až v detailech, že se nejedná o opravdové auto. A samozřejmě, pokud se podíváte do prostoru nadkolí…
Tradiční zhodnocení, jak se uvnitř sedí a kolik je tam místa, proto nechám stranou. Ostatně u konceptů, které v dané podobě nemají šanci dostat se do sériové výroby, je to zbytečné. O interiér nás ale Škodováci neochudili, byť se také jednalo o výstavní prototyp bez sedadel. Důležité jsou tady hlavně tři prvky: 1,2 metru dlouhý informační displej, táhnoucí se téměř přes celou šířku přístrojové desky, vertikální displej infotainmentu a plovoucí středová konzole s plochami pro nabíjení telefonů a trojicí fyzických ovladačů klimatizace.
Cílem je přinést posádce hlavně ty informace, které aktuálně potřebuje, a samozřejmě maximální pohodlí. Vůz má mít pokročilé funkce autonomního řízení, k nimž se váže i takzvaný režim Tranquil, po jehož aktivaci se sedadla posunou dozadu, aby se vytvořil další prostor pro cestující. Něco takového měl už koncept Škoda Vision 7S.
Boční dveře se otevírají od sebe, avšak hlavně z důvodu lepší prezentace interiéru. Případný sériový vůz by měl dveře otevírané klasicky a pravděpodobně i klasický sloupek B karoserie. V každých dveřích je zabudován deštník (jeden z prvních Simply Clever prvků vůbec) a v zadní části středového tunelu je zabudovaná vyjímatelná lednička, vhodná pro kempování. Během toho využijete i vyjímatelný bluetooth reproduktor, aby zábava nestála…
Ve jménu recyklace
Jedním z velkých hesel konceptu Škoda Vision O je cirkularita. Týká se to hlavně materiálů uvnitř, které jsou jednodušší na recyklaci. Důvodem je samozřejmě menší dopad na životní prostředí, to se ale v dnešní době dozvíte od více značek.
Zajímavá je už podlaha vozu, tedy prostor, který často bývá zakryt kobercem. Zde jej tvoří materiál Nabore, vyrobený z koženého odpadu. Materiál je díky tomu velice odolný a vizuálně atraktivní. Místa, kterých se běžně dotýkáte (výplně dveří, středová konzole, loketní opěrka nebo palubní deska) jsou pokryta materiálem Ultrasuede, obsahujícím až 65 procent rostlinných složek. Je jemný na dotek, má povlak s perleťovým pigmentem a bude snadno udržovatelný.
Snadná udržovatelnost se však podle mě netýká 3D tištěných opěrek hlavy, vyrobených z materiálu Ultrasint TPU. Jsou flexibilní, odolné a vyrobené bez odpadu, ale neumím si to dost dobře představit, jak se takový materiál udržuje v čistotě. Ve vozech by totiž mohl být použit tak, jak jej vidíte v galerii a na obrázku níže, a tedy bez svrchního povlaku.
Budoucnost je jistá. Ale ne v takové podobě
V úvodu článku jsem nastínil něco o tom, že jsme Škodu Vision O měli za něco, co ve skutečnosti není. A nejenom my – v celém Česku se psalo o tom, že se jedná o vizi elektrické octavie, která by měla dorazit příští rok. Šlo hlavně o to písmeno O v názvu, které ale podle Škodováků není odvozeno od octavie, ale od konceptu cirkularity. Takto to vysvětluje samotná automobilka:
„Název Vision O je odvozen od konceptu cirkularity, jehož princip spočívá v navrhování, výrobě, používání a nakonec i recyklaci automobilu udržitelným způsobem, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí během celého životního cyklu vozu. Vision O také ukazuje, jak lze cirkulární materiály, jako jsou produkty rostlinného původu, používat bez kompromisů v kvalitě nebo estetice. Škoda Auto myslí nad rámec životního cyklu materiálů a zavádí bezodpadové výrobní metody a opětovné použití vedlejších produktů, které jsou recyklovány a znovu využity,“ píše se v tiskové zprávě.
Škoda dále v tiskové zprávě uvádí, že sériová podoba vozu na bázi konceptu Vision O je plánována až na další desetiletí, navíc se hovoří o použití budoucí platformy koncernu Volkswagen. Všimněte si, že není explicitně uvedeno, že půjde o platformu „elektrickou“. Pravděpodobně jde o základ SSP, který by měl v budoucnu nahradit přinejmenším v současnosti používanou platformu MEB a měl by být schopen i zástavby spalovacího motoru. Do té doby se toho ale ještě může hodně změnit.
Ke Škodě Vision O bychom v současnosti měli přistupovat jako k nositeli trendů. Takový je ostatně úděl všech designových studií, které od sériového auta dělí více než běžné kliky dveří či vnější zpětná zrcátka. Jde tady o design, cirkularitu, udržitelnost a chytrá řešení, přičemž v nadcházejících letech by se do sériových modelů mohly dostat hlavně dílčí prvky. Vzpomeňte si na koncept Škoda Vision 7S, ze kterého se zatím dostaly do výroby snad jenom ovladače Smart Dials.
Zatímco Škoda Vision O je jako celek hudbou docela vzdálené budoucnosti, malá Škoda Epiq, je nám o dost blíž. Ta by se totiž měla v sériovém provedení představit už v polovině příštího roku a mělo by jít o elektromobil za rozumnou cenu.
Autorský text, Foto: Škoda Auto a autor | Video Škoda Auto