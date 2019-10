Chystá se záplava nových kompaktů. Na co se můžeme těšit vedle nového Golfu a Octavie?

Nižší střední třída nadále patří mezi nejžádanější kategorie na evropských trzích. Ostatně do tohoto segmentu spadá i vůbec nejprodávanější auto v Evropě, Volkswagen Golf. Právě ten se příští rok začne prodávat ve své nové, už osmé generaci. Volkswagen ale rozhodně není jediný, kdo nový kompakt pro rok 2020 chystá.

Obměnu své nabídky v nižší střední třídě pro rok 2020 totiž připravují i další značky německého koncernu. Audi pracuje na nové A3, Seat na novém Leonu a Škoda na nové, již čtvrté generaci modelu Octavia. Přestože každý z těchto vozů bude trochu jinak koncipován (A3 bude luxusní, Leon pro mladé a Octavia typicky rodinná), shodovat se budou použitou technikou. To konkrétně znamená vylepšenou platformu MQB, která bude lépe přizpůsobena zástavbě hybridního pohonu.

Konkrétně v případě Golfu a Octavie se hovoří hned o dvou plug-in hybridních variantách, kterých se s největší pravděpodobností dočkáme také u A3 a Leonu. Vedle toho se spekuluje o nasazení mildhybridního pohonu u dalších motorizací, který by opět měl být shodný, jak pro Golf, tak pro Octavii, A3 a Leon.

Rozdíly pak najdeme v nabídce karosářských variant. V případě Golfu 8 je už potvrzen pětidveřový hatchback a kombík, naopak třídveřová verze skončí – stejně jako v případě A3 a Leonu. Ukončeno patrně bude i MPV Golf Sportsvan, jehož budoucnost ohrožuje klesající evropská poptávka po velkoprostorových vozech.

U Audi A3 se počítá s pětidveřovým hatchbackem a opět i sedanem. Vedle třídvířka skončí také kabriolet, naopak nově vzniknout má zvýšené A3 Allroad jakožto alternativa k SUV. Spekuluje se také o nabídnutí pětidveřového liftbacku jako konkurenta pro Mercedes CLA. Pětidveřový Leon a kombi pak zřejmě doplní sedan, jakožto nepřímý nástupce Toleda. Beze změn tak karosářské varianty zůstanou jen u Octavie, nadále se počítá s liftbackem a kombíkem.

Na VW Golf a spol. ale brousí drápy i ve Francii. Peugeot totiž čile pracuje na nové generaci 308, chystané též pro příští rok. Poprvé ji patrně uvidíme již na jarním ženevském autosalonu.

Očekávejme styl ve stylu menší 208, stejně jako aktuální provedení i-Cockpitu. Základ poskytne vylepšená platforma EMP2, díky níž bude k dispozici nejnovější sada asistenčních systémů. Novinkou v nabídce by měl být plug-in hybrid, díky němuž by 308 dokonce mohla nově nabídnout pohon všech kol – zadní nápravu by poháněl právě elektromotor. Co se pak týče karosářských variant, nabízí se doplnění pětidveřového hatchbacku a kombi 308 SW o sedan.

To přímý rival Peugeotu, Renault, chystá nový kompakt také, v tomto případě ale půjde „jen“ o facelift. Modernizované Mégane bychom přitom stejně jako novou 308 mohli vidět na ženevském autosalonu 2020. Auto se podle špionážních fotografií dočká jen jemně upraveného vzhledu, interiér by pak mohl uzpůsobit hodnotněji než dnes. Nových motorů pro nové emisní normy se pak Mégane již dočkal, potvrzeno je však nově nasazení plug-in hybridní varianty Mégane e-Tech, jejímž základem bude atmosférická šestnáctistovka z díly Nissanu.

A do třetice všeho francouzského, nový kompakt připravuje také Citroën. Ten se v kompaktní třídě opět vrátí k označení C4, když takto pojmenovanou novinkou nahradí dnešní C4 Cactus. Chystané auto bude zřejmě opět levnějšího ražení, připravovaný kompakt totiž údajně využije platformu CMP, určenou jinak pro malé vozy. Citroën tedy půjde obdobnou cestou jako Škoda u Scaly, která sdílí architekturu MQB A0 s koncernovými modely segmentu B. Potvrzen je pak příchod elektrické varianty C4.

Otazník pak visí nad novinkami Subaru. Plejády sice již letos představily facelift Imprezy, novinky této japonské automobilky ale do Evropy vždy přicházejí se zpožděním. V Japonsku se pak v druhé polovině roku 2020 začne prodávat druhá generace kombi Levorg, zatím představená ve formě prototypu, v tuto chvíli ale není vůbec jasné, zda dorazí i na starý kontinent.

Nižší střední třída se množství novinek dočkala už v letošním roce. Škoda uvedla na trh pětidveřový hatchback Scala jako náhradu za Rapid, Mazda nabídla novou 3, Toyota přišla s novou Corollou, která i v Evropě opět nabízí více karosářských variant, zatímco BMW přišlo s novou řadou 1, nově s pohonem přední nápravy. Opel pak modernizoval Astru, když její vzhled sice víceméně zachoval, její nabídku motorů ale kompletně proměnil – aktuálně v ní najdeme výhradně tříválce, a to včetně dieselových.