Nový Volkswagen Golf má český ceník. Začíná nad půlmilionem

Volkswagen Golf se v modernizovaném provedení ukázal už koncem ledna letošního roku. Tehdy se také objevily informace o tom, že litrový tříválec se z nabídky poroučel a roli základního motoru v nabídce zastane čtyřválec o objemu 1,5 litru. Tomu sice zůstalo turbodmychadlo, ale motor je podladěný na pouhých 85 kW.

Čerstvě zprovozněný konfigurátor toto potvrzuje, i nejlevnější golf ve verzi Limited má motor o objemu 1,5 litru. Ukazuje také, že nejlevnější nafta přijde na 723.900 Kč ve verzi Life s výkonem 85 kW a manuálním šestikvaltem. S výbavou Life je také nejlevněji dostupný mild hybrid eTSI, a to od 743.900 korun rovněž s výkonem 85 kW.

Volkswagen Golf Mk8.5: Základní ceny Výbava Možnosti motorizací Cena od Limited 1,5 TSI, 85 kW, 6M 554.900 Kč Golf 1,5 TSI, 85 kW, 6M 637.900 Kč Life 1,5 TSI, 85 kW, 6M 658.900 Kč 1,5 TSI, 110 kW, 6M 704.900 Kč 2,0 TDI, 85 kW, 6M 723.900 Kč 1,5 eTSI, 85 kW, 7DSG 743.900 Kč 1,5 eTSI, 110 kW, 7DSG 789.900 Kč People 1,5 TSI, 85 kW, 6M 663.900 Kč 1,5 TSI, 110 kW, 6M 709.900 Kč 2,0 TDI, 85 kW, 6M 728.900 Kč 1,5 eTSI, 85 kW, 7DSG 748.900 Kč 1,5 eTSI, 110 kW, 7DSG 794.900 Kč Style 1,5 TSI, 110 kW, 6M 782.900 Kč 2,0 TDI, 110 kW, 7DSG 909.900 Kč 1,5 eTSI, 85 kW, 7DSG 821.900 Kč 1,5 eTSI, 110 kW, 7DSG 867.900 Kč R-Line 1,5 TSI, 110 kW, 6M 790.900 Kč 2,0 TDI, 110 kW, 7DSG 917.900 Kč 1,5 eTSI, 110 kW, 7DSG 875.900 Kč

Novinku můžeme co do cen srovnat s rokem 2020, kdy přišla osmá generace na trh. Tehdy začínala na 479.900 korunách, ovšem s tříválcem 1,0 TSI o výkonu 81 kW. Za současnou základní cenu 554.900 korun člověk dostane objemnější motor a lepší elektronickou výbavu včetně novějšího infotainmentu MIB4.

Srovnáme-li silnější, 110kW verzi zážehové patnáctistovky před modernizací a po ní, u její základní ceny došlo ke zdražení o 132 tisíc korun. V obou případech je nejlevněji dostupná ve výbavě Life, od uvedení golfu VIII na trh před čtyřmi lety se však jednak zvýšily regulatorní požadavky na výbavu nových aut a jednak obecně všechna auta citelně podražila z řady důvodů.

Konfigurátor není kompletní, neobsahuje zatím ilustrace všech verzí ani všech barev, a troufneme si domnívat se, že nejsou kompletní ani seznamy základních výbav jednotlivých provedení. Hlavně proto, že u všech verzí od základní Limited po prozatím vrcholový R-Line je uvedená stejná výbava.

Tedy, do různých verzí golfu bude patřit armáda jízdních asistentů a hlídačů včetně těch nově povinných a také adaptivního tempomatu, hlavové airbagy vpředu i vzadu, boční airbagy vpředu včetně středového airbagu, LEDková zadní světla, automatické rozsvěcení světlometů, světlomety IQ.Light s technologií LED Matrix, dešťový senzor, automatické stmívání vnitřního zrcátka, parkovací čidla na obou koncích auta, samočinný parkovací asistent, 360° kamerový systém, hlasový asistent IDA, elektricky nastavitelná, sklopná a vyhřívaná vnější zrcátka, bezdrátové zrcadlení smartphonu, 12,9“ centrální displej s novým infotainmentem MIB4, 10,25“ displej v místě přístrojového štítu, ambientní osvětlení v 10 barvách, 16“ litá kola či přední bezpečnostní pásy s nastavitelnou výškou.

V rámci zimního paketu jsou k dispozici vyhřívané sedačky a volant a vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla. Ve výbavě přinejmenším nižších verzí není vestavěná navigace ani automatická dálková světla; obojí je možné ve voze aktivovat dodatečně, ovšem za zatím neznámou cenu.

Základní výbava Limited nebude součástí standardní nabídky, podle informací od českého zastoupení značky bude k mání jen do konce června letošního roku nebo do vyprodání zásob. A třebaže to konfigurátor zatím nereflektuje, k mání má být i provedení s výkonem 150 kW a pohonem všech kol.

Volkswagen Golf Variant Mk8.5: Základní ceny

Výbava Možnosti motorizací Cena od Limited 1,5 TSI, 85 kW, 6M 579.900 Kč Golf Variant 1,5 TSI, 85 kW, 6M 663.900 Kč Life 1,5 TSI, 85 kW, 6M 684.900 Kč 1,5 TSI, 110 kW, 6M 730.900 Kč 2,0 TDI, 85 kW, 6M 754.900 Kč 2,0 TDI, 110 kW, 7DSG 856.900 Kč 1,5 eTSI, 85 kW, 7DSG 769.900 Kč 1,5 eTSI, 110 kW, 7DSG 815.900 Kč Style 1,5 TSI, 110 kW, 6M 808.900 Kč 2,0 TDI, 110 kW, 7DSG 934.900 Kč 1,5 eTSI, 110 kW, 7DSG 893.900 Kč R-Line 1,5 TSI, 110 kW, 6M 817.900 Kč 2,0 TDI, 110 kW, 7DSG 943.900 Kč 1,5 eTSI, 110 kW, 7DSG 902.900 Kč

Kombi-provedení, u Volkswagenu tradičně označované Variant, je samozřejmě oproti hatchbacku dražší, a to v závislosti na verzi o zhruba 25 tisíc korun. Nejlevněji ho tak je možné pořídit od 579.900 korun, 85kW turbodiesel začíná na 754.900 korunách ve výbavě Life a tamtéž je k mání nejlevnější 85kW mild hybrid eTSI, a to za 769.900 korun.

Oficiální ceník na webu českého zastoupení Volkswagenu zatím ke stažení není, stránky modelů Golf a Golf Variant zatím nabízí jen zapsání se k odběru newsletteru a říkají, že předprodej začne „již brzy“. Ve stejném časovém horizontu se tak snad dozvíme i detaily jednotlivých výbav a bližší informace o plug-in hybridech eHybrid a verzích GTE, GTI, GTD či R.

„Nový golf má všechny předpoklady k tomu, aby pokračoval v prodejních úspěších svých předchůdců, jichž se od roku 1974 prodalo již více než 37 milionů exemplářů,“ nešetří optimismem Jakub Šebesta, ředitel divize Volkswagen osobní vozy společnosti Porsche Česká republika, importéra volkswagenů.