Nový Lexus NX přijíždí s novým pojetím designu a plug-in hybridním pohonem

První generace Lexusu NX se stala pro evropské zastoupení automobilky nesmírně důležitým modelem. Kromě slušných prodejů se totiž model NX mohl pochlubit i schopností přitahovat ke značce zcela nové zákazníky, kterých bylo v průměru 7 z 10. Při vývoji nové generace tak bylo jasným cílem navázat na úspěchy předchůdce.

Základem nové generace Lexusu NX se stala platforma TNGA- K, která designérům umožnila propůjčit vozu nový výraz. Maska chladiče je vzpřímenější, kola mají širší rozchod, kapota je protaženější, vpředu i vzadu jsou krátké převisy a široké lemy blatníků, zatímco do podběhů se nastěhovala až 20“ kola. Oproti minulé generace navíc NX povyrostlo o 20 mm do délky, rozvor je protažen o 30 mm, šířka narostla o 20 mm a výška o 5 mm. Celkem je pak nových zhruba 95 % komponent.

Srovnání rozměrů Nová generace Rozdíl oproti současné generaci NX Celková délka (mm) 4 660 20 Celková šířka (mm) 1 865 20 Celková výška (mm) 1 640 5 Rozvor (mm) 2 690 30 Rozchod kol vpředu (mm) 1 605 30 Rozchod kol vzadu (mm) 1 639 59 Převis vpředu (mm) 1 007 7 Převis vzadu (mm) 963 -17

Nově tvarovaná karoserie zaujme například kontrastem mezi ostrými linkami a elegantními plochami, charakteristickou výraznou maskou chladiče, přepracovanými zadními svítilnami ve tvaru písmene L se světelným břitem napříč pátými dveřmi, nápisem Lexus namísto klasického loga na pátých dveřích nebo drobnými detaily, které optimalizují aerodynamiku. Tu ostatně zlepšuje i kryt pod motorem, jehož povrch připomínající povrch golfových míčků víří vzduch pod vozidlem a zlepšuje tak stabilitu.

Interiér s koncepcí Tazuna

Nová generace Lexusu NX je prvním strojem, který dostal kokpit navržený v souladu s novou architekturou Tazuna. Ta vychází z japonského výrazu pro ovládání koně prostřednictvím otěží a zaměřuje se na přímou a intuitivní kontrolu nad vozem, kdy se řidič může plně soustředit na jízdu bez zbytečného rozptylování.

Středobodem celé koncepce má být co nejsnazší a nejintuitivnější ovládání. Příkladem mají být například nová dotyková tlačítka na volantu, kterým může řidič přiřadit funkce dle vlastního výběru. Při použití kteréhokoliv z tlačítek se pak jeho tvar zobrazí na head-up displeji a řidič tak nemusí odpoutávat pohled od silnice.

Lexus také přepracoval palubní desku a středovou konzolu. Přístrojový štít, obrazovka infotainmentu a head-up display (je-li ve výbavě) nyní tvoří atmosféru kokpitu, který obepíná řidiče od dveří až po středový panel. Hlavním cílem je přitom nabídnout řidiči veškeré informace na co nejmenším prostoru, bez nutnosti odklánět zrak.

Automobilka také vsadila na zcela nový infotainment Lexus Link Connect, který v základnu nabízí dotykovou obrazovku s úhlopříčkou 9,8 palce, zatímco příplatkový systém Lexus Link Pro nabízí displej s vysokým rozlišením o úhlopříčce 14“. Dotykovou obrazovku navíc doplňují tlačítka pro rychlý přístup k často využívaným funkcím a otočné voliče pro nastavení ventilace a hlasitosti. Pro co nejsnazší ovladatelnost systému bez nutnosti měnit polohu za volantem přitom Lexus měřil vzdálenost od ramene po konečky prstů u lidí z celého světa.

Systém infotainmentu nyní pracuje s výkonnějším procesorem, díky kterému by měly být všechny úkony až 3,6x rychlejší. Nabízí také nový hlasový asistent „Hey Lexus" i v českém jazyce a jeho navigace využívá cloudové služby pro získání aktuálních informací o trase. V kabině jsou celkem 4 USB konektory (3x USB-C, 1x USB-A) a nechybí ani bezdrátová nabíječka, která je nově o 50% výkonnější. Uživatelé telefonů Apple mohou využívat bezdrátovou konektivitu Apple CarPlay, systém Android Auto bude dostupný pouze přes kabel.

Zbytek kabiny je pak koncipován v duchu Omotenashi, což je japonský výraz pro pohostinnost. Vůz tak posádku uvítá například uvítacím osvětlením a pozdravem na displeji, zatímco během jízdy je k dispozici až 64 barev ambientního osvětlení. Sedadlo spolujezdce přitom mělo být koncipováno jako „luxusní salonek“, ve kterém nebude pasažéra rušit nic z pracoviště řidiče.

V kabině byl ovšem kladen důraz také na vysokou úroveň řemeslného zpracování Lexus Takumi. S ohledem na maximální komfort sedadel tak automobilka upravovala například tvarování průřezu sedáku, rozmístění polštářů nebo tvarování vyklenutých ploch pro lokty pasažérů. O dostatečně tichý zážitek z jízdy by se pak měla postarat bohatá vrstva materiálů pohlcujících hluk a vibrace.

