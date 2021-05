Nový Citroën C4 Aircross nakonec nevznikne. Zrušení modelu s velkým potenciálem je logickým krokem

Crossovery a SUV jsou hitem, a tak není divu, že automobilky rozšiřují paletu takto koncipovaných automobilů. Platí to i pro Citroën, který se světem crossoverů inspiroval také u nových generací kdysi klasických modelů C4 a C5. I z toho důvodu nakonec nedorazí typický crossover, dosud označovaný jako C4 Aircross.

Francouzská automobilka totiž v rámci aktuální generace kompaktního modelu C4 počítala také s projektem C44, což měl být odvozený kompaktní crossover, tedy vůz se zvýšenou stavbou, který měl vyplnit mezeru mezi modely C3 Aircross a C4 Aircross. I proto se mu s ohledem na další modely v nabídce říkalo C4 Aircross. Citroën navíc už takto pojmenovaný model v minulosti prodával, šlo o přeznačkované Mitsbishi ASX.

Citroën podle francouzského serveru l'Argus zvažoval různé koncepce novinky. Pracovalo se na různých stylistických filozofiích, včetně sportovně se tvářícího „SUV-kupé“ ve stylu Toyoty C-HR, jíž by vzhledem k velikost takový automobil přímo konkuroval. Jinou možností byla naopak více praktická varianta, která by nepřímo nahrazovala typické MPV C4 SpaceTourer.

Jenže z projektu C44 nakonec nic nebude, protože podle l'Argusu byl zrušen. A je to vlastně logická volba, protože vzhledem k zamýšlené koncepci by se vlastně do velké míry kanibalizoval s již představenými modely. Charakterově by měl totiž až příliš blízko stávající C4 nebo C5 X, které už prvky crossoverů použily, a tak je prostor mezi nimi pro další takový model až příliš úzký.

Značka navíc musí dnes myslet i na fakt, že je součástí nadnárodního koncernu Stellantis, do něhož spadá 14 značek. A tak je klidně možné, že rozhodnutí o zrušení projektu C44 souvisí i s tím, že by příliš konkuroval jiným vozům ze stáje této skupiny. Členové Stellantisu totiž budou muset koordinovaně spolupracovat, aby správně vyplnili mezery na trhu. Citroën v tomto směru má mít blízko Fiatu, obě značky jsou v rámci Stellantisu koncipované jako „dostupný mainstream“.

Citroën tak kompaktní crossover nepostaví, část jeho klientely se však rozhodne oslovit ještě jedním způsobem. Příští generace městského crossoveru C3 Aircross má totiž proti té současné dále narůst, až někam k hranici 4,3 metru, díky čemuž bude chtít oslovit i zákazníky, pro které je současné provedení příliš malé. Zda to bude správná volba, teprve uvidíme. Nový Citroën C3 Aircross má dorazit někdy v roce 2024.