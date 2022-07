Nový Ford Mustang se možná představí již za dva měsíce!

Sedmá generace Fordu Mustang by se dle informací novinářů z Automotive News mohla představit již v září na autosalonu v Detroitu.

Minulý měsíc automobilka Ford oficiálně potvrdila, že nová generace modelu Mustang dorazí v roce 2023, kdy byla očekávána i premiéra. Nakonec však může být všechno jinak. Nový Mustang, celkově již v sedmém pokračování, by se celému světu mohl ukázat na autosalonu v Detroitu, který se koná od 14. do 25. září letošního roku.

Co zatím o novém Mustangu víme? První pozitivní zprávou je, že bude nadále nabízen s manuální převodovkou. Nepotvrzené zdroje zmiňují, že se začne vyrábět již v první polovině roku 2023. Motorizace by měly zůstat v podobě pětilitrového osmiválce Coyote i přeplňovaných čtyřválců EcoBoost.

Po stránce designu by měl nový Mustang působit o něco agresivněji a ostřeji. Zároveň má být zachován retro vzhled. Zato interiér pravděpodobně projde výraznější změnou směrem k modernímu pojetí - po vzoru ostatních značek by měl mít nový Mustang větší displej infotainmentu, který by mohl být propojen s digitálním kokpitem.

Mluvčí Fordu se na nově zjištěné informace, které nepocházejí ze strany Fordu, rozhodl nereagovat. Pouze potvrdil, že nový Ford Mustang je na cestě.

Mustang přitom dost možná zůstane poslední svého druhu. S novou generací konkurenčního Chevroletu Camaro se totiž nepočítá, zatímco modely Charger a Challenger od Dodge v příštích letech přijdou o své brutální motory.