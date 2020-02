Nové baterie pro Teslu? Tajný projekt Roadrunner slibuje nižší ceny a vyšší dojezd

Nové baterie pro elektromobily Tesla, které by měly být vyvíjeny v rámci tajného projektu Roadrunner, by mohly znamenat další snižování cen a současně prodlužování dojezdu.

Automobilka Tesla v současnosti sestavuje baterie pro své elektromobily z článků od společnosti Panasonic, přičemž se tato spolupráce zatím zdá být maximálně efektivní pro obě strany. Do budoucna však Tesla plánuje přechod na články z vlastní produkce, na jejichž vývoji už se pracuje nějaký ten pátek.

Konkrétních informací bylo ze začátku jako šafránu, během červnového setkání akcionářů v roce 2019 však Tesla skutečně potvrdila, že se připravuje na výrobu vlastních článků. Ostatně neoficiální spekulace se objevily již v době, kdy Tesla skoupila společnost Maxwell, výrobce superkapacitátorů a vlastníka (zřejmě zajímavých) technologií bateriových článků.

Později automobilka začala výrobu nových článků označovat za novou produktovou řadu, pro kterou začala shánět nové zaměstnance. Začátkem tohoto měsíce pak web Electrek upozornil na informaci, podle které buduje Tesla pilotní produkční linku na výrobu bateriových článků ve svém závodě ve Fremontu.

A právě web Electrek nyní přichází s dalšími zákulisními informacemi, podle kterých by měl být vývoj nových baterií součástí tajného projektu „Roadrunner“. V podstatě by se mělo jednat o masovou výrobu baterií s vyšší energetickou kapacitou, což by mohlo ve výsledku znamenat delší dojezd a současně nižší ceny.

Tyto nové články by měly využívat technologie vyvinuté interními týmy Tesly v kombinaci s technologiemi, které automobilka získala v rámci akvizice společnosti Maxwell. Například technologie „suché elektrody“ (od Maxwellu) by měla Tesle umožnit levnější výrobu článků s vyšší energetickou kapacitou. Ve výsledku by tak Tesla mohla použít menší baterie (s méně články) a přesto dosáhnout delšího dojezdu.

Masová výroby by měla probíhat podle strategie „machine that builds the machine“ – tedy „stroje vyrábějící stroje.“ Tato strategie by měla vést k levnější výrobě baterií v masovém měřítku. Kombinace výkonnějších a levnějších baterií, jejichž cenu sníží ještě masová výroba, by se pak dala označit za „svatý grál“ celé elektromobility. Ceny elektromobilů by se totiž konečně mohly začít přibližovat autům se spalovacími motory.

Podle informací Electreku pracuje Tesla na tajném projektu Roadrunner již několik měsíců, během kterých již měla být schopna vyrábět baterie ve větších počtech a otestovat je jak v elektromobilech, tak ve stacionárních úložištích energie

S novými bateriemi by navíc měl souviset i vývoj nového modulárního „battery packu“, tedy zařízení na uložení baterií v elektromobilu. To ostatně potvrzuje nabídka práce, kterou na LinkedIn publikoval Jerome Guillena z Tesly. V inzerátu hledá strojní inženýry pro bateriový modul, který označuje jako „klíčový pro ‚tajnou recepturu‘ Tesly.“