Od hybridů k elektrovozům je to jen krok, říká produktový šéf Toyoty

Toyota je další automobilkou, která připravuje rozsáhlou expanzi v oblasti elektromobilů. Do roku 2025 chystá hned 10 nových modelů s elektrickým pohonem, z nichž některé využijí novou modulární platformu e-TNGA. První z nich, crossover vyvíjený se Subaru, dorazí už v roce 2021. Více o budoucích elektrických plánech automobilky nám v exkluzivním rozhovoru prozradil Andrea Carlucci, produktový a marketingový manažer evropské divize Toyoty.

Jak bude vypadat první elektromobil nové generace chystaný pro rok 2021?

Bude se jednat o automobil segmentu D, zhruba o velikosti RAV4. Jak však zveřejněná silueta naznačuje, spíše než o SUV půjde o crossover. Co se týče designu, nemůžu toho zatím říct mnoho. Podle mého názoru však bude budit zaslouženou pozornost, bude mít výraznou, osobitou image, která nebude pro Toyotu tak typická, a přiláká zákazníky.

Vyvíjíte si vůz sami, nebo s nějakým partnerem? Toyota spolupracuje v různých oblastech hned s několika značkami...

Tento konkrétní model je vyvíjen ve spolupráci se Subaru. Je to expert v určitých oblastech, jako je třeba pohon všech kol. Věříme, že bychom v tomto směru mohli těžit z jejich znalostí.

Proč nevyužijete zkušeností se Skupinou PSA, vašeho partnera, který výrazně rozšířil svoji nabídku elektroaut?

V tuto chvíli se náš projekt s PSA omezuje na užitková vozidla, v nichž se nám daří. Máme navíc dostatek zkušeností s oblastí baterií. Neříkám, že PSA o nich nic neví, to vůbec ne. Nicméně věříme tomu, že naše zkušenosti v oblasti hybridů přesahují i do dalších oblastí.

Jaké další elektromobily nové generace přijdou po tomto crossoveru?

Následovat bude z globálního pohledu dalších pět modelů. Půjde o různé segmenty, vedle SUV postavíme také třeba MPV pro trhy, kde takový segment pořád dává smysl. V Evropě se jej tedy nedočkáme.

Kde se budou tyto vozy vyrábět?

Výroba bude podle současných plánů probíhat v Japonsku, a to z důvodu efektivity. Budeme tedy tyto modely zatím vyvážet z Japonska.

U nových elektromobilů počítá se zcela novým základem. Je e-TNGA zcela nový základ, nebo je to derivát některé z nynějších verzí TNGA?

Platforma e-TNGA je kompletně nová. Co se nezměnilo proti současným verzím, GA-B či GA-C, je filozofie co nejuniverzálnějšího základu v dané kategorii. Můžeme tedy postavit auta různých kategorií. Už TNGA má co nejběžnější základ, který nám dává široké možnosti jeho flexibilního použití. V tomto směru máme ještě volnější ruce než dosud. Některé prvky, říkáme jim komodity, jsou sice shodné jako u TNGA, jako celek je to ale zcela nová architektura, která přichází se zcela novými, dosud nepoužitými prvky.

Využívá architektura jako primární pohon předních kol, nebo zadních?

V tuto chvíli nebudu prozrazovat detaily. Řeknu jen to, že budeme schopní přivést schopnosti, které SUV či crossover vyžadují.

Jsou nějaké prvky, které jsou i u této flexibilní platformy omezující?

U každé platformy jsme nějakým způsobem limitováni. U elektromobilů je ale základ ještě univerzálnější. Fixní je nicméně šířka baterií, která ovlivňuje celkovou šíři vozidla, nebo umístění elektromotorů. Modul baterií nicméně může mít různou délku a různou kapacitu. Věříme tak, že dovedeme postavit správné modely pro evropský region.

Nepřichází Toyota s rozšířením elektromobilů pozdě? Konkurence představila elektrické plány už dávno před vámi.

Je to správné načasování. Pokud mluvíme o elektrifikaci, máme jinou filozofii než naše konkurence. Nejsme tlačení flotilovými emisemi, a tak nemusíme závodit jako ostatní. Závodu se ale nevyhneme, díky našim zkušenostem s hybridy. Věci se zrychlují, svět po covidu umožňuje nabídnout elektromobily. Nejsme tedy poslední, jen upravujeme mix. Zároveň ale přes rozšíření nabídky elektromobilů zdůrazňuji, že stále nejvíce věříme hybridům a naši nabídku budeme stavět kolem nich. Jejich podíl v našich prodejích bude činit okolo 70 %. Věříme, že existují různá řešení, která jsou vhodná pro různé zákazníky.

Pomáhá vám vaše široká nabídka hybridů a vaše zkušenosti s nimi v tomto směru?

Ano, jsme v tomto směru o krok napřed, i před emisními nařízeními. Už víme o potížích, které baterie mohou mít, máme s nimi zkušenosti. Nikdo s nimi neexperimentoval posledních letech v automobilech tak jako my. Nikdo nemá tolik dat z praxe.

A naši zákazníci už vědí co čekat. Z hybridů je to k elektromobilům jen krok. To je naše velká výhoda oproti konkurenci. Naši prodejci už dobře vědí, jaké jsou výhody a nevýhody elektrifikace a jejích různých řešení.

Andrea Carlucci

Andrea Carlucci je v evropské divizi Toyoty zodpovědný za všechny aspekty produktu, od jeho prvotního konceptuálního plánování, přes produktové plánování, po marketingovou strategii uvedení na trh. Svoji profesní kariéru v automobilovém průmyslu započal tento manažer italského původu v roce 1997. Do Toyoty nastoupil v roce 2006, kdy vystřídal různé pozice na různých úrovních, ať už v evropské centrále nebo italském zastoupení. Na současné pozici pracuje od dubna 2019.