Nová Toyota Land Cruiser nejspíš konečně zamíří do Evropy. Všechno tomu nasvědčuje!

Po představení nového Lexusu GX se očekává příchod nové Toyoty Land Cruiser Prado, která zamíří do USA i na starý kontinent.

Toyota se zřejmě připravuje na příchod dlouho očekávané nové generace modelu Land Cruiser Prado, tedy menšího zástupce slavného jména, který bude blízkým sourozencem nedávno představeného Lexusu GX. Své fanoušky přitom začala na premiéru lákat v USA i Evropě.

Americké zastoupení značky zveřejnilo na sociálních sítích krátké video, ve kterém se střídají loga Toyoty Land Cruiser v průběhu uplynulých desetiletí. Video navíc doplňuje komentář, který v překladu říká: „Opravdu jste si mysleli, že zmizíme na dlouho? Legenda se vrací.“

Šlo tak o narážku na konec velké Toyota Land Cruiser 200, která z amerického trhu zmizela po představení svého nástupce, Toyoty Land Cruiser 300. Již od představení nového Lexusu GX se přitom objevovaly spekulace, že se na americký trh Toyota Land Cruiser vrátí, ovšem nikoliv ve full-size provedení 300, ale jako menší model Prado, který se dnes prodává na většině evropských trhů. Včetně Česka.

Tuto teorii pak víceméně potvrzuje i evropské zastoupení automobilky, které na svých stránkách rovněž zveřejnilo snímek staršího loga modelu Land Cruiser. S ohledem na skutečnost, že Land Cruiser se zde stále prodává, ale automobilka doplnila pouze komentář: „Jste připraveni na další dobrodružství?“. Bližší informace by měly následovat snad v blízké budoucnosti.

Můžeme ale připomenout, že současná čtvrtá generace Toyoty Land Cruiser Prado, známá také pod označením J150 a na českém trhu čistě jako Land Cruiser, zamířila na vybrané trhy již v roce 2009. Od té doby vůz prodělal několik větších i menších modernizací, včetně instalace většího 2,8litrového vznětového motoru. Stáří už je na něm ale znát a uvedení nástupce je tedy vítanou novinkou.

Jak již bylo zmíněno, nová generace by měla vycházet z nedávno představeného Lexusu GX, který opět stojí na poctivé rámové platformě. Nebude chybět pořádná výbava do terénu ani technologická výbava, současně bychom se ale mohli dočkat i zajímavých motorizací, včetně turbem přeplňovaného hybridu. Dvakrát přeplňovaný šestiválec ale v Evropě nejspíš nahradí vznětový motor. Rozhodně se ale máme na co těšit.