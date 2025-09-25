Projeli jsme nový Mercedes-Benz CLA: Konečně adekvátní odpověd na Teslu i Čínu
V Evropě máme poslední dobou pocit, že místním automobilkám trochu utíká konkurence. Při pohledu na vozy čínských a amerických značek není divu, minimálně na papíře totiž často nabídnou více za méně. Evropské značky se ovšem z prvotního šoku již vzpamatovaly a přechází do útoku. Ukázkou toho je nový elektrický Mercedes-Benz CLA.
Nabídka elektromobilů Mercedesu je dnes docela široká a dělí se na dvě skupiny. Modely EQA, EQB, EQV a G580 EQ jsou postaveny na spalovacím základě, zatímco EQE, EQE SUV, EQS a EQS SUV stojí na separátní elektrické platformě EVA. Budoucí strategie se ale trochu změní, přičemž první ukázkou toho je třetí generace modelu CLA.
Ta totiž stojí na zcela nové platformě Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA), která byla primárně zamýšlena pro elektromobily. Pořád ale počítá také se spalovacími motory, a tak CLA půjde koupit i s benzínovým čtyřválcem a jako hybrid. K nám se jako první dostává elektrická verze, od které si Mercedes slibuje hodně. Třeba i to, že si mnozí zájemci o spalovací verzi po projetí s elektrickou rozhodnou vzít spíše tu.
Na klasický test zatím auto dostupné není, Mercedes mi ovšem CLA ve verzi 250+ na jeden den půjčil už teď. Ta kombinuje baterii o kapacitě 85 kWh s elektromotorem o výkonu 200 kW vzadu. Bílý kousek dostal také paket AMG, který je převážně vzhledový, přidává ale třeba přední sportovní sedadla.
Největším příplatkem je tu ale sada Premium Plus s digitálními doplňky za 139.196 Kč, která přidává pár zajímavostí. Výchozí CLA má totiž klasické kliky, zatímco můj bílý kousek po přiblížení se s klíčem v kapse automaticky vysune zapuštěné kliky. Spolu se zaslepenou maskou s malými trojcípými hvězdami jsou to jediné prvky které do světa křičí, že se jedná o elektromobil. Jinak i třetí generace pořád vypadá jako logický nástupce relativně dostupné řady CLA. A i v barvě průměrného služebního vozu to novince naživo opravdu sluší.
V interiéru na první pohled přichází trochu rozpačité pocity. Z propagačních fotek znám palubní desku pokrytou displeji od okna k oknu, ale tady je před spolujezdcem plastová stěna, opět pokrytá malými hvězdami. Cenu za design s tímto asi Mercedes nevyhraje, ale jinak se mi uvnitř CLA i tak zamlouvá.
Vydalo se cestou minimalizace. Není zde třeba dotyková ploška na středovém tunelu, kterou známe z dosavadních modelů. Zpracování i materiály jsou dobré, úrovně spalovací třídy S sice nedosahuje, ale to od CLA nikdo nikdy neočekával. Jeden laciný detail si ale mohli v Mercedesu odpustit. Stejně jako v elektrických volkswagenech jsou zde jen dvě tlačítka pro otevření oken. Pokud chcete ovládat od řidiče ty zadní, musíte nejprve sáhnout na tlačítko s nápisem Rear.
Má největší výtka směřuje k voliči převodovky, na jehož konci není klasické tlačítko s písmenem P, ale startovací tlačítko. Jenže to právě funkci P supluje, a každé zastavení tak v podstatě auto vypíná. Nebo jak se píše přímo na displeji, „připravenost k jízdě je vypnuta“. Po nasednutí a stisknutí tlačítka spolu s držením brzdového pedálu také není úplným zapnutím vozu – k tomu dojde až po zařazení D nebo R. Znamená to dvě nepříjemnosti. Otravné asistenty lze deaktivovat až po zařazení D, a především je nutné je znovu deaktivovat pokaždé, co zastavíte a zmáčknete náhradu za P.
K tomu je zde ale rychlý přístup přes ikonku s autem a upozornění na rychlost lze vypnout i tlačítkem na volantu, zásadní problém to proto není. Software je opět známý systém MBUX v nové verzi, tudíž rozložení, na které jsme z mercedesů dávno zvyklí. K tomu dobrá navigace se základem u Googlu a slušné hlasové ovládání.
Nabídka prostoru odpovídá spalovacímu vozu. Ocenil bych trochu níže uchycenou sedačku, ale na nabídku místa si vepředu stěžovat nemůžu. Palubní deska a středový tunel mě dost obepínají, jak je u podobných vozů prémiových značek obvyklé, což mi vůbec nevadí. Vzadu mám spoustu místa na nohy, ale s hlavou už je to horší.