Za pozornost ale stojí také vůbec první elektronický zámek dveří, který nahrazuje klasickou vnitřní kliku tlačítkovým spínačem na panelu dveří. Elektronická klika totiž může spolupracovat s bezpečnostními senzory a asistenty, takže posádku upozorní například ve chvíli, kdy se bude snažit otevřít dveře před jedoucím vozem či cyklistou. Automobilka také zrychlila a ztišila elektronický systém otvírání pátých dveří a nechybí ani možnost vzdáleného ovládání vybraných funkcí přes aplikaci Lexus Link.

Hybrid a první plug-in hybrid

Nová generace NX je prvním modelem značky Lexus, který nabídne plug-in hybridní motorizaci. Ta nese označení 450h+ a je tvořena 2,5litrovým benzínovým čtyřválcem v kombinaci s elektromotorem na zadní nápravě a lithium-iontovou baterií o nejvyšší kapacitě 18,1 kW. Vůz disponuje stálým pohonem všech kol, kombinovaný výkonem až 306 koní a akceleraci z 0 na 100 km/h by měl zvládat do 6 sekund.

Emise CO 2 by se podle současných odhadů měly pohybovat pod hranicí 40 g/km, díky čemuž by vůz jistě získal nárok na nízkoemisní značky EL. Baterie by měla vystačit na čistě elektrický dojezd až 63 km, čistě v elektrickém režimu by přitom NX mělo zvládnout rychlost až 135 km/. Spotřeba paliva by se navíc měla pohybovat jen okolo necelých 3 l/100 km.

Pohonné jednotky NX 350h NX 450h+ Typ Hybrid Plug-in hybrid Motor Řadový čtyřválec Řadový čtyřválec Zdvihový objem motoru (l) 2,5 2,5 Typ baterie Lithium-iontová Lithium-iontová Max. výkon (k/kW) 242/178 306/225 Převodovka eCVT eCVT Hnací ústrojí FWD nebo AWD AWD

Zástavba plug-in hybridního pohonu přitom nijak neomezila velikost zavazadelníku, pod jehož podlahou je ještě umístěna schránka o objemu 21 litrů pro bezpečné uložení nabíjecích kabelů. Palivová nádrž si ponechala velmi solidní kapacitu 55 litrů, díky čemuž se plug-in nezalekne ani delších cest.

Kromě plug-in hybridu však bude v nabídce i klasický hybrid NX350 h, osazený 2,5litrovým motorem v kombinaci s hybridním pohonem čtvrté generace. Nová motorizace nabízí o 22 procent vyšší výkon (nově tedy až 242 koní), o 15 procent lepší akceleraci (z 0 na 100 km/h za 7,7 sekundy) a také o cca 10 % nižší emise. Motorizace NX 350h bude dostupná jak s pohonem pouze předních kol, tak s pohonem všech kol. O přenos výkonu na kola se přitom u obou motorizací stará eCVT převodovka.

Jistější podvozek

Jak už jsme zmínili v úvodu, nová generace Lexusu NX stojí na nové podvozkové platformě TNGA-K, která přinesla řadu změn. Těžiště se posunulo o 20 mm níž, zvětšil se rozchod předních i zadních kol a zlepšilo se i rozložení hmotnosti mezi nápravami – to vše v zájmu ještě lepší ovladatelnosti a požitku z jízdy. Přední náprava využívá vzpěry McPherson, zatímco vzadu je dvojité lichoběžníkové zavěšení s vlečnými rameny.

S novým podvozkem ale vůz získal také novou karoserii, která je lehčí a tužší než u předchůdce. Konstrukce například jako první na světě využívá ocel pevnostní třídy 1180 MPa pro výztuhy v oblasti dveří a ocel pevnostní třídy 1470 MPa pro výztuhy v oblasti střechy. Novinkou je také technologie laserového vyklepávání, doplňující spojování laserem s housenkovými svary a lepené spoje, která přispívá k vyšší tuhosti karoserie i potlačování vibrací.

Vyšší důraz na bezpečnost

Nová generace Lexusu NX se také stane prvním modelem značky, který nabídne již ve standardní výbavě nejnovější generaci bezpečnostních systémů Lexus Safety System+. Jak nejspíš mnozí vědí, jedná se o soubor prvků aktivní bezpečnosti a asistenčních systémů, který v nejnovější verzi nabízí například ještě sofistikovanější předkolizní asistent. Ten dokáže poznat motorkáře, chodce při odbočování nebo různé překážky v cestě. Celkově by měl poznat dokonce o 36 % scénářů nehod více, než v minulosti.

Modernizovaný systém adaptivního tempomatu pak dokáže rychleji rozpoznávat vozidla náhle se zařazující před nové NX, zatímco modernizovaný asistent semiautonomní jízdy nabízí ještě přirozenější trajektorie při průjezdu zatáček. Adaptivní tempomat také spolupracuje se systémem čtení dopravních značek, podle kterých umí například upravit rychlost. V rámci rozšířených paketů bezpečnostní výbavy nabídne nové NX například asistenta pro změnu jízdního pruhu nebo asistenta pro bezpečné vystupování z vozidla.

Až ve čtvrtém čtvrtletí

Zájemci o nový Lexus UX si ale budou muset ještě chvíli počkat. Na evropských trzích se totiž nové SUV začne prodávat až během posledního čtvrtletí roku 2021. Do té doby se pak jistě dozvíme i ceny, která zatím automobilky nezveřejnila.