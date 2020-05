Nový Ford Ranger by mohl dostat výkonnou plug-in hybridní verzi

Australští kolegové z webu CarExpert se dostali k zajímavým informacím o nové generaci Fordu Ranger, která by se podle jejich nejmenovaného zdroje mohla představit již v roce 2022. Pod kapotou, přinejmenším na australském trhu, by se přitom mohla objevit paleta zajímavých motorizací.

Základem by se měl stát dvoulitrový přeplňovaný diesel, který nabídne výkon 157 kW a 500 N.m točivého momentu. Pokud jsou vám tyto hodnoty povědomé, máte pravdu. Stejná parametry totiž v současnosti nabízí Ranger Raptor.

V nabídce vznětových motorizací by se ovšem mohl objevit i vidlicový šestiválec, díky kterému by se mohl Ranger zařadit po bok VW Amarok V6 a Mercedesu třídy X 350d (který ovšem již brzy zmizí z trhu). Šestiválec původně z amerického Fordu F-150 by měl mít objem 3.0 litru a výkon okolo 186 kW a 600 N.m točivého momentu.

Zřejmě nejzajímavější novinkou pod kapotou nového Rangeru by se ovšem měla stát plug-in hybridní motorizace, která by měla kombinovat 2,3litrový přeplňovaný čtyřválec EcoBoost a elektromotor. Kombinovaný výkon by měl dosahovat úctyhodných 270 kW a 680 N.m točivého momentu, zatímco kombinovaná spotřeba by se měla držet na úrovni třílitrového vznětového šestiválce. Všechny motorizace by pak měly být kombinovány s desetistupňovým automatem.

Přidání plug-in hybridu do nabídky modelu Ranger by měl být jeden z výsledků investice asi 11 miliard dolarů automobilky Ford do elektrifikace. Hlavní pozornost je ovšem věnována především očekávané šestici zcela nových elektromobilů, včetně Mustangu Mach-E a čistě elektrického pick-upu Ford F-150.

Plug-in hybridní verzí modelu Ranger by navíc Ford mohl zkusit konkurovat hybridním verzím pick-upů Toyota, které by měly dorazit v příští generaci. V případě Toyoty se ovšem očekává, že opět vsadí na klasický hybrid, zatímco Ford sází na nabíjení kabelem.

Nemůžeme samozřejmě opomenout ani novou generaci Rangeru Raptor, která by konečně mohla dostat odpovídající motor – tedy třílitrovou V6. Podvozek by navíc mohl být osazen adaptivními tlumiči Fox Racing Shox Live Valve, poprvé použitými na Fordu Ranger F-150, které umí v závislosti na podkladu měnit svou tuhost. Auto tak dokáže být správně tuhé při šplhání na kamenech, zatímco po skocích čeká na řidiče měkké přistání.