Nový Opel Astra je v Česku: Prolezli jsme ho, slušně vybavený základ se vejde do půlmilionu

Šestý pokračovatel Opelu Astra navazující na několik úspěšných desetiletí značky v daném automobilovém segmentu se představil včera odpoledne Praze. My jsme si dva pětidveřové hatchbacky mohli prohlédnout s předstihem společně s kamerou a nikým nerušeni pro vás sbírali první dojmy a zajímavosti. Novinka se vyznačuje zbrusu novým designem, velkorysou výbavou a širokou škálou dostupných pohonů. Ale pojďme popořadě.

Svítí jako vlajková loď

Astra po vzoru ostatních moderních opelů nasazuje příď Opel Vizor a vsází na pestré barvy karoserie, díky čemuž ji na parkovišti jen těžko přehlédnete. Nová tvář spojuje masku a světlomety v jeden celek, přičemž světelná technika je ve všech výbavách plně diodová. Vyšší verze disponují za příplatek (nejvyšší standardně) Intelli-Lux LED Pixel světlomety se čtyřiaosmdesáti diodovými elementy v každém světle. Díky tomu je například vykrývání protijedoucích vozidel s automatickými dálkovými světly zcela jemné. Technologii si kompaktní hatchback vypůjčuje od vlajkové Insignie.

V závislosti na výbavě dostává novinka kola od šestnácti do osmnácti palců, ve všech případech hovoříme o obutí z lehkých slitin. S délkou 4374 mm je auto jen o čtyři milimetry delší než předchůdce. Ale pozor, výrazně se zkrátil přední převis a samotný rozvor si polepšil na 2675 mm (+13 mm), takže dorovnal sourozenecké modely Peugeot 308 a DS 4. Novinka je zároveň o 51 milimetrů širší (1860 mm) a 15 mm (1470 mm) nižší, čímž se společně s horizontálními designovými prvky a vytaženými blatníky zvýrazňuje její rozkročenější postoj a dynamičtější proporce.

Vnější vzhled je zajímavým mixem uhlazenosti a ostrých tvarů a prolisů. Naživo na mě vůz udělal velký dojem, o něco více se mi na nasvícené výstavní ploše líbil zlatý kousek. Ani zadní partii si s předchůdcem nespletete, úzké linky svítilen doprovází výrazné logo a nápis Astra na pátých dveřích. Pod nimi se ukrývá zavazadelník s objemem 422 litrů, jehož podlahu lze umístit do dvou poloh, případně ji při nakládání věcí dospod nechat „otevřenou“.

Nastavím-li si sedačku řidiče na svých 178 cm, sám za sebou mám ještě několikacentimetrovou rezervou před koleny i nad hlavou. Opěradla předních sedadel jsou navíc zezadu vykrojena, takže se můžete pohodlně rozvalit a nemáte nohy nepříjemně zabořené v hmotě. Chodila se navíc perfektně vejdou pod přední sedáky, byť je posez posádky vpředu pro sportovnější pocit umístěn 12 milimetrů blíže zemi.

Digitalizace s tlačítky

Revolucí prošla rovněž kabina. Sezení vpředu už jsem nakousnul, ještě si dovolím zmínit pohodlná sedadla s ergonomickým certifikátem AGR, která ve vyšších výbavách kromě vyhřívání disponují i ventilací a masážní funkcí. Vyhřívaný je mimochodem i přepracovaný volant, jehož tak akorát tlustý věnec hezky padne do ruky a byť to tak na fotografiích nemusí vypadat, zachovává si klasická tlačítka namísto dotykových ploch.

Pracoviště řidiče je již od standardní výbavy tvořeno dvěma desetipalcovými obrazovkami, což je řešení zvané Pure Panel. Tvůrci hovoří o jakémsi detoxu interiéru, který prošel maximálním zjednodušením a zbavil se spousty tlačítek. Nezkoumal jsem před premiérou fotky kabiny do detailu, a tak mě naživo čekalo milé překvapení. Astra si totiž zachovala tlačítka pro ovládání základních funkcí, jako je nastavení teploty či vyhřívání sedaček. Za to, že tyto možnosti neutopila do menu multimediálního systému, si zaslouží obrovskou pochvalu. Konkurence by se mohla učit!

