Nový Mercedes-Benz E oficiálně: Je moderní i tradiční zároveň, umožní vám vidět zvuk

Nová třída E s interním označením W214 by podle automobilky měla stát na pomezí tradic a digitalizace.

Automobilka Mercedes-Benz se pochlubila novou generací třídy E, která dle jejích slov již více než 75 let stanovuje standardy pro segment vyšší střední třídy. I nová generace přitom sází na elegantní design tradičního sedanu, nabídkou elektrifikovaných pohonných ústrojí by však měla vytvářet most mezi spalovacím a elektrickým pohonem. Díky novému rozhraní navíc slibuje i působivější digitální zážitek z pobytu na palubě.

I šestá generace třídy E, s interním označením W214, přitom sází na elegantní siluetu tříprostorového sedanu s krátkým předním převisem, dlouhou kapotou a elegantní kabinou s lehce splývavou zádí. Vůz měří 4949 mm na délku, 1880 mm na šířku a 1468 mm na výšku. Rozvor má hodnotu 2961 mm, tedy o dva centimetry více než u minulé generace.

Design exteriéru zaujme černým panelem přídě, který propojuje mřížku chladiče se světlomety a odkazuje tak na čistě elektrické EQ modely. V závislosti na výbavě pak může být mřížka chladiče buď progresivní, nebo naopak klasická. Světlomety jsou již v základu vybaveny výkonnou LED technologií, volitelně budou dostupná Digital Light světla s projekční funkcí. Standardem je charakteristický světelný podpis, volitelně pak může být maska lemována osvětleným rámečkem.

Při pohledu z profilu by měl vůz působit elegantně, za pozornost ale stojí zapuštěné kliky, které jsou volitelné a odkazují na vyšší modely. Dvojice bočních linek by pak měla odkazovat na sportovní charakter modelu, zatímco podběhy vyplňují kola o velikosti 17 až 21 palců. Při pohledu na zadní partie stojí za zmínku především LED světla s motivem hvězdy.

Zmiňovaný působivý digitální zážitek na palubě zprostředkuje především volitelná palubní deska MBUX Superscreen se třemi obrazovkami – digitálním přístrojovým štítem, infotainmentem a menší obrazovkou před spolujezdcem. Ta se aktivuje pouze při detekci pasažéra na místě spolujezdce, jinak zobrazuje dekor splývající s okolím. Standardně je vůz vybaven digitálním přístrojovým štítem a infotainmentem, který se opticky vznáší nad palubní deskou. Před spolujezdcem je pak umístěn dekor.

Automobilka se navíc chlubí novou architekturou elektroniky, která spoléhá víc na software než hardware. Výpočetní funkce, které byly dřív rozděleny, se dnes odehrávajíc v jednom procesoru. Obrazovky a infotainment přitom sdílí nový výkonný palubní počítač. Posádka se tak může těšit na vyšší rychlost a plynulost systému.

Zmínku si zaslouží také ambientní osvětlení v kabině, které posádku příjemně obklopuje. Volitelný systém Active Ambient Lightning s funkcí Sound Visualisation umožní posádce doslova „vidět“ zvuk přehrávané skladby, filmu nebo z aplikací. Například rychlé beaty tak vedou k rychlé změně světel, zatímco u pomalejších rytmů se barva mění pozvolna.

Součástí kabiny je také až pět kamer, včetně jedné selfie kamery. Posádka si tak může ve stojícím voze pořídit selfie či video, díky aplikacím třetích stran se navíc posádka bude moci zúčastnit i on-line konferencí. Mezi podporované aplikace by měl patřit třeba TikTok, hra Angry Birds, aplikace on-line konferencí Webex či Zoom nebo webový prohlížeč Vivaldi.

Mezi další zajímavosti by měla patřit možnost automatizace komfortních rutin za pomoci umělé inteligence, nové komfortní programy Energizing Comfort a Energizing Coach schopné potlačit únavu či nevolnost z jízdy, volitelné nastavování výdechů ventilace elektromotorky, možnost nastavení sedmi profilů až s 800 parametry, atd. V závislosti na trhu pak bude vůz vybaven i 5G konektivitou.

Zákazníci se navíc mohou těšit i na více prostoru. Nad hlavou řidiče bude o 5 milimetrů více, prostor pro kolena a nohy pasažérů v druhé řadě se zvětšil o 10 a 17 mm a zvětšil se i prostor pro lokty pasažérů v zadní řadě o 25 mm na výsledných 1519 mm, čímž se třída E dotahuje na vrcholnou třídu S. Zavazadelník nabídne objem 540 litrů.

Pohonné jednotky budou při vstupu na evropský trh elektrifikované. Ostatně polovinu nabídky budou tvořit plug-in hybridy. Základem pohonných ústrojí jsou přitom čtyřválcové a šestiválcové spalovací motory z rodiny Meredes-Benz FAME (Family of Modular Engines), doplněné o přeplňování turbodmychadlem a mild-hybridní technologií startér-generátoru. Jeho výkon byl zvýšen na 17 kW a dosahuje až 205 Nm točivého momentu.

