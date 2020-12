Odtahovali jsme auta s propadlou STK: Zmizí konečně z ulic?

Města můžou odstraňovat z ulic viditelně nepoužívaná auta,která mají minimálně půl roku propadlou technickou prohlídku na STK. Co celý proces obnáší, co samotnému odtahu takového vozu předchází a jak dlouho to celé trvá?

Na odstraňování dlouhodobě nepoužívaných aut v ulicích neměly úřady dlouho žádný nástroj. Teprve až novela zákona o pozemních komunikacích z letošního jara ukázala úřadům směr. Jde se na to přes propadlou prohlídku na STK – stačí, aby ji vozidlo mělo neplatnou déle než půl roku a bylo viditelně nepoužívané. Odtahu se tak nemusí bát ti, kdo si na svoje auto jen zapomněli novou technickou vyřídit.

To ale není případ červeného Seatu Ibiza, u kterého stojíme. Na jeho plechových discích jsou už nasazené háky, obsluha odtahového vozu připevňuje kurty od každého kola k rámu a na něm zavěšené auto pomalu stoupá na korbu. Zatímco technici Milan Čerkl a Tomáš Heřmánek z Dopravních podniků Ústí na Labem upevňují naložený vůz, provozní technička ústeckého magistrátu Monika Straková kontaktuje úřadovnu městské policie: „Chtěla bych ohlásit odtah nezpůsobilého vozidla v 11.20 z adresy Za Válcovnou 23, jedná se o červený Seat Ibiza.“

Najít, zjistit, oznámit

Samotnému odtahu seatu s propadlou technickou ovšem předcházejí měsíce administrativy. Anabáze vozu z ulice Za Drátovnou v ústecké čtvrti Klíše totiž začala už před třemi měsíci. Tehdy na vozidlo upozornila hlídka městské policie. Jak říká vedoucí odboru dopravy a majetku ústeckého magistrátu Dalibor Dařílek, na místě se pak oznámení ještě ověřuje. Pak už se dává do pohybu úřední mašinerie. „Podle registračních tabulek zjistíme majitele a do deseti dnů mu doručíme buď poštou, nebo za pomoci strážníků výzvu ke zjednání nápravy,“ říká Dařílek. Může buď auto sám z ulice odstranit, nebo mu nechat udělat technickou prohlídku. Pokud ale do dvaceti dnů od doručení nijak nereaguje, začínají autu na ulici tikat hodiny. A jestliže ani během dvou měsíců po uplynutí lhůty na vyjádření majitele k výzvě je z jeho strany jen ticho, přichází čas na odtah.

Hledání majitele ovšem někdy bývá docela složité. Na adrese se třeba nezdržuje, nebo má trvalé bydliště v úplně jiném městě. Pak přichází na řadu vyvěšení výzvy k odstranění vozidla z ulice na úřední desce. „Nejen u nás, kde je vozidlo fyzicky, ale i v místě, kde se má majitel zdržovat,“ tvrdí šéf úřadu.

A někdy auto patří člověku, který už není na tomto světě. „Už se nám minimálně pětkrát stalo, že se jednalo o vozy zemřelých, o nichž nikdo nevěděl,“ říká Dařílek. I tak se ale dá dědic najít, i když takovým nálezem bývá zpravidla překvapen.

Svět motorů 51/2020

Kličky nepomůžou

Tím, že by majitel zahodil tabulky, se opletačkám s úřady nevyhne. „V takovém případě vůz úředně otevřeme a zjistíme číslo VIN, na jehož základě pak kontaktujeme majitele,“ připomíná Straková. A kdyby si majitel dal tu práci a odstranil VIN třeba z motoru a poškodil štítky na karoserii, nijak mu to prý podle techničky nepomůže. Běžný řidič obvykle neví, kde všude to číslo na autě má. Namítáme, že kdyby se domluvil třeba s automechanikem, který auto zná, a odstranili všechny identifikační znaky, má vyhráno a auto mu může dál stát na dohled. Auto s vypilovaným VIN je považováno za vrak a ten by úřad odstranil z ulice prakticky ihned po takovém zjištění.

Docela fofr

Na suché místo pod odtaženým autem dopadají první kapky deště. Od příjezdu odtahovky na místo neuběhlo ani deset minut a auto, které mělo registrační tabulky zastrčené za oknem a bylo viditelně nepoužívané dlouhé měsíce, mizí směr úložiště odstraněných vozidel. „Samotné naložení a odvoz auta je opravdu rychlé, je to už taková cílová rovinka po dlouhém běhu,“ říká technička a připomíná, že před samotnou manipulací s autem se musí vůz ještě natočit na video – to proto, aby byl zadokumentován jeho stav před odtahem ohledně případných sporů s majitelem kvůli poškození. „Na záznamech jsou vidět i den a hodina odtahu,“ upřesňuje technička.

Konec cesty

Červený seat zavírá svou pouť na 1700 m2 plochy úložiště hlídaného kamerami a ostrahou na okraji Ústí nad Labem, kde dělá společnost necelým třem desítkám již dříve sem umístěných vozů. Posádka odtahovky se vydává pro další auto. Je jím červená octavia s karlovarskou registrací v ulici Jana Zajíce na sídlišti Severní terasa. Tentokrát technici poutají vůz na látkové závěsy, aby se nepoškodily hliníkové disky, jinak je proces včetně natáčení na video a oznámení strážníkům stejný a auto je z ulice za chvilku pryč.

Odtahy vozu s půl roku propadlou prohlídkou na STK ale budou i nadále pokračovat. Ústecký magistrát má zatím nahlášeno 177 takových případů, z nichž 56 jich odstranili sami majitelé. Dalších 27 jich už město nechalo odtáhnout. Tři z nich jsou zpět u svých „páníčků“. „Museli ale zaplatit za odtah, mezi 700 a 1200 korunami podle vzdálenosti ujeté od naložení vozidla. A také parkovné 50 korun za každý den na úložišti,“ říká Dařílek. K tomu je třeba si přičíst i náklady na přesun vozu, který se bez platné prohlídky nesmí pohybovat po ose. Zbylá vozidla zpracovávají zatím po administrativní stránce.

„Když lidé i z reportáží v médiích zjistí, že nepoužívaná auta z ulic mizí, sami okolí monitorují, a úřadu takzvaně podají podnět,“ usmívá se Straková. K necelé třicítce aut na úložišti tak asi vbrzku přibudou další.

Co se stane s odtaženými auty

Když se majitel ani po odtažení nepřihlásí, vůz zamíří do dražby. Z jejího výnosu si město odečte náklady. „Jednak na samotný odtah, dále parkovné za každý den na ploše a dále ještě poplatky za dražbu,“ říká vedoucí úřadu dopravy majetku ústeckého magistrátu Dalibor Dařílek. Zbytek připadne majiteli, kterému je město udržuje na kontě až tři roky od dražby. Pokud se ani pak nepřihlásí, šly by prostředky městu jako neurčený příjem. „Snažíme se, aby takové peníze byly směřovány zpět do dopravy, ovšem poslední slovo má rada města,“ vysvětluje vedoucí úřadu. A neprodejné vraky? Ty pak na základě znaleckého posudku míří k likvidaci.

Víte, že…

...vozy s více než půl roku propadlou technickou prohlídkou mohou města odstraňovat od dubna letošního roku?