Obliba pohonu 4x4 v USA a Evropě: V Americe číslo 1, u nás dominuje jiná koncepce
Spojené státy jsou domovem velkých pick-upů a SUV, proto místní obliba pohonu všech kol nepřekvapí. Na našem kontinentu naopak čtyřkolky tvoří jen malou část.
USA máme zažité jako zemi, která miluje velká auta s objemnými motory a pohonem zadních kol. Jenže tahle poučka beze zbytku platila možná v hluboké minulosti.
Podle dat společnosti JATO Dynamics totiž již v roce 2001 tvořily 50 procent tamního trhu s novými auty vozy s pohonem předních kol, který se na druhé straně Atlantiku začal prosazovat v 70. letech minulého století s nástupem ropné krize, která Američany donutila kupovat menší automobily, a příchodem japonských značek, které tenhle segment zprvu opanovaly.
Čtyřkolky byly začátkem třetího tisíciletí nejméně zastoupenou kategorií, ačkoliv Američané milují pick-upy a z nich odvozené offroady, z kterých se postupem času stala SUV. Jenže na rozdíl od Evropy si Američané před 24 lety často vystačily s levnějším pohonem zadní nápravy, pohon 4x4 nebyl totiž potřeba.
To se však v uplynulých letech změnilo a loni čtyřkolky obsadily téměř dvě třetiny trhu. Druhou nejpopulárnější koncepcí se stal pohon předních kol, který reprezentují například velmi oblíbené Toyoty Camry a Corolla. Klasické zadokolky naopak míří na okraj. Jejich tržní podíl se během 23 let snížil na třetinu.
|Tržní podíl jednotlivých pohonů náprav v USA
|Typ pohonu
|2001 (%)
|2024 (%)
|Přední pohon
|50
|28
|Zadní pohon
|27
|9
|Pohon 4x4
|23
|63
|Zdroj: JATO Dynamics
V Evropě byly populární zejména v hluboké minulosti, kdy jiné možnosti ani neexistovaly. To se však začalo měnit již v šedesátých letech 20. století, přičemž následně je doslova převálcovaly vozy s pohonem přední nápravy. Tu zadní následně preferovaly zejména dražší vozy. V Československu pak pomyslný „převrat“ začal s koncem Škody 742 neboli typů 105 až 136 a Sametovou revolucí v listopadu 1989, která naši zemi otevřela Západu.
Ačkoliv bychom s ohledem na stále větší oblibu různých crossoverů a SUV mohli nabít dojem, že pohon 4x4 bude v Evropě relativně těsně za dominantními předokolkami, ve skutečnosti tomu tak ani zdaleka není.
|Tržní podíl jednotlivých pohonů náprav v Evropě
|Typ pohonu
|2001 (%)
|2024 (%)
|Přední pohon
|85
|76
|Zadní pohon
|9
|8
|Pohon 4x4
|6
|16
|Zdroj: JATO Dynamics
Ve srovnání s rokem 2001 si čtyřkolky loni polepšily „pouze“ o deset procentních bodů, přičemž data pocházejí z největších trhů v podobě Německa, Velké Británie, Francie, Itálie a Španělska. Zajímavý je minimální pokles aut s pohonem zadních kol. Prémiové automobilky BMW a Mercedes-Benz, dosud takřka jediné, které tuto koncepci držely nad vodou, přitom masivně přešly na systémy pohonu 4x4 (xDrive a 4Matic) a uvedly dostupnější předokolky.
Vysvětlení ovšem nabízejí elektromobily, které zejména u kompaktních a vyšších kategorií disponují standardním pohonem zadních kol. To platí například pro tesly, ale i zástupce koncernu Volkswagen v čele s platformou MEB, kterou používají i Škody Elroq a Enyaq.
Zdroj: JATO Dynamics a Motor1, video a foto: auto.cz