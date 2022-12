Nový šéf koncernu Volkswagen chce zvýšit kvalitu aut a vylepšit design

Po nečekaném odchodu Herberta Diesse z pozice šéfa koncernu Volkswagen jeho místo zaujal Oliver Blume, který si zároveň nadále ponechá post šéfa značky Porsche. Ve svém nedávném proslovu zmínil, co můžeme od koncernu Volkswagen čekat v nejbližších letech.

Jednou z oblastí, na kterou se Blume zaměří, je zvýšení kvality aut koncernu, zejména u značky Volkswagen. Její modely, jako například Golf nebo ID.3, jsou totiž často (i námi) kritizovány za příliš plastové a nepříliš hodnotně působící interiéry, navzdory sebevědomým cenovkám.

Potvrdil také to, co před nedávnem sliboval šéf Volkswagenu, Thomas Schäfer, a to vylepšení infotainmentů a navrácení volantů s klasickými tlačítky místo dotykových. Dále se Blume zaměří na čistotu designového jazyka jednotlivých značek. Cílem je usnadnit zákazníkům rozeznání vozů jedné automobilky od druhé. Ostatně i to už dříve naznačil Thomas Schäfer.

Zároveň Blume potvrdil dřívější zprávy, že modely Golf i Tiguan přežijí i po evropském přechodu značky Volkswagen na plně elektrické portfolio od roku 2033. Bližší informace zatím neuvedl, jen to, že VW aktuálně promýšlí, jakým způsobem a v jaké podobě vozy do elektrické budoucnosti přenést. V případě Golfu má přežít i provedení GTI.

Současná osmá generace Volkswagenu Golf se má v příštím roce dočkat modernizace, zatímco Tiguan přijede v nové generaci. Ale zatímco Golf a Tiguan mají svou nejbližší budoucnost jistou, totéž se nedá říct o modelu Polo, jenž by byl kvůli vysoké ceně vynucené plněním emisním předpisů těžko prodejný. Ostatně ani konkurenční Ford Fiesta už se další generace nedočká.

Shrnuto, podtrženo, Oliver Blume potvrdil několik nedávných zpráv a přidal pár nových detailů. Směřování Volkswagenu k elektromobilitě stále platí, Golf a Tiguan přežijí, zato Polo ne, má se zvýšit kvalita aut a jednotlivé značky koncernu mají mít vzájemně odlišnější design.