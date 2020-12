Ředitel českého zastoupení Toyota a Lexus Martin Peleška: Hybridy se dostávají Čechům pod kůži

Je to pár měsíců dozadu, kdy jsem psal, že výroční tisková konference českého zastoupení Toyoty patřila k těm nejoptimističtějším. Respektive, spíš byla jako jediná alespoň trochu optimistická. Z pochopitelných důvodů – zatímco konkurence zrychleně přezbrojovala a stále přezbrojuje na alternativnější druhy pohonů, aby se vyhnula emisním pokutám, u Toyoty byli díky dlouhodobému zapojení hybridů vysmátí.

Jenže pak přišel covid a ten optimismus poněkud zmírnil. Nejen o opatřeních a dopadech krize jsem si povídal s Martinem Peleškou, ředitelem českého zastoupení Toyoty a Lexus.

Letošní rok je bezpochyby jedním z nejtěžších v historii českého trhu. Jaká opatření jste přijali a můžete už letošní rok alespoň částečně zhodnotit?

Na situaci jsme museli zareagovat opravdu rychle. Pandemie nám skoro ze dne na den zavřela showroomy, a to již dvakrát. Na jaře byly zavřené pět týdnů a nyní jsou uzavřené opět. Museli jsme se proto velmi rychle přesunout na internet. Už na jaře jsme vyvinuli webový online showroom, díky kterému zákazníka provedeme celým nákupním procesem prostřednictvím videokonference z bezpečí jeho domova, či kanceláře. Mezi další opatření patří důsledné dodržování bezpečnostních opatření na servisech, důkladná dezinfekce testovacích vozů, zamezení styku více osob, ale i větší využívání komunikace na dálku a práce z domova.

S celkovým hodnocením roku bych ještě počkal, nicméně mohu říci, že koronavirová krize poslala naše prodeje meziročně dolů zhruba o jedenáct procent. To je ale pořád o deset procentních bodů menší propad, než zaznamenal celý trh. Díky tomu jsme zvýšili svůj tržní podíl a posunuli se do první pětky nejprodávanějších značek. V říjnu jsme dokonce zaznamenali 14% nárůst registrací proti loňskému roku a skončili jsme čtvrtí v rámci osobních vozů.

V současnosti se predikuje těžko, ale jak vidíte příští rok?

Určitě budou na trhu patrné dopady koronavirové krize jak ve střednědobém, tak i dlouhodobém měřítku. Takže odpovím jen velmi obecně. Příští rok budou podle mě prodeje ještě pod běžným stavem z roku 2019, nicméně doufám, protože jsem optimista, že budou lepší než letos.

Jste spokojený se současnou prodejní a servisní sítí?

Spolupráce s našimi autorizovanými partnery funguje i ve ztížených podmínkách perfektně, a to samé mohu říci o servisech, které fungují po přijetí hygienických opatření nepřetržitě. I letos jsme přitom pokračovali v otevírání nových prodejních míst. Máme nové showroomy Toyoty v Brně, Šumperku a v Mostě a v červenci jsme otevřeli čtvrté prodejní místo Lexusu v Průhonicích. Pokud bychom mohli označit některý z efektů pandemie za v uvozovkách pozitivní, pak je to upevnění spolupráce s našimi partnery. Myslím, že máme jednu z nejlepších dealerských sítí v ČR, která ukázala svou sílu právě v období výrazných omezení, a já jim chci touto cestou všem poděkovat.

Toyota je roky specialistou na hybridy, což se vám aktuálně kvůli emisním pokutám velmi vyplácí. Má už český zákazník hybridy pod kůží, nebo je stále bere jen jako alternativu k tradičním pohonům?

Myslím si, že hybridy se skutečně dostávají lidem v Česku pod kůži. Nabízí je čím dál více značek a je tedy opravdu z čeho vybírat. Lidé již zjistili, že hybridy jsou velmi spolehlivé, a přitom nabízejí úsporný ekologický i ekonomický provoz. Toyota již dvacet let udává s full hybridním pohonem směr, který ostatní následují, a díky více než dvacetileté tradici je na úplné špičce. V současnosti máme hybridní variantu prakticky u každého modelu vyjma užitkových.

Jaký je vůbec aktuálně poměr vozů s hybridní technikou a klasickým spalovacím motorem?