Mercedes-Benz E, spalovací motory/mild-hybridy při uvedení na evropské trhy E 200 E 220 d E 220 d 4Matic Objem motoru (cm3) 1999 1993 1993 Nejvyšší výkon (kW/ot. min.) 150/5800 145/3600 145/3600 Nejvyšší točivý moment (Nm/ot. min.) 320/1800-4000 440/1800-2800 440/1800-2800 Výkon elektromotoru (kW) 17 17 17 Nejvyšší točivý moment elektromotoru (Nm) 205 205 205 Kombinovaná spotřeba (l/100 km, WLTP) 7,3-6,4 5,5-4,8 5,7-4,9 Zrychlení z 0 na 100 km/h 7,5 7,6 7,8 Maximální rychlost (km/h) 240 238 234

Základem nabídky v době uvedení vozu na evropské trhy bude zážehový čtyřválec E 200 s kombinovaným výkonem 150 kW a nejvyšším točivým momentem 320 Nm. Vznětový čtyřválec E 220 d s kombinovaným výkonem 145 kW a nejvyšším točivým momentem 440 Nm pak bude dostupný s pohonem jedné nebo obou náprav, tedy 4Matic.

Plug-in hybridní motorizace jsou doplněny o elektromotor o výkonu až 95 kW, který je v kombinaci s baterií o kapacitě 25,4 kWh schopen nabídnout dojezd na jedno nabití i přes 100 kilometrů. Baterii lze standardně nabíjet při výkonu 11 kW, volitelně však bude dostupná podpora rychlonabíjení výkonem až 55 kW.

Mercedes-Benz E, plug-in hybridy při uvedení na evropské trhy E 300 e E 300 e 4MATIC E 400 e 4Matic Objem motoru (cm3) 1999 1999 Nejvyšší výkon (kW) 150 185 Nejvyšší točivý moment (Nm) 320 400 Výkon elektromotoru (kW) 95 95 Nejvyšší točivý moment elektromotoru (Nm) 440 440 Systémový výkon (kW) 230 280 Systémový točivý moment (Nm) 550 650 Kapacita baterie (kWh) 25,4 25,4 Kombinovaná spotřeba (l/100 km, WLTP) 0,8-0,5 0,9-0,6 0,9-0,6 Kombinovaná spotřeba (kWh/100 km, WLTP) 20,7-18,4 21,6-19,2 21,6-19,2 Zrychlení z 0 na 100 km/h 6,4 6,5 5,3 Maximální rychlost (km/h) 236 234 250 Čistě elektrický dojezd (km) 99-118 95-111 95-111

Při uvedení modelu na evropské trhy bude dostupný plug-in hybrid E 300 e a E 300 e 4MATIC o systémovém výkonu 230 kW /550 Nm, případně plug-in hybrid E 400 e 4MATIC se systémovým výkonem 280 kW a 650 Nm točivého momentu. Nabídku by měly do budoucna doplnit ještě vznětové plug-in hybridní motorizace.

Podvozek s optimalizovanou zadní víceprvkovou nápravou je u mild-hybrdních motorizací vybaven podvozkem Agility Control s tradičními pružinami a adaptivními tlumiči. Oproti podvozku plug-in hybridních modelů je navíc o 15 mm nižší. Volitelný vzduchový podvozek Airmatic s ADS+ pak slibuje neustálou úpravu síly tlumení na obou nápravách, úpravu světlé výšky bez ohledu na zátěž jednotlivých náprav i funkci řízení zadní nápravy. Ta umožňuje vytočit kola až o 4,5 stupně, díky čemuž se průměr otáčení zmenšuje o 90 cm. Čtyřkolka tak potřebuje k otočení 11,1 metru namísto 12 metrů, zadokolka pak 10,8 metru namísto 11,6 metru.

Součástí výbavy bude pestrá paleta asistenčních a bezpečnostních systémů, mezi kterými standardně nechybí hlídání jízdy v pruzích, aktivní asistent brzdění, parkovací paket s couvací kamerou, hlídač pozornosti Attention Assist a mnoho dalších. Volitelně pak nebude chybět ani systém Driving Assistance Plus, který řidiči aktivně pomáhá na dlouhých cestách.

Velký důraz byl tradičně kladen také na bezpečnost posádky, takže nechybí pevná konstrukce kolem posádky nebo velké množství airbagů, včetně kolenních či středového. Opomenuta ale nezůstala ani ekologie – a to jak při volbě materiálů, tak při výrobě. Ta bude probíhat v německém Sindelfingenu, společně s modelem GLC, a prodeje budou zahájeny během léta tohoto roku.