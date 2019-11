Novinky Peugeotu pro příští léta: Nové generace, další hybridy i velké SUV

Letošní rok je u Peugeotu ve znamení nové 208 a 2008, to přespříští rok je v plánu nová 308. A do budoucna se máme dočkat i velkého SUV!

Peugeot pod vedením současného šéfa Skupiny PSA, Carlose Tavarese, vzkvétá. Sice se musel v rámci šetření zbavit zajímavých, ale obchodně nepříliš úspěšných modelů jako RCZ, zaměřením se na modely s velkých obchodním potenciálem se však značka vrátila zpět k výdělkům, a tak by tu byl opět prostor pro speciální díla. Zákulisní zprávy ale naznačují, že v Peugeotu zůstanou nohama na zemi a v nejbližší době jejich plány zůstávají racionální.

Automobilka se tak v nejbližší době primárně zaměří na postupnou odměnu svého stávajícího portfolia. Nové generace 208 a 2008 jsme už viděli, jak malý pětidveřový hatchback, tak malé SUV se už pomalu chystají na český trh. Oba přitom budou časem dostupné i v čistě elektrickém provedení.

To rok 2020 bude ve znamení faceliftů. Na podzim dorazí modernizace 3008 i 5008, do té doby se menší z těchto crossoverů dočká hned dvou plug-in hybridních variant. První nabídne pohon přední nápravy a kombinovaný výkon 165 kW, druhá bude čtyřkolka se silou 221 kW.

Plug-in hybridní varianty rozšíří také nabídku 508, přičemž jedna z nich bude dokonce sportovně laděnou verzí, svým způsobem sériovým konceptem Peugeot 508 Sport Engineered. „Peugeot Sport Engineered“ má být hybridní čtyřkolkou s 1.6 PureTech a dvěma elektromotory (jedním u každé nápravy) o celkovém výkonu až 360 koní (265 kW).

Původně měla v roce 2020 dorazit i nová, již třetí generace kompaktu Peugeot 308, podle zákulisních zpráv se ale vývoj posunul, a tak přijde až o rok později. Základem bude upravená platforma EMP2, lépe přizpůsobena nejmodernějším asistenčním systémům. Očekává se příchod plug-in hybridu s kombinovaným výkonem 221 kW, který by mohl být nástupcem dnešního 308 GTi.

Zajímavou novinkou bude i údajné rozšíření portfolia 308 o sedan, který má dorazit v roce 2022. Auto dlouhé asi 4,7 metru má primárně cílit na severoamerický na trh, na který se Peugeot chce vrátit. Sedan má každopádně následovat až po dnes známých karosářských variantách 308. Hatchback se má představit na podzim 2021, kombi 308 SW bude následovat na jaře 2022.

V roce 2023 pak Peugeot mezigeneračně obmění svá zlatá vejce, zákazníky oblíbené crossovery 3008 a 5008. Novinkou bude prý elektrický model, počítá se i s nasazením mildhybridního pohonu, který patrně uvidíme už v příští 308.

Nabídku crossoverů by přitom mohl doplnit další model, předběžně nazvaný 6008, plánovaný údajně pro rok 2024. Jak z názvu vyplývá, půjde o velký model, který se prý nebude bát vyzvat na souboj takové modely jako Volkswagen Touareg. V minulosti Peugeot takový vůz musel odmítnout kvůli chybějící vhodné technice pro takový model, na severoamerickém trhu by se ale mohl hodit. Navíc architekturu by mohly využít i velká SUV Skupiny PSA (třeba od DS a Opelu), a tak by se náklady na vývoj lépe rozložily.

A zapomínat bychom neměli ani na užitkovou řadu Peugeotu. Dodávky francouzské značky v následujících letech čeká elektrifikace, v druhé polovině roku 2020 dorazí elektrický e-Expert, o rok později bude následovat menší e-Partner.

Otázkou pouze zůstává, zda budoucí plány Peugeotu nějak neovlivní případné spojení Skupiny PSA s koncernem Fiat Chrysler Automobiles. Vedení tak velkého podniku by už muselo pečlivě zvažovat, jaké modely jednotlivé značky nabídnou, aby si příliš nekonkurovaly.