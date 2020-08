Nový RAM 1500 TRX je prý nejvýkonnější a nejrychlejší produkční pick-up

Téměř čtyři roky po představení konceptu ostrého pick-upu RAM Rebel TRX jsme se konečně dočkali i produkčního modelu. A rovnou na začátek se chce říct, že to čekání za to rozhodně stálo. Vždyť se stačí podívat jen na to monstrum, které ukrývá pod kapotou.

Produkční RAM 1500 TRX totiž dostal 6.2 litrový motor HEMI s přeplňováním kompresorem, který produkuje maximální výkon 523 kW (712 k) a maximální točivý moment 880 N.m. Základem motoru se stal ikonický Hellcat, který však musel projít několika úpravami kvůli specifikům použití v údajně nejrychlejším a nejvýkonnějším masově vyráběném pick-upu.

Technici zmínili například úpravu olejové vany, aby zajistili dostatečně mazání při skocích, velkých náklonech a silném přetížení. Došlo také k přemístění alternátoru, aby bylo možné zajistit lepší brodivost. Zajímavostí je také extrémně výkonný filtrační systém vzduchu se dvěma filtry, který ochrání motor před prachem a dalšími drobnými částicemi, které by ho mohly poškodit.

Motor je spojen s osmistupňovou automatickou převodovkou, která posílá výkon na offroadově zaměřený systém pohonu všech kol (nejde přece o hračku na asfalt). I tak ale RAM 1500 TRX nabídne akceleraci z 0 na 96 km/z za 4,5 sekundy a maximální rychlost se vyšplhá až na 190 km/h.

Motor je ale pouze jednou z důležitých součástek téhle pozoruhodné technické skládačky. Velká pozornost byla věnována i podvozku, který byl náležitě vyztužen na „strategicky zvolených místech.“ Podvozek byl zvednut o 51 mm a světlá výška se tak posunula na celkových 300 mm. Do podběhů se nastěhovala 18“ kola s 35“ pneumatikami Goodyear, speciálně navrženými pro TRX, kvůli kterým musely být podběhy rozšířeny o 203 mm oproti standardnímu RAM 1500.

Další novinkou je zcela nové nezávislé zavěšení přední nápravy, které dostalo technologii aktivního odpružení. Automobilka se také pochlubila zcela novými horními i dolními rameny, vyrobenými z kovaného hliníku, která by měla zajistit i lepší pohyb předních kol.

Zadní náprava také dostala systém aktivního odpružení a k tomu i exkluzivní systém pětiprvkového zavěšení, který slibuje mimořádnou stabilitu a odolnost. Zadní pevná náprava Dana 60 tak může cestovat v rozsahu až 330 mm. Ve srovnání s klasickými vozy RAM 1500 by prvý mělo jít o 40% zlepšení.

Zadní pružiny by měly být těmi největšími, jaké kdy byly použity pro produkční vozidlo mimo užitkový segment. Jejich maximální zatížení by mělo být až 594 kilogramů a vozu dovolí utáhnout zátěž okolo 3.674 kilogramů. Vůz je osazen také adaptivními tlumiči Bilstein Black Hawk e2 s průběžnou úpravou výkonu pro zajištění optimálního odpružení a izolace od terénu. Tlumiče dostaly speciální uložení a nechybí ovládací systém Active Terrain Dynamics pro jejich kontrolu.

Vůz byl rovněž osazen aktivní rozvodovkou BorgWarner, která by měla vozu pomoci se zdoláváním náročných terénních tratí i nepříznivého počasí. RAM měl dále upravit a zesílit vnitřní prvky pohonného systému, včetně redukce s poměrem 2.64:1 pro zdolávání nejnáročnějších překážek. Ostatně přední nájezdový úhel má hodnotu 30,2°, přejezdový 23,5° a odjezdový 21,9°. Brodivost má hodnotu 813 mm.

Technici ovšem počítali i s častějšími skoky, kvůli čemuž vůz osadili systémem Jump Detection. Pokud se tedy kola odlepí od země, auto se během milisekundy začne připravovat na přistání. Upraví nastavení podvozku, otáčky motoru, točivý moment, zvolenou rychlost, rozdělení výkonu mezi nápravami, atd. Řidič má tak po dosednutí k dispozici maximální výkon a auto se současně chrání před poškozením pohonného ústrojí.

Pro samou posedlost úchvatnou technikou jsme téměř zapomněli na design, ale ten je lepší spíše obdivovat v galerii. RAM 1500 TRX dostal upravenou masku s výrazným nápisem, kterou lemují LED světlomety. Pod maskou je pevnostní ocelový nárazník, na který navazuje ochranný kryt motoru. Nad maskou najdeme hliníkovou kapotu s funkčním ventilačním otvorem, který je doplněn o poziční světla.

Vzadu si můžeme všimnout LED svítilen a ocelového nárazníku s vybráním pro masivní koncovky výukového systému o průměru 127 mm. A samozřejmě nemůžeme opomenout ony výrazně vyboulené blatníky, které jsme zmiňovali již o pár řádku výše.

Pro zákazníky je ale připraven i rozsáhlý individualizační program, který nabídne například ochranné rámy pod prahy, stylové nášlapy, světelnou rampu na korbě, speciální držák rezervy na korbu nebo různé stylové polepy na boky i kapotu.

Interiér sází na sportovní eleganci a komfort. Základem je sice především látkové čalounění s vinylovými doplňky, zákazníci si ovšem mohou připlatit i za výrazně vyšší luxus interiéru vycházejícího z modelu RAM 1500 Limited.

Největší novinkou je přepracovaný středový tunel, který dostal místo otočného voliče převodovky standardní páku. Tunel navíc nabízí držáky nápojů o praktickou přihrádku na mobil. Nový je rovněž volant se zploštěnou spodní stranou, který nabízí i řazení pádly.

Z dalších zajímavostí můžeme zmínit zcela nový průhledový displej, 12palcový infotainment U-Connect a otočný volič jízdních režimů, který nabízí volby Normal, Wet/Snow, Off-Road a Baja. Nechybí ani volič režimu pohonu všech kol a tlačítko Launch Control s grafikou vánočního stromku.

Nový RAM 1500 TRX by měl do výroby zamířit ještě během tohoto roku a jeho cena by měla startovat na částce 69.995 dolarů (cca 1.539.000 Kč).