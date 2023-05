Nový Ford E-Tourneo Courier oficiálně: Rodinný praktik se vším všudy, dokonce i dost utáhne

Automobilka Ford během akce Bring on Tomorrow Live představila nový víceúčelový model E-Tourneo Courier, jehož první ukázku jsme viděli během minulého týdne. Pětimístná víceúčelová novinka řady Tourneo by měla navázat na sedmimístné Tourneo Connet a devítimístné Tourneo Custom.

Nový Ford E-Tourneo Courier měl být vyvíjen s cílem přinést prostorný a praktický vůz v kompaktním balení, z jeho parametrů ale zatím známe pouze délku pod 4,4 metru a stopový průměr otáčení 10,7 metru. Při pohledu na exteriér modelů s elektrickým i spalovacím pohonem ale Tourneo Courier zaujme vysokou linií kapoty, krátkými převisy nebo černými sloupky snižujícími siluetu střechy.

Video se připravuje ...

Elektrická verze E-Tourneo Courier dále nabízí specifickou chromovanou masku, integrované LED světlomety, LED lištu přes masku nebo aerodynamické tvary kol. Výrazný design byl přitom nepřekvapivě inspirován vozy segmentu SUV a kromě snahy zdůraznit optickou šířku by měl působit robustně.

E-Tourneo Courier nabídne také nové odstíny laku, včetně šedé Cactus, metalické červené Fantastic a metalické zelené Bursting. Vozy řady Active mohou dostat kontrastní barvu střechy a standardně jsou vybaveny specifickými 17palcovými koly z lehké slitiny, střešními lištami, lemy blatníků, ochrannými prvky a unikátními potahy sedadel.

Kabina nabízí prostor pro pět cestující, kteří se mohou těšit na více prostoru nad hlavou a v úrovni ramen. Zadní sedadla jsou dělena v poměru 60:40 a lze je buď snadno sklopit, nebo celá překlopit dopředu. Zavazadlový prostor vyrostl ve srovnání se současným Tourneem Courier o více než 44 %, tedy na 570 litrů. Po sklopení zadních sedadel vzniká prostor o objemu 2162 litrů.

Zadní dveře jsou standardně výklopné, takže mohou nabídnout úkryt před nepřízní počasí. Automobilka si navíc dala záležet na nízké nákladové hraně. V kabině pak nechybí ani praktické odkládací přihrádky, včetně skryté schránky v zavazadlovém prostoru, zatímco pod kapotou se ukrývá „frunk“ o objemu 44 litrů. Elektrická verze utáhne na kouli 700 kg, spalovací o 300 kg více.

V technologické výbavě vozu nechybí digitální přístrojový štít „digiboard“ o úhlopříčce 12", který doplňuje infotainment SYNC 4 s 12“ dotykovou obrazovkou. Vůz podporuje konektivitu Apple Car Play i Android Auto a nechybí podpora vzdálených aktualizací. Za zmínku stojí i plovoucí design palubní desky, nová středová konzola, prostorově úsporná elektrická ruční brzda, volič převodovky na sloupku volantu nebo hranatý volant „Squircle“.

Pohon zajistí elektromotor o výkonu 100 kW (136 k) s možností ovládání jedním pedálem, který vůz dostane až na rychlost 145 km/h. Vůz by měl zvládat každodenní dojíždění i delší výlety, v čemž by mu měla pomoci sada pokročilých jízdních asistentů i možnost volby jízdního režimu z nabídky Normal, Eco a Kluzký povrch.

Video se připravuje ...

Kapacitu baterie sice automobilka nezveřejnila, prozradila ale podporu nabíjení při výkonu 11 kW a 100 kW při využití rychlonabíječek. Pomalé nabíjení střídavým proudem z 10 na 100 % by mělo trvat kolem 5,7 hodiny, při rychlonabíjení stejnosměrným proudem by vůz měl během 10 minut získat dojezd kolem 87 minut. Z 0 na 80 % by se měla baterie dostat asi za 35 minut.

Nový Ford E-Tourneo Courier se začne vyrábět od druhé poloviny roku 2024 v Craiově a zhruba od této doby by měl být dostupný evropským zákazníkům k objednání. Elektrická novinka tak naváže na Ford Tourneo Courier se zážehovým motorem 1.0 EcoBoost 92 kW, nabízející šestistupňový manuál i nový sedmistupňový dvouspojkový automat, který se začne vyrábět v druhé polovině roku 2023 a tou dobou začne příjem jeho objednávek.

Model se spalovacím motorem bude nabízen ve verzích Active, Titanium a Trend, přičemž v sériové výbavě nebude chybět palubní systém Ford SYNC 4 s 8palcovým dotykovým displejem, bezdrátová konektivita telefonu prostřednictvím Apple CarPlay nebo Android Auto a vestavěný modem, který zajišťuje spojení s aplikací FordPass a aktualizace na dálku.

„Nové E-Tourneo Courier je houževnatý a dychtivý partner pro náročný životní styl našich zákazníků. Nabízí atraktivitu inspirovanou vozy SUV, vynikající praktičnost a detaily specifické pro elektrickou verzi,“ řekl Amko Leenarts, ředitel designu značky Ford pro Evropu