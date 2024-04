Novou Dacii Duster čekají první jízdy. Zeptejte se, co vás zajímá

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Nová Dacia Duster konečně vyráží na evropské silnice. Už zítra se vůbec poprvé svezeme novou třetí generací populárního lidového SUV, která je jednou z nejzásadnějších novinek značky posledních měsíců. Nový Duster si vyzkoušíme na silnicích okolo španělské Málagy a už tradičně vám dáváme příležitost zeptat se na všechno, co vás o novém pokračování úspěšné ságy zajímá.

Prvním novinářským jízdám s novou Dacií Duster předcházelo hlavně postupné zveřejňování oficiálních ceníků. České zastoupení značky odhalilo ten „náš“ koncem března, v němž novinka začíná od 429.900 Kč. Nová třetí Dacia Duster tak je jen nepatrně dražší než předcházející generace. Na našem trhu si nejlevnější verzi koupíte s úsporným motorem 1.0 ECO-G 100 o 74 kW a nejlevnější výbavou Essential.

V Česku se Duster prodává v celkem čtyřech výbavách – Essential, Expression, Journey a Extreme. Současně jsou k dispozici čtyři motorizace – 1.0 ECO-G 100, 1.2 TCe 130, 1.2 TCe 130 4×4 a 1.6 HYBRID 140. Zatím nevíme, co všechno si budeme moci ve Španělsku vyzkoušet, ale zkusíme toho pro vás otestovat co nejvíce.

A teď přichází vaše příležitost. Zeptejte se, co vás o nové Dacii Duster zajímá a my to zkusíme zjistit během novinářské prezentace nebo se obrátíme na tiskové oddělení značky. Své dotazy můžete psát do diskuze pod tento článek až do úterý 19:00.