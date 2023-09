Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Zatímco v Evropě či ve Spojených státech je MPV symbolem rodiny a oblibu této třídy decimují crossovery a SUV, v Číně se těší velkému zájmu. To ovšem zejména v luxusních provedeních, kterých tam v nabídce není málo. Značka Zeekr nedávno představila elektrický model 009, Volvo chystá EM90 se stejným pohonem, Buick už delší dobu prodává GL8.

Svou nabídku v segmentu luxusních MPV má i FAW-Toyota či Voyah, prémiová značka automobilky Dongfeng, a Lexus překvapil modelem LM. Ceny těchto aut nejsou nízké, např. elektrický či plug-in hybridní model D9 značky Denza, která je kooperací Mercedesu-Benz s čínskou automobilkou BYD, stojí v přepočtu až 2 miliony korun a zmíněný Zeekr 009 startuje na milionu a půl.

Ukousnout si kus koláče prodejů těchto aut se chystá i automobilka XPeng, která vstoupila do světových médií nejčerstvěji spoluprací s Volkswagenem. Ten za 700 milionů dolarů (cca 16 miliard korun) koupil pětiprocentní podíl ve firmě a samozřejmě i přístup k jejím technologiím.

Želízkem XPengu v ohni má být MPV s názvem X9, které automobilka poodhalila na třech snímcích. Vůz je pečlivě maskovaný, ovšem fólie nedokáže skrýt dominanci rovných linek v ostře řezané siluetě vozu. Kamuflovaný koncept působí, jako by jediné oblé tvary na něm byly pneumatiky – a dost možná to nebude daleko od pravdy.

Technické specifikace samozřejmě zatím nejsou na světě, vůz má ještě pravděpodobně několik týdnů před oficiálním odhalením; podle webu CNEVpost.com by k němu mohlo dojít koncem čtvrtého čtvrtletí letoška. Web cituje květnové vyjádření vedení automobilky, při němž se svět prvně dozvěděl, že se firma chystá uvést na trh luxusní elektrické MPV.

Podle spoluzakladatele a ředitele XPengu Chea Siao-pchenga by model X9 měl do tohoto segmentu přitáhnout mladší zákazníky. Budeme-li spekulovat, může to znamenat oproti konkurenci nižší cenu, vykoupenou ne tak špičkovými schopnostmi vozu. Tato auta totiž po stránce výkonu či dojezdu nemusí být žádná ořezávátka, jak dokazuje zmíněný zeekr – nabídne 544 koní, zrychlení na stovku za 4,5 sekundy a dojezd přes 800 kilometrů na jedno nabití.

Třebaže XPeng spolupracuje s Volkswagenem i na vývoji aut, nedá se očekávat příchod produkční verze modelu X9 do Evropy, stejně jako tomu je u drtivé většiny konkurenčních modelů.