Bílý kousek má panoramatické střešní okno, kterého se hlavou dotýkám (měřím 187 cm). Zavazadelník má 405 litrů a na pohled působí objemně, samozřejmě jej omezuje karoserie typu sedan. Ale i na to má CLA řešení, protože brzy nabídku doplní i kombi Shooting brake. To by mohla řešit i nedostatek místa na výšku pro pasažéry vzadu. Pod přední kapotou je zase velký přední úložný prostor s objemem 101 litrů.
Ihned po vyzvednutí auta vyrážím na nedalekou dálnici D1 a mířím na Brno. CLA se totiž chlubí skvělou efektivitou ve vyšších rychlostech, což není pro většinu elektromobilů ta nejideálnější disciplína. Po najetí na D1 nuluji spotřebu a snažím se držet 130 km/h, což mi znesnadňuje výjimečně pouze jediné delší zúžení. Mezi elektromobily je dnes opravdu jen málo kousků, které dokáží při stálých 130 km/h spotřebu udržet pod 20 kWh/100 km. Těsně před sjezdem k Masarykově okruhu mi ale CLA ukazuje spotřebu 17,5 kWh/100 km, které jsem dosáhnul s průměrnou rychlostí 125 km/h. Což je opravdu velmi dobrý výsledek, srovnatelný třeba s etalonem v podobě Tesly 3.
Jedním z důvodů je vedle skvělé aerodynamiky a další optimalizace dnes stále málo vídaná specialitka. CLA má totiž dvoustupňovou převodovku místo stálého převodu naprosté většiny elektromobilů. Zhruba do rychlosti 105 km/h má auto krátký převod 11 : 1, poté přeřadí na druhý delší stupeň s převodem 5 : 1, díky čemuž může motor běžet v nižších otáčkách a s vyšší účinností. Pocit je to poněkud nezvyklý, pokud často jezdíte v elektromobilu, řazení CLA je totiž relativně pomalé.
Z Porsche Taycan, které má taktéž dvoustupňový převod, znám lehounké kopnutí. Tady se ale asi na dvě sekundy ztratí tah, což je v jinak lineárním zátahu elektromotoru cítit. Není to každopádně nijak zásadní problém. Ve verzi 350 4Matic bude řazení jistě plynulejší, přidává totiž druhý elektromotor na přední nápravu. Ten už má stálý převod a bude tedy částečně obstarávat akceleraci při řazení zadního motoru.
Nejde mimochodem o první spojení dvoustupňové převodovky a elektromotoru u Mercedesu. Už dříve tento systém nasadily sportovní plug-in hybridy, jako třeba Mercedes-AMG GT 63 S E Performance. Má ji ale také elektrické G580 EQ, kde ovšem plní funkci redukce. V CLA je využita planetová převodovka, která je součástí jednoho modulu spolu s elektromotorem typu PMSM a výkonovou elektronikou. Možnost volit si stupně manuálně zde samozřejmě není, vše si hlídá auto samo.
Při jízdě mimo dálnici si už tedy auto vystačí s prvním stupněm. Z Brna jsem se zpět vydal po okreskách a jel jsem běžným stylem v rychlostních limitech, přesto byla výsledná spotřeba velmi hezkých 13,2 kWh/100 km. V takovém případě je už reálný dojezd přes 600 kilometrů, zatímco na dálnici pořád skvělých asi 480 kilometrů.
Vyzkoušel jsem si ale také dynamiku, která je ve srovnání třeba s Teslou poněkud vlažná. Nebo tedy alespoň rozjezd z nuly, kde zcela chybí úvodní kopanec a auto se rozjede plynule, možná až jako spalovák. Na stovku se i tak dostane za 6,7 sekundy a pořád má dobrou pružnost i ve vyšších rychlostech. Slušný je zátah i po přeřazení na druhý stupeň, rozhodně s ním provoz brzdit nikdy nebudete. Maximálně se rozjede na 210 km/h. Mimochodem i po průletu okreskami jsem měl na displeji pořád průměrnou spotřebu kolem 17 kWh/100 km.
K nabíječce jsem tak potřeboval za den přijet jen jednou, bohužel jsem zrovna narazil jen na 200kW stojan. Výhodou CLA je totiž 800V architektura, díky které se nabíjí výkonem až 320 kW, což je mezi evropskými vozy jedna z nejlepších hodnot. Ostatně zatím se přes 300 kW nedostane v Evropě ani žádná tesla či naprostá většina čínských vozů. Na dostatečně výkonné stanici by se tak mělo z 10 do 80 % nabít za asi 16 minut. Já na 200kW stojanu o 80 % strávil asi 21 minut, což je taky velmi dobré.
