Proč Euro 7 ohrožuje malá auta? Růst cen nejspíš nebude jen mírný

Návrh nových emisních limitů Euro 7, který Evropská komise zveřejnila 10. listopadu, sice nebyl tak přísný, jak se mnozí obávali a environmentalisté požadovali, přesto lze očekávat, že bude mít zásadní dopad na svět malých automobilů se spalovacími motory. A to i navzdory uklidňování komise, že zdražení bude jen mírné.

Připomeňme, že pokud nová emisní norma Euro 7 projde schválením, bude platit od 1. července 2025 do 31. prosince 2034. Půjde navíc o poslední emisní normu v Evropě, po které už by měly být nové vozy osazeny jen čistě elektrickým pohonem. Komise přitom odhadovala, že pořizovací náklady nového auta po zavedení nových standardů vzrostou o cca 90 až 150 eur (2200 až 3700 Kč).

Emise NO x (oxidů dusíku) se podle nové normy Euro 7 snižují pro naftové motory z původních 80 g/km na 60 mg/km. To ovšem znamená, že nové automobily budou potřebovat výkonnější a zřejmě i komplexnější katalyzátory.

Jak zmiňuje Răzvan Măgureanu z Autoevolution, například vozy vyšších tříd se vznětovými motory používají systémy s dvěma vstřikovači AdBlue, zatímco menší vozy pouze s jedním. Zavedení výkonnějšího systému, jako příklad dává Măgureanu systém Continental, nicméně může navýšit cenu vozu o cca 200 až 300 eur.

Limity emisí NO x pro vozy s benzínovými motory sice zůstávají na hodnotě 60 mg/km, komise však zavedla měření emisí také v testu se studeným motorem, což má simulovat jízdu prvních cca 10 kilometrů, kdy se motor zahřívá. Na této trase přitom benzínové ani naftové motory nesmějí přesáhnout limit 600 mg NO x , jak dodává Măgureanu.

Tento test sice dává smysl, neboť studené starty a krátké trasy po městě brání správnému zahřátí katalyzátoru, což vede k vyšším emisím. Řešením však nejspíš bude jen systém zahřívání katalyzátorů, aby jejich funkčnost byla co nejrychlejší. Zahřívání katalyzátoru však bude vyžadovat zdroj energie, například tepelné čerpadlo, což automaticky povede ke zdražování všech vozů se spalovacími motory.

V rámci Euro 7 navíc Evropská komise také navrhuje, aby nové automobily tyto přísnější normy dodržovaly delší dobu, neboť průměrné stáří automobilu v Evropě se pohybuje kolem 12 let. Zatímco normu Euro 6d musely automobily plnit po dobu 5 let a 100.000 kilometrů, u nových vozidel už se tak navrhuje 10 let a 200.000 kilometrů.

Zajímavé však bude sledovat, jak chce komise na dodržování tohoto nového nařízení dohlížet. Stejně tak bude zajímavé sledovat, jak chce komise měřit a hlídat nově zavedené emise na prach z brzdových destiček a pneumatik. V obou případech by se nejspíš mělo jednat o minimální (až zanedbatelná) čísla, je však možné, že i v tomto případě budou muset automobilky zavést určitá opatření, která se promítnou do cen.

Podle názoru kolegů z Autoevolution je tak velmi pravděpodobné, že zvýšené náklady na kontrolu emisí zřejmě postupně přispějí ke konci segmentu malých automobilů se spalovacími motory. Vyšší náklady se totiž promítnou do cen, které automobilkám ani zákazníkům nakonec nebudou dávat moc velký smysl. A pro příklad nemusíme chodit moc daleko.

Před časem se objevily zvěsti, že nová emisní norma povede například ke konci modelu Volkswagen Polo. Jeho nejlevnější verze se nyní prodává za částku kolem 20.000 eur, nicméně podle odhadů šéfa automobilky by se cena vozu mohla kvůli emisní normě zvednout až o 5.000 eur. Tedy na cca 25.000 eur, což je v přepočtu přes 600.000 korun.

Koncern VW přitom plánuje od roku 2025 vyrábět několik malých elektromobilů pod značkami Volkswagen, Škoda a Cupra, jejichž cena by se mohla pohybovat už kolem 20.000 eur, tedy necelého půl milionu korun. A to nezmiňujeme dotace na vybraných trzích. Tyto nové malé elektromobily tak mohou do budoucna jednoduše nahradit malá auta se spalovacími motory.

Budoucností malých automobilů se spalovacími motory, respektive náklady spojenými s přechodem na novou emisní normu, se nyní u Volkswagenu aktivně zabývají technici. Podobné výpočty však nejspíš probíhají u všech automobilek, které se v tomto segmentu pohybují.