Na nejčastěji osahávaných místech najdeme na dotyk příjemné a měkčené materiály. Zjednodušena je rovněž středová konzola s miniaturním voličem samočinné převodovky, voličem jízdních režimů a parkovací brzdou. Držáky na nápoje lze zakrýt roletkou, do loketní opěrky uschováte malé nezbytnosti a telefon lze odložit na pogumovanou plochu pod prostřední obrazovkou.

Novinkou pro Astru je například přepracovaný infotainment s hlasovým ovládáním, 360stupňová kamera, kontrola kvality vzduchu či nový head-up displej. Multimediální systém podporuje zrcadlení chytrého telefonu prostřednictvím Apple CarPlay a Android Auto bezdrátově ve všech výbavách, což dnes rozhodně není standard.

Kombík brzy, elektro příští rok

Motorová paleta už nějaký čas není tajemstvím. Základ představuje benzinový tříválec 1.2 Turbo s výkony 81 a 96 kW. Zájemci o naftu mohou sáhnout po čtyřválcovém turbodieselu s objemem 1,5 litru a silou 96 kW. Dle výběru motorizace je k dispozici šestistupňová manuální, případně osmistupňová samočinná převodovka. Ve všech případech jsou roztáčena výhradně přední kola. Elektrifikované pohonné jednotky zatím zastupují dva plug-in hybridy o systémovém výkonu 132, případně 165 kW. Akumulátor s kapacitou 12,4 kWh vystačí na 60 km elektrického dojezdu dle WLTP. Příští rok rozšíří nabídku i ryzí elektromobil, jehož parametry zatím neznáme.

Astra je posazena na platformě EMP2 třetí generace koncernu Stellantis. Opel však vyzdvihuje, že tlumiče, zavěšení či řízení si ladí dle vlastní libosti doma v Rüsselsheimu. Torzní tuhost modelu se mezigeneračně zlepšila o 14 % a tvůrci říkají, že novinka byla od počátku konstruována tak, aby obstála i při maximálních rychlostech během přesunů na německém autobahnu. O tom se ale osobně budeme moci přesvědčit až později.

První vozy se na českém trhu objeví v dubnu. Pouhé dva měsíce poté můžeme očekávat příjezd praktičtějšího kombíku, který už se světu také oficiálně představil. Jak už jsem zmínil, fanoušci čistých elektromobilů si počkají do roku 2023. Dobrou zprávou pro ně je, že šestá generace Astry dorazí s elektrickým pohonem v obou karosářských variantách.

Solidní základ

Během slavností české premiéry jsme byli seznámeni také s ceníkem novinky. Základní cenu Astry se přitom po slevě daří udržet pod magickou hranicí půl milionu korun. Ale pozor, v úvodní výbavě Edition za 479.990 Kč rozhodně nejde o žádnou chudobku. Její součástí jsou 16“ kola z lehkých slitin (17“ pro plug-in hybrid), diodová světelná technika, digitální pracoviště řidiče se dvěma desetipalcovými obrazovkami, přední a zadní parkovací senzory, mlhovky, bezklíčové startování, jednozónová automatická klimatizace či elektrická parkovací brzda.

Vyšší provedení Elegance obouvá sedmnáctky, má 180stupňovou parkovací kameru, zatmavená okna, adaptivní tempomat, AGR sedadlo řidiče, osm barev ambientního osvětlení, bezklíčové odemykání a dvouzónovou klimatizaci. Další výbava GS Line dostává specifický design 17“ kol, černě lakovanou střechu, sportovní přední nárazník, 360stupňovou kameru, sportovní sedadla s vyhříváním (vč. volantu), černé čalounění stropu či hliníkové sportovní pedály. Nejvyšší provedení se jmenuje Ultimate a kromě obouvaných osmnáctek dostává chromované prvky exteriéru, Matrix LED Pixel světla, panoramatické stření okno, head- up displej, čalounění Alcantarou a obě přední sedačky s certifikací AGR. S kompletním ceníkem se můžete seznámit v tabulce níže.