CLA má ještě jednu specialitu, která už tak příjemná není. Zatím se totiž auto neumí nabíjet na 400V stojanech, což zahrnuje převážně ty starší, rozeseté dnes spíše po zapadlejších oblastech, ale také na parkovištích obchodních domů. Uvědomil jsem si to před Lidlem, kde jsem chtěl na těch pár minut během nákupu auto připojit, ale nabíječka jen házela chyby. Dnes už to naštěstí v Česku není závažný problém, protože 800V nabíječek je opravdu spousta. Kdo bude nabíjet primárně doma a občas někde u dálnice, nebude mít problém. Zbytek si může počkat na příští modelový rok, kdy CLA dostane měnič na 400 V jako příplatkovou výbavu.
Nastavení rekuperace je zakomponováno do tradičního voliče převodovky pod volantem. Dopředu se zvyšuje, dozadu snižuje a úrovně jsou zde tři. Na tu nejsilnější auto brzdí prudce a dokáže zcela zastavit, takže se s ním dá jezdit jednopedálově. Pod tím je slabší rekuperace a na nejnižší auto plachtí zcela bez rekuperace. Je tu i čtvrtý stupeň inteligentní rekuperace, kdy si o úrovni rozhoduje auto samo. Já jsem si ale po pár minutách zvykl na občasné šťouchnutí prstem do páčky podle toho, kolik rekuperace bylo potřeba. Při plachtění je opravdu poznat skvělá aerodynamika a auto se vzduchem doslova prořezává. Při sjezdu z Vysočiny tak občas i několik kilometrů nebylo nutné šlápnout na plynový pedál, jen občas prstem přidat rekuperaci.
Evropské automobilky tradičně excelují v ladění podvozku, což samozřejmě vždy platilo i pro Mercedes. CLA v předchozích generacích bylo spíše tvrdší, novinka je ale zejména ve vyšších rychlostech velmi příjemně komfortní. Na rozbitých cestách ve městě se občas trochu natřásá, ale nikdy neodskakuje a nevydává rány. Potěšilo mě také, že i přes váhu 2055 kg nemá typické elektromobilní tendence v zatáčce opouštět oblouk nedotáčivým smykem. Naopak se velmi statečně drží a zpoza volantu bych mu dvě tuny ani nehádal. Na zakroucených cestách Vysočiny jsem zkoušel, jak rychle se dá najet do zatáčky, než se těžký elektromobil utrhne a rozhodně předčil má očekávání.
Chování je překvapivě neutrální, ale že je auto zadokolka, lze také poznat snadno, Mercedes se naštěstí nevydal cestou některých svých kolegů z Německa, kteří zadokolky elektronikou zcela neutralizovali. Nemusíte se bát, že by vám na mokré vozovce samo přecházelo v přetáčivý smyk, ale když si chcete trochu pohrát, i na suchu se může zadek utrhnout. Řízení je tuhé tak akorát, ale moc sportovního zážitku nepřinese. Zapracovat by se mohlo na odhlučnění, protože na dálnici je už v interiéru dost hluku od protínaného vzduchu a od kol.
Mercedes-Benz CLA je velmi dobrou odpovědí evropského automobilového průmyslu na hrozbu z USA a Číny. V Německu by se asi ještě měli trochu zamyslet nad modernějším softwarem multimédií a možná trochu ubrat na lesklém černém plastu, ale jinak je novinka rozhodně jedním z nejlepších moderních elektromobilů ze starého kontinentu. Dost udělá také cenová politika a za kolik se budou nabízet spalovací verze, zatím bohužel nevíme. Elektrická ve verzi 250+ začíná na 1.351.570 Kč, čtyřkolka se stejnou baterií je za 1.467.730 Kč. V budoucnu by se měla do nabídky dostat i dostupnější verze s pohonem zadních kol, ale menší baterií.
|Mercedes-Benz CLA - Základní technická data
|CLA 250+ s technologií EQ
|CLA 350 s technologií EQ
|Elektromotor
|synchronní, permanentně buzený
|2× synchronní, permanentně buzený
|Převodovka
|dvoustupňová
|Nejvyšší výkon
|200 kW
|260 kW
|Nejvyšší točivý moment
|335 Nm
|515 Nm
|Baterie
|Li-ion, 85 kWh využitelné kapacity
|Nabíjení AC, 11 kW
|9 h
|Nabíjení DC, až 320 kW
|22 min
|Dojezd na nabití (WLTP)
|694-792 km
|672-771 km
|Spotřeba energie (WLTP)
|12,2-14,1 kWh/100 km
|12,5-14,7 kWh/100 km
|Zrychlení 0-100 km/h
|6,7 s
|4,9 s
|Nejvyšší rychlost
|210 km/h
|Provozní/celková hmotnost
|2.055/2.510 kg
|2.135/2.575 kg
Zdroj: Autorský text, zdroj foto: Michal Dokoupil a Mercedes, zdroj videa: Mercedes