Hybridy tvoří více než čtyřicet procent našich prodejů osobních vozů, u Lexusu je to dokonce přes devadesát procent. Například za letošní tři čtvrtletí jsme prodali přes 3100 hybridů a patří nám tak první příčka na trhu s více než třetinovým podílem.

Můžeme i u Toyoty počítat s rozvojem plug-in hybridů? Věříte této technologii? A co elektromobil?

Ano, určitě. Již loni Toyota přijala strategii, že vedle full hybridů budou rozvíjeny i plug-in hybridy a nabídneme i čistě elektrický pohon. Již nyní nabízíme Prius plug-in a připravená je i varianta legendárního SUV Toyota RAV4, která se začne jako plug-in prodávat koncem letošního roku. Plug-in hybridy i elektromobily mají určitě na trhu své místo a bude na zákaznících, jakou variantu si zvolí. Nesmíme zapomínat ani na náš vodíkový model Mirai, což je vlastně také elektromobil. V příštím roce bychom se měli dočkat prvních čerpacích stanic na vodík, a díky tomu bychom rádi novou druhou generaci vozu uvedli už také v Česku.

Toyota vždy vynikala i svými off-roady, nepočítáte někdy s návratem opravdu velkých teréňáků jako Land Cruiser V8? Byť je to vzhledem k aktuální situaci s emisemi asi jen zbožné přání...

I přes pokračující vysokou poptávku našich loajálních zákazníků, zůstává prodej verze V8 kvůli emisním limitům jen v oblasti přání. Nicméně u Land Cruiseru jdeme cestou zvyšování výkonu dieselového agregátu. Nový Land Cruiser je poháněný vylepšeným vznětovým čtyřválcem o objemu 2,8 litru s výkonem 150 kW, což je o 20 kW více proti předchozí verzi. Točivý moment vzrostl o 50 N.m na 500 N.m. Podobnou cestou jdeme i v případě oblíbeného Hiluxu, který dostal rovněž novou pohonnou jednotku 2,8 l. U nového Highlanderu, který přijde na trh v příštím roce, pak využijeme výkonný hybridní pohon.

Toyota si zakládá na spolehlivosti, tak ji ostatně určitě vnímá značná část zákazníků. Sledujete však nějaký posun v image značky? V poslední době si dává záležet i na designu, vrací se legendární sportovní modely, aktivní je i v motorsportu...

Vynikající spolehlivost je jen jedním ze silných základních atributů, na kterých naše značka dlouhodobě staví. Dalším je určitě hybridní pohon, ke kterému se přiklání stále více motoristů a který i my akcentujeme více než v minulosti. Češi mají obecně hodně rádi sportovní výkonné vozy, proto jim vycházíme vstříc i v této oblasti. Důkazem může být loni představená nová generace GR Supry GR s výkonem 340 koní. A velkému zájmu se těší i nový model GR Yaris, pro který se rozhodlo již přes padesát zákazníků, přitom model bude uveden teprve nyní v listopadu. Další silnou podporu image naší značky získáváme i díky rozsáhlým aktivitám mimo automobilový průmysl. Asi nejdůležitější je určitě role hlavního partnera Českého olympijského a paralympijského týmu, dále generální partnerství se Svazem lyžařů a aktivity členů našeho Toyota Teamu plného sportovních hvězd i budoucích nadějí. V neposlední řadě se také blíží výrazný posun ve vnímání značky Toyota díky převzetí výrobního závodu TPCA v Kolíně od příštího roku.

Jaké auto v současnosti používáte? A jak se vám s ním jezdí?

Jako člověk odpovědný za Toyotu a Lexus v ČR auta často střídám, abych se s nimi mohl dokonale seznámit. Vždy když některé z aut, která jsem měl možnost testovat, vracím, říkám si, že zrovna to poslední auto je právě to nejlepší, které nabízíme. Mojí srdeční záležitostí je ale legendární Land Cruiser. To je auto dovedené během padesátileté tradice k opravdové dokonalosti, pravověrný off-road pro lidi, co jsou připraveni na dobrodružství, ale přitom požadují i bezpečí a komfort.

Rozhovor s Pavlem Vávrou, jednatelem showroomu Lexus Tsusho Průhonice

A když už jsem měl „na drátě“ Martina Pelešku, popovídal jsem si i s jednatelem nového showroomu Lexus Tsusho Průhonice, Pavlem Vávrou. Mimo jiné mě zajímalo, jestli jsou luxusní značky proti nejrůznějším krizím a výkyvům trhu stále odolnější než ty mainstreamové.

