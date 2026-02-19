BMW M chce postavit další vůz. Zkusí štěstí inspirací na Dakaru
Supersport M1 přišel divizi BMW M draho, výstřední BMW XM pohořelo na americkém trhu. Dostane třetí model zaměřený na nezpevněný povrch šanci?
Divizi BMW M známe jako sportovní odnož mnichovské automobilky, která dokáže modely zaměřené na řidičské potěšení pořádně přiostřit. Z jejích dílen vyjíždí legendární automobily už přes půl století. Za tu dobu vznikly pouze dva modely exkluzivně pro tuto divizi, druhý z nich navíc relativně nedávno.
Běžné modely mateřské společnosti, které projdou dílnou BMW M, jsou téměř vždy prodejním hitem a některé jsou pevně zakotvené v srdcích automobilových nadšenců. Legendární E30 M3, veřejností opěvované modely nultých let E46 M3 a E39 M5, dnes nemyslitelné desetiválcové BMW E60 M5 nebo oblíbená malá kupé v podobě modelů 1M a M2, to jsou vše úspěchy divize BMW M.
Ani jeden z exkluzivních modelů však tuto charakteristiku nesdílí. Supersport M1 v roce 1978 sice svět ohromil, ale přišel na trh s velkým zpožděním kvůli finančním problémům Lamborghini. Jeho náročný vývoj navíc znamenal, že pro BMW M ani nebyl příliš výdělečný. Dlouhá léta fanoušci doufali v jeho moderní reinkarnaci, přece jen konkurenční Audi slavilo úspěch s modelem R8 a Mercedes supersportovních aut vyrobil několik generací.
Jistá naděje přišla s oznámením vývoje druhého exkluzivního modelu k 50. výročí založení divize, ovšem po představení konceptu XM v říjnu roku 2021 se i nejvěrnější fanoušci vrátili ze snů do reality. S dramatickým vzhledem využívalo SUV vylepšenou techniku známou z modelu X5 M, kvůli své vysoké hmotnosti ale bylo XM nakonec pomalejší.
Cílem vedení BMW M bylo nabídnout zákazníkům über-SUV, jako je Lamborghini Urus, Aston Martin DBX a Bentley Bentayga. To se do jisté míry podařilo, model XM překonal v prodejích výše zmíněné rivaly, avšak s cenovkou zhruba poloviční. Oproti modelu BMW X7, velkému luxusnímu SUV od BMW, nedosahuje XM ani desetiny prodaných kusů.
BMW M mimo asfalt?
Prodeje jsou také méně než poloviční oproti králi segmentu Mercedesu třídy G. Do třetice všeho dobrého se BMW M při vývoji samostatně stojícího modelu zaměřilo právě na něj. Svůj sportovní um chce tentokrát z asfaltu přenést na nezpevněný povrch. Inspiraci by podle slov šéfa divize Franka van Meela mohl nový model najít třeba na Dakaru. „Dokážu si představit znak M na terénním autě (...) sport není jen WEC a IMSA, ale také Paříž–Dakar,“ dodal.
BMW navíc na Dakaru již zkušenosti má, a sice skrz účast společnosti Mini, kterou vlastní. Mini dokonce na Dakaru v roce 2021 zvítězilo ve své kategorii. Pokud se podíváme ještě o něco hlouběji, BMW na Dakaru závodilo také se svou motocyklovou divizí. Od jejího posledního (z šesti celkem) vítězství v roce 2000 už však uběhla řada let.
Nejblíže automobilu BMW postavenému na Dakar byl elektrický off-roadový speciál, který se v roce 2022 bez dalších informací objevil v médiích BMW ze Středního východu. Zda šlo pouze o marketingovou hru s cílem nalákání na tehdy nadcházející představení modelu XM, nebo měl naznačit něco víc, není jasné.
Meel také zdůraznil, že SUV nabízená mnichovskou automobilkou můžete vzít mimo zpevněné cesty už dnes, a to včetně těch upravených divizí M. Přímo ve videu s výše zmíněným elektrickým speciálem se objevily vozy X6 M Competition užívající si povrch písečných dun a elektromobil iX M60, který se držel především na zpevněné cestě.
Samo BMW nabízí zážitkové off-road jízdy v Namibii „BMW Namibia Tour“ už mnoho let. Jedná se o skupinové akce pro omezený počet účastníků. Trasa vede přes krásnou krajinu a v historii BMW využívalo například modely X3 a X5 s drobnými úpravami. Mezi ty nejzásadnější patří většinou vyšší světlá výška, terénní pneumatiky a hliníkové ochranné kryty podvozku.
„Nemyslím si, že by terénní model rozporoval étos BMW M, protože když se podíváte na závodní vozy v Paříž–Dakar, jsou to také vozy zaměřené na výkon,“ komentoval spojitost modelu s divizí BMW M její šéf. Spekulace o terénním konkurentovi pro třídu G s interním označením G74 se vyskytly již dříve, nyní však dostávají díky komentářům Franka van Meela jasnější obrysy. Model XM by se měl vyrábět minimálně další dva roky, na terénní model si zatím musíme počkat.
Zdroje: CarExpert, BMW Group