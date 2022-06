Novou limitku Alfa Romeo Giulia Speciale si objednáte pouze v jednom státě

Alfa Romeo Giulia Speciale je limitovaná edice určen pro Kanadu. Speciale vychází z nejvyšší výbavy Veloce a navíc dostává adaptivní podvozek. Mírným zklamáním pro místní trh je, že limitka zůstává u přeplňovaného dvoulitrového čtyřválcového motoru o výkonu 206 kW (280 k). Alespoň drobné zvýšení výkonu by pro placebo efekt u limitky o 15 kusech jistě neuškodilo.

Tento motor však určitě není ostudným. Z nuly na stovku vystřelí Giulia za 5,2 vteřiny a maximální rychlost má omezenou na 240 km/h. Motor v Giulii funguje naprosto fantasticky, nízké těžiště a váha sedanu pomáhají dokonalé ovladatelnosti i při velmi ostré jízdě v zatáčkovitých či kopcovitých profilech.

Speciale tedy nemá z hlediska techniky nic, co by zákazníka překvapilo. Je tedy jasné, že hlavním záměrem této limitky je zaujmout po designové stránce. Ne, že by to standardní Giulia neuměla, ale je pravdou, že Alfa Romeo si ve speciálních edicích zaměřených na design libuje o trochu více než konkurence. Poslední “globální” edicí byla Estrema, kde hraje hlavní roli černá barva.

Alfa Romeo Giulia Speciale zaujme krásným zeleným lakem exteriéru Verde Montreal Tri-Coat, který doplňují černě lakovaná devatenáctipalcová kola s typickými pěti velkými otvory. Zpoza tmavých disků vykukují žlutě lakované brzdové třmeny. Ve speciální edici nesmí chybět karbon. Ten má Giulia Speciale na zrcátkách a bočních prazích.

Jak to vypadá v interiéru? Sportovní kožená sedadla, volant, středová loketní opěrka, výplně dveří a palubní deska jsou také v kůži. Sportovní vzhled podtrhuje červené prošívání kožených částí interiéru. Pokud je karbon venku, hodí se i dovnitř. Alfa se tím řídí a tak posílá karbonový paket i do interiéru.

Každý z 15 dostupných kusů Giulia Speciale vyjde v Kanadě v přepočtu přibližně na 1,3 milionu korun. Giulia Veloce, ze které Giulia Speciale vychází, v zemi javorového listu začíná na ceně od 1,18 milionu korun.