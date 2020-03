Nový supersportovní Lotus se blíží. Použije zcela novou techniku s hybridním šestiválcem

Britský Lotus je značkou, která má díky své sázce na nízkou hmotnost a perfektní jízdní vlastnosti množství fanoušků po celém světě, jenže zajímavá image nestačí a firma léta bojovala s finančními problémy. Od roku 2017 však většinový podíl vlastní čínská automobilka Geely, která vyhlásila investiční plán na renesanci Lotusu. Už se rýsují první hmatatelné výsledky této finanční injekce.

První je už nějakou dobu na světě – jmenuje se Lotus Evija a je to elektrický hypersport, který už výrobce pilně testuje. Samozvané nejsilnější sériové auto světa však s plánovanou produkcí pouhých 130 exemplářů je ale spíše hračka pro sběratele, než typický Lotus pro milovníky řízení. Jeden takový model už se ale také rýsuje.

Lotus totiž čile pracuje na jednom přece jen běžnějším modelu. Bude to dvoumístný supersport s motorem uprostřed ve stylu slavného Lotusu Esprit, jehož jméno by mohl oživit. Navíc by mělo jít o jakýsi mezník mezi stávající nabídkou a budoucími modely.

Bude totiž vůbec posledním vozem z Hethelu postaveným na základech stávající hliníkové platformy sdílené s modelem Evora. Všechny další modely Lotus totiž už použijí zcela novou modulární architekturu, která stávající techniku, datující se do poloviny devadesátých let, konečně pošle do propadliště dějin. Takové Elise totiž nadále využívá základ použitý v první generaci představené už v roce 1996.

Část připravovaných novinek ale použije právě už supersport, patrně využívající slavné označení Esprit. O pohon se postará vylepšený vidlicový šestiválec známý z dnešní Evory, který pochází od Toyoty. Nově jej však bude podporovat hybridní systém, patrně využívající komponenty Volva, které rovněž patří čínskému Geely.

Konstruktéři však budou nadále následovat motto zakladatele značky Colina Chapmana, který nadevše uctíval nízkou hmotnost. I proto má být nový supersport co nejlehčí, navzdory použití hybridního ústrojí. V tuto chvíli každopádně není jasné, zda hybridní V6 bude kompresorem přeplňovaný jako jednotka v Evoře, nebo turbodmychadlem dopovaný, či snad atmosférický. Výkon se každopádně očekává okolo hranice 500 koní (368 kW).

Nový supersport Lotus „Esprit“ má být uveden někdy v polovině roku 2021. Nemá za cíl nahradit dnešní Evoru, jako spíše doplnit nabídku značky. Následovat po něm budou další modely, zřejmě včetně dlouho očekávaného SUV. I díky němu prodeje značky mají vzrůst z dnešních 1.500 aut ročně na nějakých 5000 vozů. Tomu pomůže fakt, že auta budou přizpůsobena i čínským a americkým regulím, aby se na tamějších trzích mohla prodávat.