Automobilový trh se v říjnu propadl o 14 procent. Jak reaguje trh luxusních a prémiových vozů na opatření spojená s covidem-19 v ČR?

Prémiové a luxusní značky jsou vůči podobným výkyvům více imunní a nezažívají tak velký pokles jako mainstreamové automobilky. Je to vidět i na tom, že velká část prémiových značek přes celkový pokles trhu v říjnu rostla. Větší odolnost prémiového segmentu dokládá i velký zájem, se kterým jsme se setkali v září hned po otevření našeho nového showroomu Lexus-Průhonice. Mnoho lidí chce na vlastní kůži zažít náš jedinečný koncept Omotenashi, což ve volném překladu znamená duch pohostinnosti, a představuje jedinečnou zákaznickou zkušenost. Bohužel vláda na konci října všechny showroomy zavřela, a proto jsme museli prodej přesunout do on-line prostředí. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet dál, ale nemyslím si, že by jedna epidemie trvale narušila zájem lidí o prémiové vozy jako Lexus.

Jaký vliv má obecně tato koronavirová epidemie na vaše prodeje?

Náš nový showroom jsme otevřeli až v létě, tedy na konci první koronavirové vlny. Díky tomu, jak se uvolňovala restriktivní opatření a zákazníci realizovali odloženou poptávku, byly prodeje velmi dobré. Celkově Lexus v ČR prodával v létě přes třicet vozů za měsíc, což jsou rekordní hodnoty. Lexus letos do října prodal již 339 aut, což je jen o necelých třináct procent meziročně méně. Celý trh se přitom propadl o dvaadvacet procent.

Jak konkrétně předcházíte v dealerství nákaze?

Pravidelně dezinfikujeme prodejní a servisní prostory i samotné vozy, jak ty, co předáváme zákazníkům, tak i vozy v servisu. Samozřejmostí u našich pracovníků jsou roušky a další ochranné prostředky a také pravidlo, kdy se se zákazníkem baví vždy jen jedna osoba. Po vládou nařízeném uzavření autosalonů jsme přesunuli prodej koncovým klientům na internet, kde máme virtuální showroom. Jeho prostřednictvím si může zákazník vybrat auto z domu a svůj výběr konzultovat s naším prodejce formou videohovoru. Předávání objednaných vozů probíhá mimo prostory prodejny, zákazníkům nabízíme i dovezení auta až do jejich bydliště. Servisní služby poskytujeme nadále bez omezení.

Zdraží luxusní auta, nebo naopak zlevní? Jak covid-19 a emisní normy změní ceny?

I když jsou jakékoliv predikce v současné době velmi nejisté, dá se s velkou pravděpodobností říci, že auta nezlevní. Na ceny aut totiž letos působí několik faktorů. Jedním z hlavních byl kurz koruny, který se po vypuknutí epidemie propadl o zhruba osm procent. Obecně se taky zvyšují ekologické a bezpečnostní nároky na vozidla, což přináší nutnost vybavovat vozy stále sofistikovanějšími technologiemi. A prémiové značky, pokud chtějí zákazníkům nabídnout technologický náskok, musí o to více inovovat. Předpokládám tedy spíše kontinuální růst cen napříč automobilovým trhem v jednotkách procent a tento trend se nevyhne ani luxusním značkám.

Co zbývá dealerství, když jim zakážou fyzický prodej. Má přechod na internet budoucnost?

Kultura a možnosti internetového prodeje se stále zdokonalují a v mnoha ohledech již dokážou nahradit fyzický prodej, zákaznická zkušenost je nicméně při výběru auta stále velmi důležitým faktorem, který on-line plnohodnotně neposkytnete. Nejlepší je zkrátka posadit se do auta a vyrazit na zkušební jízdu. To vám nikdo na dálku nezprostředkuje. Internet tedy bereme stále jako jeden z prodejních kanálů, který vzhledem k současným okolnostem získal na důležitosti, a to jak v retailovém segmentu, tak i v segmentu firemních zákazníků. Vedle toho pracovníci dealerství zajišťují samotnou přípravu a předání vozů zákazníkům, nezbytnou agendu a také veškerou komunikaci s klienty i automobilkou.