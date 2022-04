Nový Mercedes-Benz GLC má být údajně představen 1. června

Podle informací kolegů z německého webu MC Passion, který se zaměřuje na značku s třícípou hvězdou ve znaku, automobilka v této době finišuje s vývojem nové generace modelu GLC, jehož premiéra se očekává prvního června tohoto roku. A zřejmě nabídne řadu zajímavých novinek.

Nová generace GLC by měla například narůst do délky – zatímco stará generace měřila cca 4,65 metru, nová generace by měla měřit 4,72 metru. S prodloužením karoserie by mělo souviset i prodloužení rozvoru o cca 15 mm a zvětšení zavazadelníku o 50 litrů až na 600 litrů.

Navzdory větším rozměrům by však nová generace modelu GLC měla nabídnout skvělou manévrovatelnost, což má být zásluha nového systému natáčení kol zadní nápravy až o 4,5 stupně. Průměr otáčení by tak měl být asi 10,8 metru.

Technickou a technologickou výbav si nové GLC vypůjčí o sedanu a kombi třídy C, což by mělo platit například i pro rozvržení kabiny. Posádka se tak může těšit na více prostoru v zadní řadě nebo moderní infotainment, jehož obrazovky by však u GLC mohly být posazeny o kousek výš.

Spalovací motory by podle MB Passion měly být vybaveny 48V mild-hybridní technologií, díky které bude spalovací motor doplňovat elektromotor o výkonu 23 koní. V nabídce by pak neměly chybět ani tři plug-in hybridní motorizace – dvě spojené se zážehovými motory (300e a 400e) a jedna spojená se vznětovým (300de).

Plug-in hybridní modely by měly být vždy kombinovány s pohonem všech kol 4Matic, jejich elektrický dojezd by se měl pohybovat kolem 100 kilometrů a nabíjení by mělo být možné při výkonu až 60 kW.

Zajímavostí nabídky by měla být přítomnost vznětového šestiválce OM 656M, který bychom v nabídce klasického sedanu a kombíku třídy C hledali marně. Pod kapotou GLC by přitom mohl nabízet výkon až 300 koní, zatímco čtyřválcové zážehové motory mají nabízet výkon cca 204 až 258 koní a vznětové motory cca 194 až 265 koní.

Jak už bylo zmíněno, světová premiéra nového Mercedes-Benz GLC se očekává prvního června tohoto roku, do prodeje by se pak model mohl dostat v Evropě již během září. Některé špionážní snímky navíc naznačují, že se časem dočkáme i ostřejších verzí AMG.