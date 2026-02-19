Předplatné
Výroba aut v Česku roste, nejvíce se daří Škodovce

ČTK
Výroba osobních aut v Česku v lednu proti stejnému období loni vzrostla o deset procent na 125.190 vozů. Z toho 40,5 procenta tvořily elektromobily a plug-in hybridy. Jejich produkce vzrostla meziročně o 55 procent. Oznámilo to dnes Sdružení automobilového průmyslu v tiskové zprávě.

Největší tuzemská automobilka Škoda Auto vyrobila v prvním měsíci ve svých tuzemských závodech 85.522 osobních automobilů, tedy o 18,2 procenta více. Produkce elektromobilů a plug-in hybridů dosáhla 17.955 vozidel, tedy 24,5 procenta.

V nošovickém závodě automobilky Hyundai klesla produkce o 5,8 procenta na 20.000 aut. Z toho mělo 2894 aut čistě elektrický, 1128 plug-in hybridní a 6171 hybridní pohon. Z výrobní linky automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech Republic v Kolíně sjelo 19.668 zkompletovaných vozidel, tedy o 2,8 procenta meziročně méně. Všechny vozy měly hybridní pohon.

Elektrifikovaná vozidla se podle výkonného ředitele sdružení Zdeňka Petzla stávají jedním z hlavních pilířů výroby v tuzemských automobilových závodech. "Český autoprůmysl tak jasně potvrzuje, že nastavenou technologickou transformaci dokáže proměnit v konkrétní výsledky. Na druhou stranu i tento mimořádný výkon nedokáže naplnit příliš ambiciózně nastavené požadavky evropské regulace flotilových cílů CO2. Pokud se je v rámci aktuálně otevřeného projednávání nepodaří správně přenastavit, hrozí automobilkám miliardové pokuty," dodal Petzl.

Lednová výroba autobusů klesla o 14 procent na 365 vozidel. Ve vysokomýtském Iveco CR bylo vyrobeno 316 autobusů, tedy o 24,4 procenta meziročně méně. SOR Libchavy v prvním měsíci tohoto roku zhotovili 48 autobusů, tedy o 41 autobusů více.

Tradiční výrobce motocyklů Jawa Moto vykázal meziroční nárůst lednové výroby o 34 procent na 63 strojů.

Zdroj: ČTK, foto: Škoda

